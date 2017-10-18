الزمان تستطلع الجنوب اللبناني (4-4)

عيترون قرية الشهداء وبوابة فاطمة المدخل إلى إسرائيل وجبل مليتا يضم معالم سياحة المقاومة

حمدي العطار

ونحن نقطع قرى وبلديات الجنوب قاصدين (بوابة فاطمة) – معبر السياج الجديد- وهو معبر حدودي سابق بين لبنان وإسرائيل والذي أغلق منذ أنسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في نهاية الاحتلال الذي أستمر 18 عاما (1982-2000) كنا نجتاز تلك القرى، كلها جميلة واحدة احلى من الاخرى كان سائقنا يعطينا أسماء تلك القرى ونبذة مختصرة عنها!

الاقتراب من الحدود

– العديسة، سميت كذلك لأنتشار العدس البري فيها بشكل واسع وهي تبعد 14 كم عن إسرائيل وتعود الى قضاء مرجعيون

– عيترون التابعة الى بنت جبيل قضاء النبطية،، البعض يقول تعني (المنازل المرتفعة) بالسريانية، واخرون يعتبرها تحريف لكلمة (العطر- الرائحة الجميلة) ويــــــمكن قد تم إشتقاقها من كلمة INTUNQ اي (عين الظالم) وهي تعد معقلا لحزب الله تقرأ عنها ما كتب الاهالي، “عيتورن تنهض من دماء الموت” وهي قرية الشهداء إذ نادر ما ترى بيتا ليس فيه شهيد بهذه القرية! حينما توقف العدوان الاسرائيلي ،أستمر العدو في قصف هذه القرية انتقاما من اهلها الذين أبدوا مقاومة باسلة ضد الاحتلال،، في عيترون يمكن ان تدخل موسوعة الارقام القياسية حيث رحلت فيها امرأة معمرة تدعى (فاطمة سعادة) عن عمر 130 عاما وهي تفوق المعمرة الصينية المسجلة بالموسوعة عن عمر 117 سنة ، تشتهر عيترون بزراعة التبغ الذي يطلق عليه (ذهب الجنوب) الذي ينتج منه 5 ملايين كيلوغرام من التبغ سنويا في الجنوب وزراعة التبغ ليس من السهولة بل عمر زراعتها استمر لقرون وهو يدل على الصبر والمرارة التي يتحملها الجنوبيون، حاولنا أستفزاز سائقنا الجنوبي وسألناه:- هل يزرعون هنا (الحشيشة)؟ كلا لا يزرعون غير التبغ!ولكن المعلومات لدينا بأن (الكوكالين اللبناني) من أغلى أنواع الكوكالين وهو يزرع في البقاع ويسمى (النفط الاخضر) وحينما ارادوا تحويل الاراضي التي تزرع فيها الحشيشة الى زراعة الزعفران تم رفض هذا الطلب ومقاومته !

قرية العروس

وهي قرية في أقصى الجنوب بعدها لا توجد اية قرية وهي لا تبعد عن إسرائيل الا 14 كم ،تابعة الى مرجعيون ،وفيها (بوابة فاطمة) وهو المعبر المشهور بين لبنان وإسرائيل، وتجري قرب هذا المعبر العديد من الفعاليات الجماهيرية والمظاهرات ضد إسرائيل، وبالقرب من السياج المعبر نصبت الجمهورية الايرانية المراجيح عند السياج الشائك قرب البوابة ليمرح ويلعب فيها الاطفال امام انظار الجنود الاسرائيلين ،أقتربنا اكثر من المعبر وعند مدخل كفر كيلا وعلى التقاطع الفاصل بين الطريق الذي يؤدي نحو بوابة فاطمة ركب الاسرائيليون كاميرا لولبية ضخمة ترتفع فوق الجدار بهدف رصد حركة العابرين في الجهة اللبنانية وتصل رؤيتها الى مئات الامتار، كان جنود الامم المتحدة موجودين على مسافات متقاربة على الشريط الحدودي التقطنا معهم العديد من الصور،كما عرفنا بأن اسرائيل قد قامت بتركيب الشريط الكهربائي التقني لتحسس اية حركة حال إقترابه من شبكة الاسلاك الشائكة.

