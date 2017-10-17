إيران ترفض أي شرط جديد بشأن الاتفاق النووي

مقتل قيادي للحرس الثوري الايراني في سوريا

طهران – الزمان

حذرت ايران الثلاثاء الحكومات الاوروبية من فرض شروط جديدة على مواصلة تطبيق الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الايراني المبرم في 2015.

وصرح علي أكبر ولايتي مستشار الشؤون الخارجية لدى المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي ان «الاوروبيين لا يحق لهم القول: اننا نقبل (بهذا الاتفاق) لكن علينا التحدث عن الوجود الايراني» في الشرق الأوسط.

فيما أعلن الإعلام الرسمي الإيراني الثلاثاء أن قياديا كبيرا في الحرس الثوري الإيراني قتل في معارك في سوريا.

وذكرت وكالة انباء الباسيج أن «العميد عبد الله خسروي، القيادي المتمرس في الحروب، استشهد السبت في سوريا» دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل. قاد خسروي كتيبة الفاتحين المؤلفة من متطوعين ايرانيين للقتال في العراق وسوريا، حسب ما افادت وكالة انباء فارس. ويتم اختيار عناصر الكتيبة من قوات الباسيج شبه العسكرية التي تضم متطوعين وهي مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وتستخدم أحيانا لحفظ الأمن داخل إيران.

وتابع ولايتي أثناء مؤتمر صحافي نقله التلفزيون الرسمي ان «القول انهم يقبلون (بالاتفاق) لكن عليهم التفاوض على الوجود الايراني في المنطقة او الدفاع البالستي الايراني، بمثابة طرح شروط (على تطبيق الاتفاق) وهذا غير مقبول إطلاقا».

وقال المستشار «لا شروط (للاتفاق) ويجب تطبيقه عملا بما تم الاتفاق عليه» في فيينا في 14 تموز/يوليو 2015 بين ايران ومجموعة الست (المانيا، الصين، الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، بريطانيا).

واضاف ولايتي «يحق لنا التعاون مع جيراننا».

وكان الاليزيه افاد بان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تحادث الجمعة الماضي مع نظيره الايراني حسن روحاني و»طمأنه (…) بشأن تمسك فرنسا بالإطار المحدد في اتفاق فيينا»، في الوقت الذي كان فيه الرئيس الاميركي دونالد ترامب يهدد في اليوم نفسه بانسحاببلده من الاتفاق «في اي لحظة».

واضاف قصر الاليزيه في بيانه ان ماكرون مع ذلك «ذكر» روحاني ببعض «الشروط لمواصلة العمل خلال الاشهر المقبلة بالطموحات» الواردة في اتفاق فيينا.

وتابع المصدر نفسه ان ماكرون أصر على «الحوار وإحراز تقدم بشأن مواضيع لا تتعلق باتفاق 2015، لكنها محورية في الاطار الاستراتيجي الحالي، وخصوصا المخاوف المتعلقة بالبرنامج البالستي الايراني والقضايا الامنية الاقليمية».