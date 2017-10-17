سميرة سعيد تتألق في حفل الجامعة الألمانية 

القاهرة- الزمان

‎أحيت الفنانة المغربية سميرة سعيد حفل الجامعة الألمانية، بمناسبة مرور 15 عاماً على تأسيسها، وسط حضور عدد كبير من الطلاب واصدقائهم، كما حضر المذيع فادي إبراهيم والعديد من صناع آخر ألبوماتها “عايزة أعيش”. ‎واجمع المراقبون الفنيون على تألق الفنانة المغربية في الحفل بإطلالة سوداء انيقة، لفتت انظار الجميع، وظهرت بقصة شعر مميزة بلمسات رافيلو توما، ووضعت ماكياجاً زاد من جمالها بلمسات علاء التونسي.

‎و افتتحت سميرة سعيد الحفل بأغنية “هوا هوا”، ثم قدمت باقة من أجمل أغانيها وسط هتافات الجمهور، الذين تفاعلوا مع اغانيها بالرقص والتصفيق ثم التقطوا مجموعة صور تذكارية معها في نهاية الحفل.