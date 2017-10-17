مقتل أربعة جنود أتراك داخل العراق

انقرة- الزمان

قتل اربعة جنود أتراك الاثنين في شمال العراق، اثنان في كمين نسب إلى عناصر من حزب العمل الكردستاني، واثنان في انفجار عبوة يدوية الصنع، وفق ما افاد الجيش التركي. وأعلنت رئاسة أركان القوات التركية في بيان صباح الثلاثاء أن جنديين قتلا في انفجار عبوة يدوية الصنع مساء الاثنين في منطقة زاب بشمال العراق، فيما أصيب اثنان اخران بجروح. وكان الجيش الكردي أعلن في وقت سابق الاثنين مقتل عسكريين اثنين وإصابة ثلاثة بجروح في كمين نسب أيضا إلى حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة حركة «إرهابية».

ويخوض حزب العمال الكردستاني حركة تمرد دامية في تركيا منذ 1984 وله قواعد خلفية في المناطق الجبلية في شمال العراق. ويستهدف الطيران الحربي التركي بانتظام هذه المنطقة كما يقوم الجيش التركي بعمليات توغل فيها أحيانا. الى ذلك وقع انفجار الثلاثاء لدى مرور عربة للشرطة في مرسين، المرفأ الكبير في جنوب تركيا، وفق وكالتي أنباء الأناضول ودوغان.

وقالت وكالة انباء دوغان أن الانفجار حدث في وسط مرسين وأن فرق الانقاذ هرعت الى المكان، مشيرة إلى وقوع جرحى.