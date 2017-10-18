المثنى توزّع بذور الحنطة والشعير والأسمدة بين الفلاحين

الزراعة تعد خططاً لإحياء البنية التحتية في المناطق المحرّرة

بغداد – داليا احمد

اكد وزير الزراعة فلاح حسن زيدان اللهيبي عزم الوزارة على إعادة البنية التحتية الزراعية للمناطق التي حررت من سيطرة تنظيم داعش الارهابي, مشيرا الى ان عودة النازحين اليها من شانه دفع عجلة التنمية الزراعية الى الامام كون معـــــظمهم يمتهنون الزراعة.

وقال في بيان تلقته (الزمان) أمس خلال كلمته التي افتتح بها الحفل الذي أقامته منظمة الفاو بمناسبة الذكرى 72 ليوم الغذاء العالمي ان (الوزارة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية لان المزايا التي يمتلكها المنتج المحلي ثبت بأنه الأكثر صحة للمستهلك بالإضافة إلى استساغته من قبل المواطن), مثمنا (دور المنظمة من خلال برامجها الهادفة إلى توفير الغذاء).

مبديا (استعداد الوزارة للتعاون معها في كافة المجالات)، وكاشفا عن (مفاوضات تجرى مع صندوق النقد الدولي للارتقاء بالواقع الزراعي في العراق).

منجزات الوزارة

واستعرض اللهيبي (المنجزات التي حققتها الوزارة، وبرامجها الخاصة بمحاصيل الحنطة والشعير والذرة الصفراء والخضار وبرامج إكثار الرز), من جانبه القى الممثل المقيم للأمم المتحدة في العراق ليز جراند كلمة خلال الاحتفال اكد فيها هدف المنظمة في إنهاء المجاعة في العالم مشيدا بدور العراق الفعال في نجاح عمل المنظمة. كما القى ممثل المنظمة في العراق فاضل الزغبي تضمن استعراض العمل الذي تضطلع به المنظمة لتحقيق الأمن الغذائي، فيما اشارت عضوة المنظمة باسمة عبد الرحمن الى تقويم (الأضرار والخسائر الزراعية في المناطق المتأثرة في النزاعات التي تحدث).

وعلى صعيد اخر اكد الوكيل الفني للوزارة مهدي ضمد القيسي ان قرار بسط الدولة لسيطرتها على كافة المنافذ الحدودية وبضمنها الواقعة ضمن المنطقة الشمالية من شانه الحد من دخول وخروج البضائع بطرق غير رسمية، وإغراق السوق ببضائع دون دراسة للحاجة الفعلية .

ونقل البيان عن القيسي قوله انه (حسب إجازة استيراد صادرة من شركة المعارض التابعة لوزارة التجارة، ينبغي للمستورد الحصول عليها قبل البدء بتصدير أي منتج ، كما نبارك جهود الحكومة بتشديدها على بسط نفوذها على جميع المنافذ ومنها الواقعة ضمن المنطقة الشمالية في العراق), واضاف (فيما يتعلق بخطط الوزارة انها قريبة وستعلن عنها و تؤسس لزيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية لتشجيع القطاع الخاص، وجميع تلك الخطط خصصت لها برامج من قبل الوزارة).

وتابع البيان ان (مديرية الزراعة في محافظة المثنى باشرت بتوزيع بذور الحنطة والشعير وجرعات الأسمدة بين المزارعين والفلاحين المدرجة اسماؤهم في الخطة الشتوية للموسم الزراعي الشتوي 2017-2018).

واضاف أن (حصة المحافظة المقررة من قبل الوزارة بلغت 3345 طنا من بذور الحنطة، و2646 طنا من بذور الشعير كما باشرت المديرية بتوزيع جرعات السماد بكمية 45 كيلو غراما للدونم الواحد من سماد الداب، و65 كيلو غراما للدونم الواحد من سماد اليوريا لمزارعي محصول الحنطة، وتوزيع 35 كيلو غراما للدونم الواحد من سماد الداب، و 50 كيلو غراما للدونم الواحد من سماد اليوريا لمزارعي محصول الشعير). وناقش المركز الارشادي في محافظة كركوك إدامة وتطوير بساتين الزيتون في المحافظة، وبحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين في الشأن الزراعي.

شرح مفصل

واضاف ان (الدورة نظمت بالتنسيق والتعاون مع كلية الزراعة ومديرية زراعة المحافظة جرى خلالها مناقشة عدد من المواضيع منها تقديم شرح مفصل عن زراعة بساتين الزيتون ومتطلبات أشجار الزيتون البيئية وطرق الاهتمام بها واكثارها، فضلا عن كيفية زراعتها وإنشاء البساتين المخصصة لها).

وتابع انه (تم تنظيم زيارات ميدانية الى عدد من بساتين الزيتون، لمتابعة جني الثمار وعمليات الاهتمام بها من ري وتقليم ومكافحة الآفات التي تصيبها. خاصة ان أشجار الزيتون ذات أهمية وقيمة غذائية كبيرة ولها ردود اقتصادي كبير). وعلى الصعيد نفسه ناقشت مديرية زراعة محافظة بابل الارتقاء بزراعة الحنطة في العراق وضرورة اختيار اصناف ذات انتاجية عالية واختيار الموعد المناسب للزراعة. وتابع البيان ان (ندوة قد ركزت على ضرورة الاهتمام بعمليات خدمة وتهيئة التربة والتي تشمل الحراثة الجيدة والتعديل والتسوية الليزرية والالتزام بكمية البذور الموصى بها للدونم واستخدام البذار الميكانيكي مع استخدام الاسمدة الكيمياوية قبل وبعد الزراعة وبالجرع الموصى بها واجراء الري المنتظم للمحصول ويفضل استخدام الوسائل الحديثة في الري واجراء عمليات مكافحة الادغال الرفيعة والعريضة في الموعد المناسب واجراء عمليات الحصاد للمحصول في موعده المناسب بعد التأكد من تعيير الحاصدة لتقليل الفاقد من الحبوب).