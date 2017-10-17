‎د. مناف الطائي

‎قبل ان نخوض بالحديث عن اعتلال عضلة القلب بسبب سوء التغذية لابد لنا نعطي تعريفا بسيطا لها،

‎عضلة القلب هي النسيج الرئيسي المكون للقلب وهي أحد أنواع الخلايا العضلية الثلاثة (عضلات هيكلية – عضلات ملساء والعضلات القلبية) وتقوم العضلة بالانقباض المتكرر بانتظام مدى الحياة. تتمثل الفعالية الاساسية لعضلة القلب بضخ الدم في الدورة الدموية لتروية جميع أعضاء الجسم، وتعاني عضلة القلب من عدة أمراض تؤثر في عملها منها نقص التروية ومنها قصور القلب أو اضطراب النظم. ولذا يمكن ان يلحق الضرر بعضلة القلب كغيرها من عضلات الجسم بسبب سوء التغذية منها ما يكون النقص الحاصل في الڤيتامين او الاملاح المعدنية او ما تقل كفائتها بفعل التسمم او بفعل الحمية القاسية التي يقوم بها بدين الجسم او بفعل الادمان المفرط بتناول الكحول لذلك فان هذا الاعتلال ويكون واضحا لدى المصاب بسبب نقصان ڤيتامين B او النقص الحاصل في عنصر البوتاسيوم في مجرى الدم عند بعض الاشخاص الذين يصابون تكرارا بالاسهال المستمر او الذين يخضعون لعلاج طويل الامد يعتمد على الادوية المدّرة للبول.

‎ولهذا تختلف اعراض اعتلال عضلة القلب بسبب سوء التغذية اختلافا كبيرا جدا، فقد تتمثل بمجرد خفقان القلب بسرعة او نشاهده على المريض بانتفاخ اليدين والرجلين او قد يصاب المريض باعراض الاعتلالات التي تصيب ايقاع نبضات القلب كلاختلاج العضلي الاُذيني.

‎لذلك توجد بعض الأمراض التى من الممكن أن تؤدى أيضا إلى الإصابة بأمراض القلب عند الإهمال فى علاجها كالإصابة بارتفاع ضغط الدم، الداء السكري بنوعية الاول والثاني واختلال هرموني في بعض الغدد منها الغدة الدرقية. ‎ومن هنا اوصي من خلال جريدتكم الموقرة للوقاية من الإصابة بأمراض القلب بتناول الغذاء الصحى كالخضروات والفاكهة، وتناول الحبوب الكاملة، والابتعاد عن الدهون المشبعة، والابتعاد عن الضغوط النفسية والتدخين، وممارسة الرياضة بشكل يومي حبذا تكون رياضة المشي يوميا لمدة ربع ساعة.