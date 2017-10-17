تحريرالرقة بالكامل وداعش يفر إلى وديان الفرات

3250 شخصاً بينهم 1130 مدنياً ضحايا المعارك الاخيرة

بيروت- دمشق – الزمان

اعلنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، تحرير كامل مدينة الرقة وانها رفعت رايتها داخل استاد الرقة الثلاثاء مع انتهاء معركة دامت أربعة أشهر .

قالت روجدا فلات القائدة في حملة الرقة بقوات سوريا الديمقراطية، إن القتال انتهى ولكن التحالف يطهر الاستاد من الألغام وربما عناصر لداعش ما زالوا مختبئين.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات سوريا الديمقراطية استعادت السيطرة بالكامل على مدينة الرقة من قبضة داعش.

ويقول الباحث في المعهد الأميركي للأمن نيك هاريس لوكالة فرانس برس «مع خسارته الرقة، بات التنظيم محصوراً في قطاع من الأراضي تمتد على طول وادي الفرات الى دير الزور».

ويرمز سقوط مدينة الرقة لانهيار مكاسب تنظيم داعش فقد كانت عاصمته ورمز خلافة التنظيم . وكان التنظيم يخطط لهجماته بالخارج من مدينة الرقة لاسيما في اوروبا بحسب تقارير غربية.

تسببت المعارك التي خاضتها قوات سوريا الديموقراطية ضد تنظيم الدولة الاسلامية، بمقتل نحو 3250 شخصاً بينهم 1130 مدنياً خلال أكثر من أربعة أشهر، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الانسان الثلاثاء.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية تقاتل التنظيم داخل الرقة منذ يونيو /حزيران.

واحتفل مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية في الشوارع ورددوا هتافات من مركباتهم ورفعوا رايتهم داخل استاد الرقة.

وشبك بعض المقاتلين والقادة من قوات سوريا الديمقراطية، أذرعهم وهم يبتسمون في ساحة عامة مليئة بالأنقاض والمباني المهدمة.

وقال الكولونيل رايان ديلون المتحدث باسم التحالف “نعلم أنه ما زالت هناك عبوات ناسفة بدائية الصنع وألغام في المناطق التي كان تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر عليها ذات يوم ومن ثم فان قوات سوريا الديمقراطية ستواصل تطهير هذه المناطق بحرص”.

وفي إشارة إلى أن معركة الرقة في مراحلها الأخيرة، قال ديلون إن قوات التحالف لم توجه أي ضربات جوية هناك أمس.

وقال مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية إن القوات سيطرت على المستشفى الوطني بعد معركة شرسة أثناء الليل وفي وقت مبكر من صباح الثلاثاء. وأضاف “خلال هذه الاشتباكات تم تحرير المشفى الوطني وتنظيفه من مرتزقة داعش وقتل 22 مرتزقاً أجنبياً فيها”. وقال قائد ميداني من قوات سوريا الديمقراطية إن ثلاثة من القوات قتلوا الاثنين بسبب الألغام التي أصبحت علامة مميزة لمعارك تنظيم داعش في المدن.

وذكر قائد ميداني آخر أن قوات سوريا الديمقراطية عثرت على أسلحة ووثائق محروقة في الاستاد. وكان الاستاد والمستشفى آخر منطقتين خاضعتين للتنظيم بعد أن رحل مقاتلوه يوم الأحد حيث لم يتبق سوى متشددين أجانب لمقاومة القوات.

ويدعم تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية بضربات جوية وقوات خاصة تعمل على الأرض، منذ أن بدأت معركتها من أجل السيطرة على الرقة في يونيو/ حزيران.

وبدأت المرحلة النهائية من هجوم قوات سوريا الديمقراطية يوم الأحد، بعد انسحاب متشددين سوريين في إطار اتفاق مع شيوخ العشائر ولم يتبق في المدينة سوى ما يصل إلى 300 مقاتل أجنبي للدفاع عن آخر معاقل التنظيم.