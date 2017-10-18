العراق ..حكاية إنتصار – جاسم مراد

في بلد تتجاذبه الكثير من الاشكاليات ، وفي وطن اراد الكثير منه في الداخل والخارج ان يكون ضحية هجمة ارهابية شرسة قل مثيلها في التاريخ المعاصر ، وفي بلد كان منهكا من الفاسدين والعديد من السياسيين ، وبعض شركاء الحكم ، في كل هذا وذاك ، وفوق وجع الماضي ، وحاضر مشكوك منه في الخروج من تركيبة نظام محاصصي صنع مسالكها الغزاة ، وتربع عليها ، وتمسك بها من لايرغب بنهوض البلاد وسعادة شعب ، في كل ذلك حقق العراق الانتصار .

البعض راهن على اكلة الاكباد وتمزيق الصدور ، واخرون جيران ودول بعيدة وشقيقة فتحت كل المنافذ كي يدخل بلاد الرافدين مختلف الاجناس والاشكال لكي يعبثوابها ، ولكن في زمن لم يحسبه الاعداء .

تدعى العراقيون من مختلف القوميات والمكونات نحو سواتر الجهاد الوطني للدفاع عن وطنهم ، فكان قرار الجهاد الوقائي في لحظة حاسمة من الزمن العـــــــراقي ، وتحركت جحافل القوات المسلحة بكافة صنوفها ، وتسابق المقاومون مع جند الجيش نحو المدن المغتصبة ، فكانت الملاحم التي لم يشــــــــهد مثلها التاريخ الوطني الحديث .

راهن العديد من خبراء الغرب ، ومراكز الابحاث ، بان المعركة بين داعش من جهة واقوات المسلحة والحشد الشعبي والمتطوعون من ابناء العشائر من الجهة الثانية ، ستستمر لاكثر من ثلاث سنوات ، واخرون ذهبوا لاكثر من هذا الزمن ، منطلقين من ثلاث فرضيات ، اولها وحشية الارهاب الداعشي وقدرته على القتال والمطاولها ، وثانيهما مايمتلكه الداعشيون من اسلحة متطورة ومساحات واسعة من المدن والاراضي المسيطر عليها.ما الفرضية الثالثة فتمحورت حول الزخم البشري من كل حدب وصوب الداعم للدواعش ، وعلى ذلك اسسوا لفرضياتهم .

وإذا كان الامر ينطلق من حيثيات المخططين والممولين والداعمين للدواعش ، يمكن القول من حق هؤلاء ان يحسبوا الامور على وفق الحجوم الهائلة من الدعم للدواعش ، لكنهم لم يحسبوا ارادة الانسان العراقي ولاشهامته وعزمه وصدق انتمائه الوطني واستعداده اللامتناهي في التضحية للدفاع عن وطنه ورغبته الصادقة في نسيان كل الخلافات إذا ماتعرض الوطن للخطر ، نعم لم يحسبوا ذلك .

نعم لم تكن المعارك سهلة بكل المقاييس ، فهناك اناس لهم احاسيسهم الانســـــــانية ، ومشاعرهم الاخــــــلاقية ، وصدقية الانتماء ، فلاحـــــــــظ الجميع ، مسؤولية هؤلاء الناس ونقصد بهم المقاتلين ، يقاتلون بالاشبار لنتزاع الارض ، وعيونهم نحو هؤلاء المحاصرين من نساء واطفال وشيوخ وامــــــهات عاجزات عن الحركة ، فلذلك كانت معركتهم مركبة ، باتجاهين ، تخليص الناس من حصار الدواعش باقل الاضرار ، ومهاجمة الدواعش وابعادهم عن تجمعات هؤلاء الناس ، وقل ما حدث في التاريخ الحديث ، مثل تلك المعارك التي جمعت مسؤوليتين على عاتق الجندي المهاجم ، تخليص الناس من الموت المحقق ، والاندفاع بنفس اللحظة نحو العدو وطرده من الاماكن التي فيها .

اما الدواعش ومن اعانهم وساعدهم ومولهم ، فلاقيم تحكمه ولا انسانية يمكن ان تحرك مشاعره ، فكل مافي الارض وما فوقها من بشر واطفال وبنى تحتية مشروع ابادة وقتل في شريعتهم ، كما لاحظ الكل كم من الاجساد البريئة تم استباحتها ، واعداد من النساء تم اغتصبت، وكم من الاطفال والشيوخ كانوا هدفاً للمتفجرات والرصاص ، فيما كان العديد من الدواعش يتدربون على اهداف بشرية ، لذلك كان التناقض كبيرا بين مسؤولية انسانية ووطنية حملها الجندي العراقي ، وبين اباحة شاملة للاجساد البشرية كان الدواعش يمارسونها .

وعلى وفق هذا الواقع المرير يمكن التأكيد جازمين إن انتصار العراق في هذه المعركة ، يشكل مدرسة لكل شعوب الارض ، وعلامات مضيئة لكل المتحمسين في الدفاع عن اوطانهم ، إنها بحق معركة تشكل قصة وطن لابناء بلاد مابين النهرين ، قصة تحكي الروابط العميقة بين اولئك العظام الذين بدأوا بصياغة الحرف وكتابة قواعد القانون وارقام الحساب للبشرية كلها في الزمنين السومري والبابلي .

وبين هؤلاء الذين كتبوا باجسادهم وارواحهم قواعد الدفاع عن الوطن ، وانجزوا بتدافع اجسادهم وارواحهم مراسيم خارطة وطن من زاخو حتى أخر قطعة من ارض الفاو . وهنا ثمة ســــــؤال هل توظف هذه الملاحم الخلاقة لتعزيز الوحدة الوطنية والمواطنة العراقية وبناء الدولة العراقية العزيزة الكريمة المهابة ..؟