دبلوماسي سوداني يكشف لـ (الزمان) سبب غضب البشير على الاخوان 

القاهرة -مصطفى عمارة

كشف مصدر دبلوماسي سوداني رفيع المستوى فى تصريحات خاصة للزمان اسرار قيام نظام الرئيس السوداني حسن البشير باستبعاد اخوان مصر من السودان مؤكدا ان شباب الاخوان اتجهوا مؤخرا الى تكوين اجنحة مسلحة لهم داخل السودان للقيام بعمليات عنف داخل مصر وهو ماجلب ازمات مع المؤسسات السيادية فى مصر خاصة بعد اعتراف قيادات الجبهه التاريخيه بتصنيع الكماليين للقنابل داخل السودان وهو مادفع السلطات السودانية الزمت قيادات الاخوان الموجودة فى السودان بابلاغ السلطات السودانية بالابلاغ عن اي عناصر يشتبه تورطها فى العنف خاصة بعد صدور القرار الامريكى برفع السودان من قائمة الدول الراعيه للارهاب، فيما اكد سامح عبد الباحث فى شئون التيارات الاسلامية ان الضغوط الامريكيه والموقف الحساس للحكومة السودانية يعجل بطرد الاخوان من السودان .

فى السياق ذاته اكد حامد ممتاز وزير الدولة بالخارجية السودانية فى تصريحات خاصة للزمان ان هناك اعترافا من المجتمع الدولى والولايات المتحدة بان الخرطوم تعمل على مكافحة الارهاب وهو مادفع واشنطن الى رفع السودان من قائمة الارهاب ونفى الوزير السوداني الاتهامات التى وجهها خليفة حفتر قائد الجيش الليبى للسودان بدعم الجماعات الارهابيه والسودان يدعم وحدة الشعب الليبى ويدعم حكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج .

من ناحية اخرى اكد السفير عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان بالقاهرة ان رفع العقوبات الامريكية يعزز المؤتمر العربى لاعمار السودان الذى اقرته القمة العربية الاخيرة كما سيسهم فى تنفيذ مبادرة الرئيس السوداني للامن الغذائي التي اعتمدت فى قمة البحر الميت .