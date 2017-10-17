السلطانة هيام تحتفل بإطلاق فيلمها الجديد 

برلين – الزمان

‎احتفلت الفنانة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بـ«السلطانة هيام» بإطلاق فيلمها الجديد «جنكيز رجائي» في ألمانيا مع شريكها في البطولة، الفنان كينان أميرزالي الشهير بـ«إيزيل»، بالإضافة لعدد من فريق العمل، ومن ألمانيا، طارالنجمان إلى هولندا، حيث احتفلا هناك بإطلاق الفيلم أيضاً. ‎مريم اختارت للحفلين اللون الأسود، حيث تألقت في حفل ألمانيا بطلّة جريئة، ارتدت فيها فستان أسود شفاف مكشوف الكتفين، مسدلة شعرها الذهبي بشكل زادها أنوثة وجاذبية، في الوقت الذي نسقت فيه إطلالتها مع طلّة كينان في حفلهولندا، حيث ارتدت فستان قصير من القطيفة ذو تطريزات ذهبية براقة. ‎يُذكر أن فيلم «جنكيز رجائي» يشارك مريم وكينان بطولته؛ سركان كاسكين، جوناي كاراجا أوغلو، ألجي أكا، كما تتولى باشاك ديزر زوجة النجم كيفانج تاتليتوج مهمة الإشراف على أزياء نجوم العمل، وقد تم طرح الفيلم بدور العرضالسينمائي بتركيا ابتداء من 13 أكتوبر الماضي.