تابع خانع وذليل راكع – قاسم حمزة

ليس من باب المقارنه لانها ام الجرائم اذا حسبناها بين الشجاعة والشهامة والوطنية والغيرة والاصالة والشموخ وبين الذل والركوع والتبعية والخسة بين من قاد جنده وخطط لمعاركه الدفاعية الخالدة وان اصحابه عبد الجبار شنشل الجندي العراقي الامين والبطل الشجاع الذي جاء لاهله رافعا راية النصر وسيف الحامي ارضه وعرضه من دنس الاعداء التقليديين لوطنه والذي حاضرا في كل لحظة صورة المجاهد والشهيد العراقي الذي سقط في ارض المعركة او استشهد غدرا برصاص الاعداء في البسيتين وغيرها حاضرا في ضميره ولم يغب عن باله ان يؤدي التحية في كل المناسبات لنصب شرف وعز العراق نصب الشهيد ورمزه الخالد وصوره المعبره عن السكن بالقلب يبن الاذين والبطين والذي الان ترك واهمل خوفا من ان يعاقب اهل السلطة من الذي اتى بهم بل تم الغاء البروتوكول المعروف ضمن منهاج الزوار وهو زيارة النصب ووضع اكليل من الزهور عليه كل ذلك قد يتحمله العراقيون في هذا الزمن الرديء ولكن ام الجرائم بل يصل الى الكفر بالقيم والوفاء للدماء الطاهرة التي سالت دفاعا عن الوطن ولاهل وذوي من هم اكرم منا جميعا والجريمة هو ان يقوم باداء التحية العسكرية وببدلة الجندي العراقي وبالرتبة والشارة التي كانت على متن الشجعان الابطال الى قبور من قتلوا اثناء شنهم الحرب عل العـــــــراق ويسميهم في سجلاتهم شهداء العدوان العراقي اين كنت ايها المنبطح اثناء معركة الدفاع وهل ســــــألت نفسك يوما عندما زار رئيس الاركان الايراني لماذا لم يؤخذ لزيارة نصب الشهيد ان كنت عراقيا اصيلا ؟

واذكرك بمقولة لادلوف هـــــــتلر عندما سئل( من هم احقر الناس قال من ساعدني على احتلال بلدانهم) . وانت الان جندي تؤدي التحية للمحتل الــــــــثاني بعد الامريكي الموت لك افضل من البقاء بعد الان وجلبت العار لاهلك وعشيرتك ولشرف الجندية والتي يجب ان يرفض الشــــــــرفاء وجودك بهذه المؤسسة مدرسة الابطال صبرا لذوي الاكرم منا وابنائهم وسيثأر لكم الشرفاء من هؤلاء العملاء والجبناء.