معلم المقاومة السياحي

لم إكن أعلم بأن الجنوب اللبناني بهذا الجمال،فالطبيعة أحتضنت بحنان كل الهضاب والجبال والوديان،أنها الحروب فقط من تجعل الاماكن مهدمة ومشوهة ومخيفة ويكتنفها الغموض،طبعا ليس من السهل أن تقصد الجنوب سائحا عاديا فهناك نقاط تفتيش ستطلب منك التصريح بزيارة المناطق المحاذية للخط الازرق الذي يفصل الجنوب اللبناني عن إسرائيل! وهذا التصريح تستطيع الحصول عليه من (صيدا) ويستغرق وقتا (ساعات) لكن من حسن الحظ أننا ذهبنا مع سائق من سكنة الجنوب (ميس الجبل) وقد جعلنا ندخل الى كل قرى الجنوب حتى الخط الازرق ومن دون تصريح! وعندما أعتقدنا أن رحلتنا قد أنتهت ونحن نغادر بوابة فاطمة والخط الازرق، قال لنا السائق، سوف نصعد (جبل مليتا) 1060 متر عن سطح البحر،لكي أجعلكم ترون “معلم المقاومة السياحي في مليتا” أعجني هذا السائق الجنوبي وهو الاخر يختلف كثيرا عن السائقين الذين تعاملت معهم في رحلاتي الى لبنان الذين عندما نطلب منهم الذهاب الى أحد المعالم السياحية يتذمرون قائلين (بعيد وصعب وليس مهما وغيرها من العبارات التي تجعل السائح يصرف النظر عن زيارة بعض المعالم السياحية على الرغم من أهميتها) هذا السائق لم يهمه ما سوف يكلفه صعود هذا الارتفاع من (البانزين) ووعورة صعود الجبل ،كأن ما يهمه هو إشباع فضولي كصحفي أبحث في كل شيء فيه أثارة ، ويريد أن يكفي المتعة بزيارة هذا المعلم الذي يتصف بالجمال والاصالة والغرابة! مثلث (مليتا – جبل صافي- واللويزة) يمثل (أقليم التفاح) وهو المعقل الأساس للمقاومة.

جبل مليتا

اصل التسمية بالسرياني تعني (الإمتلاء) وهو الجبل الذي رابط فيه رجال المقاومة طول فترة الإحتلال الاسرائيلي لجنوب لبنان حتى الانسحاب الإسرائيلي عام 2000 كانت السيارة تتسلق بنا الجبل بمنحيات خطيرة بينما صور شهداء المقاومة تنتشر على جوانب الطريق، شباب يبتسمون للحياة خطف الموت زهرتهم برصاص الجيش الإسرائيلي الذي كان يقتل الشباب أحيانا (للتسلية والتدريب) ولكن رجال المقاومة كانوا يردون على هذه المزحة بمزيد من العمليات الجهادية،”ومنذ الانسحاب الأول لقوات الإحتلال الإسرائيلي في العام1985 شكلت مليتا موقعا عسكريا استراتيجيا متقدما للمقاومة الإسلامية – حزب الله- في مقابل المنطقة الأمنية المحتلة التي أنشأها جيش العدو” نحن قاصدين المتحف كمعلم سياحي للمقاومة لكن الجبل كان يوحي بأنه محمية طبيعية تضم الاشجار المتشابكة التي تساعد على صيانة التوازن البيئي، وحماية الحياة البرية.

لمسات حزب الله

تفاعل اهالي الجنوب مع حزب الله ليس فقط لأن فيه رجال المقاومة التي هزمت إسرائيل بالتضحيات والبطولة النادرة ، بل لأنه حزب يتفانى في خدمة اهالي الجنوب وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة في اوقات السلام، ففي جميع تلك القرى ترى لمسات الحزب في مجال التعليم والرياضة والثقافة والمنتديات الترفيهية والاجتماعية والبناء والاعمار، هو ينظم (اسلوب للمعيشة) فيكون قريبا من الناس وليس مشغولا بغير ايجاد حلول لمشاكلهم مهما كانت بسيطة! متحف المقاومة السياحي يقع على قمة جبل مليتا، تم أستقالبنا في بوابة هذا الصرح وكان علينا قطع تذاكر بمبلغ 4ليرات للشخص الواحد بما يعادي (2.5) دولار لندخل من البوابة الى متحف وكأننا ندخل الى موقع عسكري حقيقي لحزب الله! بدأ العمل في المتحف عام 2007 وأفتتح عام 2010.

