أبيض .. أسود

رماد الإستفتاء مضمون الولاء للوطن – مازن صاحب

يتفق علماء الفقه الدستوري على اعلوية الدستور في ولاء العقد الاجتماعي القائم على أساسه لسيادة الوطن في تعريفه البسيط (شعب – ارض – حدود معترف بها) ، لكن الدستور العراقي ربما هو الوحيد من نوعه ادخل في فقراته مطبات تجعل الولاية الاعلوية للإقليم على السلطة الاتحادية، وهي سابقة قامت نتيجة مدخلات اجندات محاصصة مفاسد السلطة لكن..

ما حصل في كركوك، يؤسس لعقد اجتماعي جديد، أشار اليه الرئيس فؤاد معصوم، وأيضا رئيس الوزراء حيدر العبادي، فاذا اعتبر الأخير بان الاستفتاء قد الغي عمليا وواقعيا، فان معصوم ما زال يدعو لعقد اجتماعي جديد، والسؤال الأبرز والاهم ما الحكم الاقسى على أي قيادي سياسي عراقي ، تحت أي عنوان وهو يدعو لتقسيم العراق ؟؟

الواضح ان العبارة التي نقلت عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك(( المتغطي بأميركا عريان)) لم ولن تفهم من قيادات عراقية كثيرة ، بدأت اليوم تتحدث عن (الحلول العراقية ) وليس حلول الانفصال بمساندة اميركا وغيرها من الدول، ومن هذه التصريحات ما أشار اليه فاضل ميراني، القيادي البارز في حزب مسعود البارزاني، مشيرا يوم 17/10 بانه يعتز بعراقتيه ، فيما دعا حكومة العبادي يوم 7/10 الى التفاوض على الكونفدرالية كحل من الحلول المطروحة ما بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء ، يتطابق على ذات الخط تصريحات النائب السابق غالب الشاهبندر، وربما غيره من النواب العراقيين، ولاسيما من نواب اتحاد القوى العراقية ، فما هو الفارق بين مضامين هذه التصريحات؟؟

في المشهد الكردي، كما هي بقية المشاهد العراقية، نماذج متباينة ، الأول الولاء العشائري- الأيديولوجي الذي يمثله حزب مسعود البارزاني، والثاني يمثل تيار العقلانية السياسية وتيار مام جلال والتغيير والتيار الإسلامي الى حد ما ، وتيار ثالث يمثل نماذج من الانتهازية الحزبية التي شاعت خلال عقد التسعينات فهناك مكاتب مفتوحة لأحزاب قد لا يصل عدد أعضائها الى المئة، لكن لها قيادات ضمن ما يعرف بمجلس الأحزاب الكردستانية، ويمكن عكس الصورة لنرى تطابقها مع المشهد الحزبي في التحالف الوطني واتحاد القوى .

وتحديدا للمشهد الكردي ، فان التنافس بين هذه النماذج قائم على حقيقة (حلم تكوين دولة كردية ) كاستحقاق تاريخي لأكثر من 25 مليون كردي في الشرق الأوسط ضحية اتفاقية سايكس – بيكو، لكن التيار العقلاني يفهم بان هذه الحقوق لا يمكن الاخذ بها دون مواقف دولية وإقليمية ووطنية واضحة وصريحة تلغي اتفاقات الامس البعيد وما أسس عليها من دول إقليميا ، وتسعى الى حلول من خلال الدول الوطنية السيادية ، لإبراز تلك الحقوق مثل الاعتراف باللغة والقومية في التشريعات الوطنية ، مقابل نموذج الولاء العشائري المتعصب أيديولوجيا الداعي الى القفز على الواقع وبناء قصور على نار الازمات وهكذا كان ظرف العراق الجديد انموذجا للقفز على سيادته والانفصال تحت عنوان الاستفتاء وان لم يحصل بطريقة دستورية وحتى اذا ما رفضته المحكمة الاتحادية قبل أيام من تنفيذه فانتهى الى مجرد رماد .

كل ما تقدم يؤكد على ان طريق العقد الاجتماعي الجديد لن يكون معبدا بالزهور، ما دامت هناك اجندات حزبية لا تتعامل مع العراق كدولة ذات سيادة، الا حينما تتضرر مصالحها، فيما تتمسك بمفاسد المحاصصة ولا يبقى للناخب العراقي غير حصرم اصبعه البنفسجي ولله في خلقه شؤون!!