الكتب المدرسية مرة أخرى – حسين علي الحمداني

مع بداية كل عام دراسي تبرز الكثير من المشاكل التي تعاني منها ألأسرة العراقية وعلى ما يبدو إن وزارة التربية لم تعالج الخلل الذي برز في السنوات الماضية بل بالعكس عززته في العام الدراسي الحالي بمشكلة عدم توفر المنهج المدرسي وقد يقول البعض إن الوزارة وزعت كتباً بنسبة أعلى من العام الماضي وهذا ليس إنجازاً للوزارة بقدر ما إنه واجبها الذي يحتم عليها أن توفر الكتب كاملة لا بنسب أقل من المطلوبة وهي تعرف جيدا إن المسترجع في نهاية العام الدراسي لا يمكن توزيعه من جديد لأنه لا يصلح للتوزيع بحكم إن متهرىء وممزق ليس بسبب عبث التلاميذ بل لأن الكتاب أصلا (غير مكبوس) بل استخدام لاصق بمجرد تقليب ألأوراق تنفصل بعضها عن بعضها الآخر وبالتالي في ألأيام ألأولى للعام الدراسي تمزقت الكثير من الكتب بيد التلاميذ.

إن وجود نقص في الكتب الجديدة يعني وجود الخلل واستمراره، ففي المرحلة الابتدائية مثلا تم تغيير رياضيات الثالث وانكليزي الخامس وعلوم السادس وعملية التغيير هذه ليست قراراً مفاجئاً بل مخطط له منذ العام الماضي في إطار سلسلة تغيرات في المنهج بدأت من الصف الأول الإبتدائي صعودا،الرياضيات لم تصل للمدراس بعد وقد يقترح البعض شراء نسخ مستنسخة وهذا ما حصل في العام الماضي واتضح فيما بعد إنها نسخ مزورة أي فيها زيادة او نقصان في المواد، وقبل أيام طالعت في الأخبار إن السلطات ألقت القبض على مجموعة من مزوري الكتب المنهجية في شارع المتنبي وهذا أمر جديد يطفو في المشهد التربوي في العراق وجود(مناهج دراسية مزورة).

علينا أن نسأل أين الخلل؟ في الرقابة أم في وزارة التربية؟ بالتأكيد الخلل في وزارة التربية التي فشلت بشكل كبير جدا في توفير المناهج المدرسية التي هي من مسؤوليتها وتركت ألأمر على عاتق أولياء الأمور علما إن توفير المناهج وتدريب المعلمين من مسؤولية الوزارة .

علينا أن نطرح هذا ألأمر على وزارة التربية التي عليها مسؤولية إنجاح العام الدراسي منذ يومه ألأول وأن لا تكون بداياتنا متلكئة وغير مدروسة، العام الماضي كانت البداية سيئة جدا من ناحية توفير الكتب.

العام الدراسي الحالي لازال هنالك إرباك كبير في المناهج الجديدة سواء في الإبتدائية أم المتوسطة أم الإعدادية .