الجيش يستعيد المناطق المتنازع عليها ..والعبادي:الاستفتاء صار من الماضي

المليشيات الأيزيدية تسيطرعلى قضاء سنجار والحشد ينتشر في خانقين

بغداد- اربيل – كريم عبد زاير

-أ ف ب)

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الثلاثاء ان الاستفتاء الذي اجرته سلطات اقليم كردستان للانفصال عن العراق «انتهى»، مشددا على فرض السلطة الاتحادية في جميع انحاء البلاد بما في ذلك كردستان. واوضح العبادي في مؤتمره الاسبوعي «الاستفتاء انتهى الان واصبح ماضيا، حصل في فترة زمنية ماضية وانتهت نتائجه».. وشدد العبادي على فرض السلطة الاتحادية في العراق بما في ذلك اقليم كردستان الذي يحظى بحكم ذاتي منذ عام 1991 .

واوضح «يجب ان تفرض السلطة الاتحادية في كل مكان بالعراق (…) اريد ان اكون عادلا مع كل المواطنيين». وتابع «من غير الصحيح انه توجد سلطة اتحادية في البصرة وصلاح الدين والموصل لكن لا توجد سلطة اتحادية في كردستان». وتابع «من غير الصحيح ان احمي المواطنين في البصرة ولا احمي المواطنين في كردستان» ودعا العبادي الى اجراء حوار مع اقليم كردستان على اساس «الشراكة في وطن واحد». وقال «نحتاج ان نتفاهم على اساس سقف الدستور، وعلى اساس الشراكة الوطنية (…) جرت ممارسات خاطئة بالسابق نريد ان نصحح هذه الممارسات التي اوصلتنا الى هذه المرحلة». من جانب اخر أعلنت السلطات العراقية الثلاثاء السيطرة على قضاء خانقين قرب حدود ايران وقضاء سنجار ذي الغالبية الايزيدية قرب الحدود العراقية السورية، وناحية بعشيقة وجميع المناطق التنازع عليها بحسب الوصف الدستوري الرسمي بالعراق بعد انسحاب قوات البشمركةمنها. وافادت قوات الحشد الشعبي التي تقاتل الى جانب القوات الحكومية في بيان «دخل الجيش العراقي والحشد الشعبي قضاء سنجار بعد انسحاب البشمركة منه بشكل سلمي». واصبحت جميع ديالى المحاذية لايران بيد الحشد والقوات الامنية . وتعرضت مدينة سنجار عقب هجوم تنظيم داعش على مدينة الموصل في شمال العراق في حزيران/يونيو 2014 الى اعتداءات وحشية من التنظيم الذي ارتكب مجازر فيها وخطف عناصره عددا كبيرا من النساء وأخذوهن سبايا.

وسيطر البشمركة على المدينة بعد انسحاب الجيش. لكنهم ما لبثوا ان انسحبوا منها بعد حوالى الشهر، قبل ان يرتكب تنظيم داعش الفظائع فيها. ونزح سكانها إلى جبل سنجار. في 2015، استعاد البشمركة المدينة بدعم من التحالف الدولي، ما أدى إلى فك الحصار عن جبل سنجار وتحرير العوائل العالقة فيه. لكن الايزيديين لم يعودوا الى المدينة بسبب الدمار الكامل الذي لحق بها. ودانت الامم المتحدة الجرائم المرتكبة في سنجار واعتبرت الانتهاكات التي ارتكبها داعش في العراق جرائم حرب. والأيزيدية من الديانات الكردية القديمة، ويتلو الايزيديون نصوصهم الدينية باللغة الكردية في معظم المناسبات والطقوس.

ووفق إحصاءات غير رسمية، كان عدد الايزيديين يبلغ نحو نصف مليون نسمة في العراق ويقطن غالبيتهم في محافظتي نينوى ودهوك. وتقع سنجار في محافظة نينوى التي استعادت القوات العراقية السيطرة عليها بشكل كامل من تنظيم داعش في آب/أغسطس الماضي، الا ان الاكراد يطالبون بإلحاقها بإقليم كردستان الذي نظم استفتاء للاستقلال.

وبدأت العراقية الاتحادية العراقية قبل يومين، وفي إجراء عقابي بعد الاستفتاء على استقلال كردستان الذي جرى في 25 أيلول/سبتمبر، عملية عسكرية في محافظة كركوك، تمكنت خلالها من التقدم سريعا بعد انسحاب المقاتلين الاكراد من مواقع ومنشآت نفطية وقاعدةعسكرية ومطار عسكري.

وكان الاكراد سيطروا على محافظة كركوك الغنية بالنفط بشكل كامل في 2014 خلال الفوضى التي خلفها هجوم داعش على الموصل.