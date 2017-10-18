باحثة إجتماعية تكشف عن تزايد حالات مطالبة المرأة بالطلاق

نساء لـ (الزمان): جرأة الفتاة شجاعة لا وقاحة

بغداد – عصام القدسي

بعد أحداث 2003 وماشهده بلدنا من مآس من جانب ودخول تكنولوجيا الحاسوب والانترنت والموبايل والستلايت والوسائل الترفيهية ومظاهر الحياة المتقدمة التي لم يعرفها مجتمعنا وغيرها من الأجهزة التي كانت محرمة عليه والسفر الذي أصبح بمتناول الكثيرين والاطلاع على الدنيا وما تحفل به من تقدم ورقي كل هذا غيّر في تركيبة الفرد العراقي وأصبح أكثر حراكا وانفتاحا وبحثا عن سبل جديدة لتحقيق كينونته كما أصبح أكثر جرأة من ذي قبل في مواجهة الصعاب وتجربة ما لم يكن يجرؤعلى تجربته أما فتياتنا فإن من شهد كيف كانت الفتاة خلال عقود من القرن الماضي حبيسة الدار لا يحق لها الخروج من البيت إلا بصحبة أمها أو عائلتها أو في الأقل مع أخيها الصغير وكيف كانت محرومة من وسائل الترفيه لا يصدق ما وصلت إليه فتياتنا بالوقت الحاضر من جرأة وشجاعة في الإقدام وخوض غمار الحياة والدراسة والعمل. البعض يتهم الفتاة بان خروجها إلى المجتمع بهذا الشكل غير المألوف وقاحة ومروقا وتطاولا على تقاليد راسخة على مر حقب وأجيال والبعض الآخر يصفه بالجرأة والشجاعة، فما الذي تقوله فتياتنا بهذا الشأن؟

أسماء شهاب (54 سنة – ربة بيت) : كانت الحياة في ما مضى بسيطة متواضعة تقتصر على الأكل واللبس وكان الأب هو محور الأسرة تدين له الزوجة بالولاء والطاعة المطلقة فلا طموحات ولا أحلام براقة وتنشأ الفتاة بصورة استثنائية وهي دون الولد وعليها طاعة الأب والأم والأخ الأكبر الذين يقيدونها بقائمة من قيود الحرية الشخصية وما أن تبرز أنوثتها حتى تصبح مشروعا للزواج فوفي نظر الأهل تصبح عبئا عليهم فيتخلصون منها بتزويجها لأول من يتقدم لخطبتها وإجبارها على ترك الدراسة بل هناك اسر كثيرة ترفض مواصلتها التعليم ويكتفون بان تتعلم القراءة والكتابة وفي كنف زوجها تواجه ربما ما هو أمرّ من القيود التي واجهتها في بيت أهلها فهي المخلوق المغلوب على أمره. أما الآن فقد شقت الفتاة الكفن كما يقول المثل نتيجة تغير الدنيا ودخول النت والحاسوب والستلايت والموبايل وغيرها من التكنولوجيا التي صيرت المعرفة واكتساب الوعي أسهل من شرب الماء لدرجة لم تكن تخطر على بالنا ولو بالخيال فأصبحت الفتاة تنافس الشاب بالدراسة والأناقة والتجميل والهوايات المختلفة وتعلم الاتكيت وحضور النوادي والحفلات والسفر وغيرها من الطموحات التي تطول قائمتها.

الشجاعة المفقودة

سعاد جابر( 32 سنة – مطلقة) : للأسف هناك اسر لازالت تعيش الماضي بتفكيرها وسلوكها وطريقة تربية أبنائها وخاصة بناتها وتحرص عليهم بشكل مبالغ حتى يورثوهن العقد والخوف من المجتمع والرجال فينشأن متخلفات عن الحياة فيفشلن في مسايرة الحياة الجديدة .

تزوجت وأنا بعمر ستة عشر عاما فما أن وصلت مرحلة البلوغ حتى أراد أهلي أن يتخلصوا مني فأخرجوني من المدرسة وزوجوني برجل يكبرني بعشرين عاما متزوج وله أبناء وظنوا إنهم انتهوا مني ولكن المشاكل بدأت من أول يوم دخول بيت زوجي فكنت مغلوبة على أمري أمام ضرتي وأولادها وقد استغلت ضعفي وخجلي وحولتني إلى خادمة لها وللبيت وبعدما أنجبت ثلاث بنات لم اعد احتمل فطلقت وأصبحت عالة على أسرتي وكان من الأجدى لأهلي أن يتركوني أكمل تعليمي ويعلموني الثقة بالنفس ومواكبة الحياة الجديدة بكل مظاهرها لأصـــــــبح فردا ناجحا .

لمياء بكر (طالبة جامعية – 23 سنة) :

حين تحدثني أمي عن الممنوعات التي كانت تفرضها عليها أسرتها عليها أيام زمان أحس بالشفقة والحزن فقد كان محرما عليها الخروج لوحدها ولم يتركوها تكمل تعليمها وكان ممنوعا عليها أن تضع ولو لمسات من الماكياج أو أن تطل بنظرها من فرجة الباب أو الشباك وزوجوها من دون ان ترى زوجها إلا يوم الدخلة ولكنني بجرأتي قلبت كل موازين المعادلة فقد أصررت على إكمال تعليمي واذهب إلى الجامعة بكامل زينتي وقد أتأخر بالمحاضرات أو للذهاب مع زميلاتي إلى المطعم والاتصال بالموبايل واستخدام الحاسوب والنت بعدما اثبتّ بتصرفاتي إنني أهل للثقة وامتلك الجرأة للمحافظة على نفسي فلم يعد المجتمع والاختلاط يخيف البنت وهي أصلا تتساوى مع الشاب بطموحاته وأحلامه وسعيها الحثيث في تبوء موقعها المناسب في الحياة وتحقق ذاتها كانسان وليس مجرد أنثى .

