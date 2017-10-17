 هبوط اضطراري لطائرة  بسبب شكوك بدخان لا وجود له 

ستوكهولم- الزمان

هبطت طائرة سويدية في مطار آرلاندا في العاصمة ستوكهولم بعد إنذار بوجود دخان في قمرة القيادة، فيما ذكرت الشرطة أن الطيار كان الشخص الوحيد الذي أعتقد بوجود رائحة دخان.

وقال الضابط في شرطة ستوكهولم أندرش برينغلسون للتلفزيون السويدي: ”شعر الطيار بإن هناك رائحة دخان، ولكن لم يكن هناك من خطر“. وكانت الطائرة في طريقها من مالمو الى آرلاندا.

وقد هبطت من دون أي مشكلة وتم إجلاء جميع الركاب الـ 157 الذين كانوا على متنها. ووصل بلاغ بذلك الى فرق الإنقاذ في الساعة 27:08 وبعد ثلاثين دقيقة جرى إخلاء جميع الركاب من الطائرة.

وقال المشغل الإداري في مركز إنقاذ ستوكهولم يوران نورمان: ”لم نحصل على أي سبب لما جرى ولم نعثر على أي شيء“