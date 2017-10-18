الإهتداء بالنجم – غلام محمد هايس

المحيط الهادي العظيم بعرض يبلغ عشرة آلاف ميل يغطي نحو ثلث سطح الكرة الارضيّة جزره كحبات الرمال منثورة في الفضاء الأزرق الواسع حتى وقت قريب تمكن البشر من الوصول اليها كلها انها مساحات شاسعة اكبر من مساحة اوربا وهو شيئ لم يأخذ حقه من القيمة من حيث قدرة هؤلاء البشر لآلاف السنين في استيطانها ،لقد فعلوا شئ مذهل ، في القرن الثامن عشر عندما وصل ( كوك) قبطان إنكلترا الى جزر الهاواي و جد أناس اسماهم (البولينيزيين) موجودين قبل وصوله بكثير ، وتسائل كيف يمكن ان يكون ذلك ممكنا ؟ لانه احتاج الى خرائط ملاحية و سفن بسواري كاملة للوصول الى وسط المحيط الهادي ولكن البولينيزيين كانوا يمتلكون قوارب اقل تعقيدا بكثير و أبحروا من دون خرائط ، لذا كيف تمكنوا من الوصول الى هذه النقطة من الجزر في وسط محيط باتساع عشرة آلاف ميل . يعتقد بعض الخبراء ان أوائل البشر الذين وصلوا الى جزر المحيط الهادي أبحروا على متن قوارب بدائية تدفعها ريح تجارية هبت غربا من أمريكا الجنوبيةً ولكن هذه النظرية خاطئة ! ، حيث اثبتت الدراسات الحالية المتعلقة بسكان جزر المحيط الهادي ان اصولهم ليست من الامريكيتين ولكن من اسيا ولقد ظهرت الكثير من الأدلة الجينية التي تؤكد ذلك بالاضافة للكثير من الأدلة اللغوية وآثار تعزز ذلك .

ولكن كيف فعلوا ذلك و كيف استطاعوا عبور المحيط الهادي الشاسع ؟ اول شيئ احتاجوه هو النوع المناسب من القوارب و مراكب لازالت تستخدم لعشرات الألاف من السنين في الجزر الاستوائية فهي سريعة و طويلة و هي فكرة جيدة لانه كلما كان القارب طويل كلما سافرت أسرع ولكنها تنقلب لذلك أضيفت لها ركيزة والتي وسعت و ثبتت هيكل الزورق لذلك اصبح اكثر ثباتا في البحر ، و مع شراع يمكن لهذه القوارب ان تتحرك بسهولة و انسيابية بين الجزر و يمكنها الابحار عكس اتجاه الرياح و ذلك سهل و صول البشر الى هذه المناطق البعيدة بسرعة ولكن هناك جزر في منتصف المحيط الهادي مثل هاواي و لكن البشر الأوائل جائتهم فكرةًدمج قاربين معا فأصبحت كبيرة وهي رشيقة وثابتة واستطاعوا الوصول الى منتصف المحيط ولكن كيف استطاعوا الابحار على نطاق واسع في المحيط ؟ لقد أبحروا في المحيط الهادي بدون خرائط ملاحة أو تحديد مواقع أو اي نوع من الأدوات ولكن هي القدرة على استخدام مواقع ظهور النجوم و اختفائها حيث تكون قادر على إيجاد طريقك عبر آلاف الاميال في المحيط بدون مساعدة اي أدوات سوى الذاكرة اي ذاكرة الملاحين و الابحار في سماء الليل و اما في الليالي الغائمة أو في ضوء النهار يقومون بقراءة الامواج و التيارات لابقاء القارب في المسار المطلوب . هذا النوع من المستوطنات اللحظية المستمرة و الناجحة و المشتتة تخبرنا بان هؤلاء الناس يعرفون ما يفعلون و يعلمون الى أين هم ذاهبين و ما يحتاجونه للبقاء على قيد الحياة حيث يصلون الى جزر نائية . اذا لولا النجوم لما استطاعوا البشر الأوائل الوصول الى جزر في وسط اكبر محيط على وجه الارض بالاضافة لاستخدامهم الأشرعة التي تتحطم باتجاه القارب و طبعا الذاكرة التي تدلهم على مواقع النجوم . قال تعالى في سورة النحل الاية (16) (وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) كما ذكرت الايات السابقة البحر و الفلك اي السفن بالاضافة الى ذكر الأنهار والسبل اي الطرق ، ونلاحظ ان كلمة علامات قد تدل على قراءة الامواج والتيارات في الليالي المظلمة و في ضوء النهار . كما ذكرت الاية ( 13) من نفس السورة كلمة ( يذكرون ) وهي كلمة لها علاقة بالذاكرة .