سوسن شاكر (مدرّسة – 43 سنة ): أنا على يقين بان مجتمعنا حتى العقد الأخير كان يعيش بوهم كبير يقف فيه ضد تطلعاته وتقدمه وذلك في تهميشه الفتاة أو المرأة بتعطيل قدراتها ومصادرة حقها في الحياة فهي لا تختلف عن الشاب أو الرجل بشئ وبعضهن تبزه بوعيها ومواهبها فما يستطيع أن يفعله الرجل باتت تستطيع أن تقوم به المرأة إذا ما منحت الفرصة لذا فإن المطالبة بمساواتها بالرجل يعد حقاً من حقوقها.

وقد أدرك الغرب هذه الحقيقة فأعطاها مطلق الحرية والحق في مواجهة الحياة والتكيف معها والدفاع عن نفسها وتحمل المسؤولية فاستطاع أن يفعّل النصف الثاني من المجـــــــتمع فهي الوزيـــــــــرة والمديرة وقائدة الطائــــــــرة وتشارك في الخدمة العســـــــــكرية والعـــــــالمة والمخترعة والمكتشفة فبلغ بمشاركتها في الحياة ما بلغ من تطور.

فرص متاحة

هناء جمال (موظفة – 33 سنة) : للأسف يعد البعض من الرجال قوة شخصية الفتاة ومطالبتها بحقها ومقدرتها على الدفاع عن نفسها وقاحة وصلفاً ولاشك إن هؤلاء يعيشون بأفكار الماضي ولا يتصورون المرأة إلا فريسة وكائنا ضعيفا لا مكان لها في المجتمع وان مهمتها إمتاع الرجل ومكانها البيت والزواج وخدمة الزوج والإنجاب.

لكن هيهات أن تكون المرأة مجرد للمتعة ومواطناً من الدرجة الثانية فالمرأة باتت تمتلك جميع الفرص المتاحة للرجل وتمتلك الوعي وحسن التصرف ولم تعد دمية تزين بيت الزوجية. وأظن إن المستقبل القريب سيأتي بمزيد من تحرر المرأة والتصرف حتى بجسدها حالها حال الرجل فليس هناك فرق أو اختلاف في الحقوق بين كائنين خلقهما الله يكمل احدهما الآخر ويؤديان رسالة مشتركة مفادها استمرار الحياة بأبهى صورها.

شجن سعيد (طبيبة نسائية – 55 سنة):

لقد تغيرت الدنيا حقا ويجب أن نرضخ لهذه الحقيقة الدامغة فلم تعد المرأة كالسابق كائنا مغلوبا على أمره يتحكم بها الرجل لأنه من يعيلها ويتكفل بمعيشتها فقد أصبحت المرأة متعلمة وذات شهادة مرموقة وتعمل وتكد في تحصيل معيشتها وهناك قوانين تحميها من جور الرجل وتستطيع عدم الاعتماد عليه في معيشتها بل الانفصال عنه إذا ما ثبت فشله في صيانة كرامتها والمحافظة عليها فبالوعي وإدراك حقوقها وتسلحها بالعمل فتحت القطة عيونها وباتت تدرك مالها وما عليها والزمن الآتي كفيل بتحقيق الكثير مما يجعلها مساوية للرجل فلا احد يستغرب من الرجال مستقبلا إذا ما فشل في إسعادها أن تقول له أنت طالق بالثلاثة .

ان تسيد الرجل لحقب ودهور كان لأسباب غير مقنعة سوى لأنه يمتلك القدرة العضلية والقابلية على شن الحروب والقتل والقيام بالأعمال الشاقة وهذه الاسباب أصبحت غير كافية لتسيده على المرأة بالذات .

هند كريم (باحثة اجتماعية – 58 سنة ):

فعلا أصبحت المرأة في الآونة الأخيرة أكثر جرأة وتفهما لحقوقها ولم تعد مكبلة بقيود تعسفية يفرضها عليها الرجل فحتى قبل عقدين كان أمر الطلاق بيد الرجل وكانت الزوجة تواجه قراره هذا بالبكاء واللوعة وبحزن الأب والأم والأهل لشعورهم إن الطلاق ضياع للمرأة وتشرد لأبنائها أما الآن فالمرأة تعمل وتكسب عيشها وعيش أبنائها وتستطيع الاستغناء عن زوج لا يحفظ لها كرامتها وينغص عليها حياتها.

لذا في كثير من الحالات التي تأتينا نرى المرأة هي التي تطالب بالطلاق لإدراكها تعذر استمرار الحياة الزوجية فتأتي الزوجة متأبطة ذراع زوجها وتقول اتفقنا على الطلاق للأسباب كذا كذا كذا .وان كنت أعيب على البعض اللجوء إلى الطلاق لأسباب واهية ولمشاكل يمكن حلها لكن ما يفرحني إن المرأة أصبحت أكثر جرأة في اتخاذ القرار .