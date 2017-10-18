تنفيذ حملات لإزالة الأكشاك المخالفة بالكرخ والرصافة

متجاوزون يعتدون على موظفي أمانة بغداد في الأعظمية

بغداد – داليا احمد

أعلنت امانة بغداد عن قيام بعض المتجاوزين بالإعتداء على ملاكاتها اثناء تأديتهم الواجب المكلفيين به في إزالة التجاوزات في مديــــــــنة الاعظمية.

وقال بيان للامانة تلقته ( الزمان ) أمس ان( عدداً من موظفيها تعرضوا الى اعتداء من قبل المتجاوزين في الاعظمية مما نتج عنه ادخال احد الموظفين الى المستشفى وهو في حالة حرجة )، واضاف ان (الامانة اكدت وعلى لسان امينتها ذكرى علوش بانها سوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية ورفع دعوى ضد هؤلاء الاشخاص الذين تــسببوا بهذا الاعتداء ).واضاف البيان ان(الامانة سبق ان تعرضت الى سلسلة من الاعتداءات من قبل ضعاف النفوس الذين تجاوزوا على الشوارع والارصفة وعلى اراضي الدولة.مؤكدة امينتها ذكرى استمرارها في ازالة التجاوزات وانهاء هذه الظاهرة التي شوهت منظر وجمالية العاصمة).

تطوير مداخل

واوضح البيان ان (الامانة واصلت اعمالها في تطوير وتجميل مداخل العاصمة بغداد من خلال زراعة الاشجار المعمرة وانشاء ظلل لتكثير النباتات ورفع كل مايشوه جماليتها من خلال تنفيذ حملات لتطوير وتأهيل مداخل العاصمة بغداد عبر رفع المشوهات وازالة التجاوزات على اكتاف الطرق القريبة من المداخل وانشاء ظلل لتكثير النباتات في الفضاءات الخالية لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها ).

وتابع ان (الامانة تواصل اعمالها في انشاء غابة من الاشجار المعمرة والنباتات المختلفة في مدخل بغداد الجنوبي بمساحة 60 دونماً ضمن قاطع بلدية الدورة تتضمن زراعة آلاف الاشجار والنباتات المختلفة بالإعتماد على الجهد الذاتي وما يتم تكثيره من نباتات في الظلل الزراعية التابعة لامانة بغداد ضمن خطة تشمل زراعة الفضاءات الخالية التي كانت مكباً للنفايات والانقاض).

واضاف ان (ملاكات دائرة بلدية بغداد الجديدة واصلت اعمال زراعة جانبي طريق بغداد – واسط بمنطقة الرستمية وازالة مواقع بيع الاغنام والجزر العشوائي وتطوير ساحة محطة الجبهة ).

حملة جديدة

ونفذت الامانة حملة جديدة لازالة التجاوزات الحاصلة على الارصفة والشوارع والساحات بجانبي الكرخ والرصافة حفاظا على جمالية العاصمة بغداد. واضاف البيان ان ( دائرة بلدية الصدر الاولى نفذت حملة لازالة التجاوزات في شارع الجوادر شملت الاكشاك ومسقفات المحال التجارية وعددا من الوحات الاعلانية غير المرخصة ومواقع لبيع الفواكه والخضر وبيع الاغنام وان دائرة بلدية مركز الكرخ نفذت حملة واسعة في منطقة الرحمانية ازالت خلالها عددا من الاكشاك ومسقفات المحال التجارية وعددا من عربات الباعة الجوالين في مرآب العلاوي وشارع الشيخ معروف ومواقع لبيع المواد الانشائية في منطقة الفحامة ومواقع لغسل السيارات في شارع جمال عبد الناصر )، واشار الى ان ( دائرة بلدية بغداد الجديدة نفذت هي الاخرى حملة ضمن المحلات 717و729و731و739و741 شملت غلق مرآئب لوقوف السيارات غير مرخصة ومواقع لغسل السيارات وعددا من مواقع الجزر العشوائي وبيع الفواكه والخضر ).وتابع البيان ان (الدوائر البلدية التابعة للامانة تواصل تنفيذ حملاتها الخدمية للنهوض بمستوى الخدمات وتقديم افضلها للمواطن البغدادي فقد نفذت ملاكات دائرة بلدية الاعظمية بحملة بمشاركة ملاكات قسم الوعي البلدي تضمنت توزيع الفولدرات على المواطنين للحث على عدم هدر الماء ودفع النفايات في اماكنها المخصصة وعدم سكب الزيوت المستعملة والنفايات في مشبكات تصريف مياه الصرف الصحي والامطار ما يؤدي الى انسدادها وظهور الطفوح لا سيما ونحن على اعتاب موسم الامطار).

شوارع رئيسة

واضاف ان ( قسم النظافة قام بحملة واسعة تم خلالها رفع كميات كبيرة من النفايات من الشوارع الرئيسة والمحلات السكنية بإستعمال الجهدين الآلي والبشري وبواقع ثلاث وجبات عمل يومية للنهوض بواقع المنطقة الخدمي). واضاف ان ( قسم الزراعة قام بأعمال الإدامة وزراعة الشتلات الموسمية في عدد من الحدائق العامة والجزرات الوسطية والمتنزهات فضلا عن الاستمراربتنفيذ الخطة التي اعدتها الدائرة البلدية من اجل زيادة المساحات الخضر في عموم المناطق الواقعة ضمن رقعتها الجغرافية).