مكونات المتحف

قاعة العرض (سينما) هي التي كانت البداية حيث تشاهد فيلم عن تاريخ المقاومة في الجنوب اللبناني وخطب قادة المقاومة والتحدي للعدو الإسرائيلي وهنا الخطب والكلمات ليست للاستهلاك بل للتطبيق العملي لأن الواقع يؤكد هزيمة العدو الإسرائيلي بكل جبروته وترسانته العسكرية التي استخدمها في الجنوب اللبناني وهي ما يعادل ما أستخدمه في حرب اكتوبر 1973 ثلاث مرات! مع هذا استطاعت المقاومة ان تجبره على الانسحاب المذل، حكاية هذا النجاح وتلك الهزيمة تتجسد في المكان الثاني بالمتحف وهو (مقبرة الغزاة) أطلق عليها “الهاوية” مجموعة من المعدات العسكرية للعدو أصبحت خردة وسكراب بعد أن استهدفت بعمليات المقاومة ،وهي “عملا مشهديا تركيبيا على مساحة 3500 متر مربع توحي بمذلة لاحتلال وهزيمته”في هذه المقبرة كل منظر ووضعية لأي آلية يرمز الى معنى المعركة والى الهزيمة لمفخرة السلاح الإسرائيلي! بعد أن تنهتي من متعة مشاهدة الهاوية ومحتوياتها يؤدي بك ممر خشبي يسمى (المسار) وهو المكان الذي كان المجاهدون يرابطون فيه وينطلقون منه لتنفيذ عمليات المقاومة ضد الاحتلال ،وانت في المسار ستكون وسط معرض مباشر في احضان الطبيعة وسترى موقع مؤسس حزب الله وقائد المقاومة “عباس الموسوي والذي أستشهد سنة 1992 في غارة إسرائيلية وعملية اغتيال هو وزوجته وأبنه!

المسار يقودك الى (الكهف) و(النفق) وهو حصن تحت الأرض تسمى (المغارة)من اجل التحصين استغرق حفرها 3 سنوات – وضعت الات الحفر البسيطة والبدائية – يشير الدليل السياحي على أن 1000 مجاهد عمل في حفر هذه المغارة التي يبلغ عمقها 200 متر، وتضم غرفا وتجهيزات مختلفة، رابط فيها اكثر من 7000 مقاوم،ومنها تخرج الى (خط النار) اسلحة استخدمتها المقاومة ،ومن ثم (ميدان التحرير) مساحة مفتوحة للتجمع والإستراحة،ثم لا بد من زيارة (المعرض) وفيه نماذج من غنائم الحرب ،ومعلومات تخص العدو الاسرائيلي ،وهويات تعريف لجنود اسرائيلين وصور وكلمات لقادة اسرائيل يعبرون فيها عن أسفهم لهزيمتهم وأنسحابهم غير المشروط من الجنوب اللبناني! وأخيرا (تلة الشهداء) وهي اعلى قمة في جبل مليتا وترمز الى (علو مكانة الشهداء) !

لا تنتهي (حكاية الأرض والسماء) طالما العدو الإسرائيلي يواصل تهديداته للجنوب اللبناني المسالم ولكن المقاومة في تصدي متصاعد لهذه العنجهية والغطرسة! ولشعار المتحف قصة لطائر الباشق المقاوم والعنيد لا يهدأ ولا يتراجع ولا يقبل الهزيمة!

نهاية الرحلة

ونحن نغادر (معلم المقاومة السياحي) في مليتا ،ينتابنا أحساس بالفخر والاعتزاز لأستذكار نصر حققته المقاومة على إسرائيل وسط هزائم ونكسات واستسلام وتطبيع لأنظمة الحكومات العربية المتخاذلة، وبهذه النشوة نكون قد أنهينا رحلتنا السياحية الى الجنوب اللبناني الساحر بطبيعته الجميلة وبالمعاني ورمزية البطولة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ويبدو لي أن سياحة المقاومة تستحق كل العناء وأن يقصدها الجميع من أجل اعادة توازن القوة للشخصية العربية الضعيفة والمهزومة!