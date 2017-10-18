زيارة صديق ميّت – ظافر قاسم آل نوفة

بينما أحاول إخراج اسم احد الأشخاص من الهاتف الجوال لكي أؤمن اتصالا به ، وحسب الحروف وقع ناظري على اسم صديق غادرنا منذ عدة سنوات إلى غير رجعة بدون تأشيرة خروج او حتى توديع ، ولم يبق منه سوى الذكر الطيب لانه فضل جوار ربه على جوارنا .

تأنيبا لي وعتابا قررت القيام بزيارة الصديق وقراءة سورة الفاتحة على قبره لأجنب نفسي ملامة الضمير الذي حملني جانب التقصير بحق هذا الصديق ، حملتني الإقدام مسرعا إلى المقبرة والتي لا تبعد كثيرا عن مسكني ، كنت متوهما في بادئ الأمر إني سأتوجه صوب قبر الصديق مباشرة ،ولكني كنت خاطئا في تقديري هذا .

وبعد بعض المحاولات اليسيرة عثرت على الصديق ووقفت على قبره وأهديت له ثواب سورة الفاتحة وكانت الذاكرة تعرض بين اللحظة والأخرى شريطا لبعض المواقف التي جمعتني وصديقي منها المسر ومنها غير ذلك ، وكيف كنا نقضي أوقاتاً ، وكيف كانت الأيام تجمعنا ، وكيف الأقدار قالت كلمتها في فراقنا .

ودعت صديقي وقبل الانصراف عنه قررت القيام بزيارات لبعض الأهل والأقارب والجيران والمعارف ، فكان أولها قبر ابي والذي لا يبعد كثيرا عن قبر الصديق وتذكرت كيف كنا نحس بالأمان بقربه ، وعرجت إلى قبر والدتي والدمعة سالت من مدامعها بدون آذن وكيف كانت تتنقل بالبيت رواحا ومجيئا ، وعمي وخالي لم يكونا ببعيد عن زيارتي ، وعمتي وخالتي وابن العم وابن الخال وبقية الأقارب .

ووقفت على قبر ابن الجيران وكيف كنا نقضي معه أوقاتا لم تعد تتكرر مهما طال بنا المقام هنا ، وأين ما ذهبت وأين ما وقفت إلا وشاهدت قبرا صاحبه له ذكرى معنا من سلام أو كلمة أو موقفا ، وكأنني إنا الميت وهم الإحياء ،لأنهم يسمعونني ولا اسمعهم ويشاهدونني ولا أشاهد إلا شواهد توحي لهم .

حان وقت الانصراف عن هذه العائلة الكبيرة والمنجم الكبير من الذكريات ، وعند مدخل المقبرة استدرت مودعا لهم بقراءة سورة الفاتحة ،وقد أزيح عنا جبلا من الهموم ….

عدت إلى هاتفي وبدأت اقلب الأسماء فوجدت كثيرا من أصحابها ما زالوا مسجلين به وقررت إن لا امسح اسم أحد مهما طالت سنوات الفراق لأنهم يذكروننا بأشخاص كانت لهم ذكرى جميلة وبصمة رائعة في حياتنا .