خبير لـ (الزمان): إستعادة الآبار تؤمّن إنتاج مليون برميل من الخام ودفع رواتب الإقليم

الحشد يتهم البيشمركة بحرق حقول النفط قبل مغادرة كركوك

بغداد – شيماء عادل

اكد خبير اقتصادي ان سيطرة القوات المشتركة على حقول النفط في كركوك ستسهم في رفع انتاج العراق وصادراته النفطية من خلال اضافة اكثر من مليون برميل يوميا، ما يعطي دفعة للإقتصاد العراقي، فيما اتهمت هيئة الحشد الشعبي قوات البيشمركة بإضرام النيران في حقول النفط، مؤكدة أن فرق الإطفاء باشرت بعملية إخماد النيران.وقالت الهيئة في بيان امس إن (فرق الإطفاء بإسناد القوات الأمنية والحشد الشعبي تعمل حتى الان على إخماد النيران في حقلي باي حسن وآبانا شمال غربي كركوك بعد أن أحرقتها قوات البيشمركة التابعة لمسعود البارزاني).وأضافت أن (هذه الجهود مستمرة كذلك في حقول بابا كركر وغامبور وخباز). وأعلنت مديرية اعلام الحشد الشعبي امس سيطرة القوات الامنية والحشد على حقول باي حسن وقالت في بيان ان (الحشد الشعبي والقوات الامنية احكمتا سيطرتهما الكاملة على حقول باي حسن النفطية شمال غرب كركوك)، مشيرة الى ان (ذلك جاء بعد انسحاب قوات البيشمركة منها). من جهته، قال الخبير الاقتصادي حمزة الجواهري لـ(الزمان) امس ان (سيطرة القوات المشتركة على الحقول النفطية في كركوك، وغيرها من الحقول التابعة لنفط الشمال لها اهمية اقتصادية كبيرة ولاسيما حقل باي حسن)، مشيراً الى ان (هذه الحقول تنتج اكثر من مليون برميل يومياً ، الأمر الذي سيعمل على رفع الصادرات واضافة ايرادات اخرى الى الميزانية العامة ). وتابع ان (العائدات النفطية بعد السيطرة على حقول نفط الشمال ستكون كبيرة جدا ويمكن للحكومة الاتحادية ان تدفع رواتب موظفي الاقليم في حال تمكنها من السيطرة على جميع الحقول حتى تلك الواقعة في كردستان)، لافتا الى ان (حقول نفط الشمال يمكن ان تؤدي الى اضافة الكثير من الاموال الى الميزانية العامة لكونها تنتج كميات كبيرة من النفط ). وخلص الجواهري الى القول ان (السيطرة على هذه الحقول لها اهمية اقتصادية كبيرة الامر الذي ينعكس ايجابا على الوضع الاقتصادي العام)، مشيراً الى ان (اضافة اي كمية كبيرة من الخام للإنتاج العام ستؤدي الى رفع الصادرات النفطية وزيادة الايرادات ما يعني تأمين مبالغ كبيرة تضاف للدولة). وقالت وزارة النفط إن إنتاج النفط والغاز الطبيعي في المنطقة ما زال طبيعيا، مشيرة إلى وجود (اتفاق مع بعض القادة الأكراد على أن تبقى منشآت النفط والغاز خارج النزاع).وكان مسؤول في وزارة النفط قد اعلن اول امس عن توقف عملية ضخ النفط من حقلي هافانا وباي حسن اللذين كانت تسيطر عليهما بيشمركة الديمقراطي الكردستاني. وقال في تصريح ان (الفنيين الاكراد أوقفوا الضخ من حقلي هافانا وباي حسن وفروا من الحقول قبل وصول القوات العراقية اليها).وأعلن وزير النفط جبار اللعيبي امس عن إعادة حقلي باي حسن وهافانا الى منظومة الانتاج الوطني.وقال في بيان تلقته(الزمان) امس إن (حكمة وحنكة القيادة العسكرية الوطنية ممثلة بالقائد العام للقوات المسلحة في ادارة وقيادة العمليات العسكرية قد ساهمت في نجاح قواتنا المسلحة البطلة في أحكام السيطرة على جميع المنشآت والحقول النفطية والغازية في كركوك)، مضيفاً أن (استعادة سيطرة الحكومة الاتحادية ووزارة النفط على جميع المنشآت والحقول النفطية ومحطات الضخ والانابيب في محافظة كركوك وجميع المناطق المحررة بما فيها مايطلق عليه المناطق المتنازع عليها، سوف يسهم في وضع الامور في نصابها الصحيح وستمكّن وزارة النفط من الانطلاق نحو الإستثمارالأمثل للثروة الوطنية والشروع بوضع البرامج والخطط التطويرية والتنموية الطموحة للنهوض بواقع الصناعة النفطية في كركوك وبما يحقق زيادة في الانتاج والصادرات)، مؤكداً أن (الوزارة شرعت امس الثلاثاء بإجراءات تسلم حقلي باي حسن وهافانا ومحطات الضخ للصادرات النفطية عبر المنفذ الشمالي، وستقوم الفرق الفنية والهندسية بتقويم الاوضاع والمراجعة الشاملة لاحتياجات هذه المواقع بهدف أدارتها وتشغيلها من جانب العاملين في شركة نفط الشمال للحيلولة دون إيقاف النشاط الانتاجي والتصديري من المحافظة او من المدن الشمالية الاخرى).واكد ان (الوزارة ستمضي قدماً في تنفيذ خططها ومشاريعها الرامية الى تطوير الحقول النفطية في المحافظة بعد نجاح قواتنا الأمنية البطلة في بسط سلطة الدولة والقانون على محافظة كركوك والقضاء على حالة التمرد والعصيان التي كان يقوم بها المحافظ المقال ومجلس المحافظة على مدى السنوات الماضية متجاهلين اجراءات الحكومة الاتحادية ووزارة النفط، مخالفين بذلك احكام الدستور وسلطة الدولة)، مشيراً الى ان هذا الامر كان سببا في (إعاقة خطط الوزارة في التطوير والنهوض بواقع الصناعة النفطية والغازية في المحافظة، فضلا عن ذلك أن عدم الإستقرار السياسي والامني والاجتماعي، ادى الى حالة من الفوضى والاستغلال والفساد والارباك في أدارة قطاع النفط في المحافظة والتي كانت أحد الاسباب الرئيسة في عزوف الاستثمارات العالمية والحيلولة دون انشاء مصفاة استثمارية بتكنلوجيا حديثة كانت قد دعت اليها الوزارة في وقت سابق ، بالاضافة الى أعاقة عمليات التطوير في الحقول النفطية وزيادة الانتاج الوطني منها الى أكثر من مليون برميل باليوم بالتعاون مع احد الشركات العالمية). في هذه الاثناء، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك امس إن شركات النفط الروسية قد تواصل العمل في العراق رغم استمرار التوتر هناك. وحققت اسعار الخام امس لليوم الثاني على التوالي مكاسب جراء القلق بشأن إمدادات النفط من العراق مع استمرار عملية فرض الأمن في كركوك.وارتفع سعر خام برنت بنسبة 1.6 في المئة ليصل إلى 58.12 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.4 في المئة ليصل إلى 52.16 دولار. وكانت اسعار الخام قد شهدت ارتفاعاً مماثلاً فبحلول الساعة 0730 بتوقيت غرينتش صعد خام القياس العالمي مزيج برنت خمسة سنتات إلى 57.87 دولار للبرميل مرتفعا بواقع الثلث تقريبا عن مستوياته في منتصف العام ، لكن خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لم يسجل تغيرا يذكر ليستقر عند 51.78 دولار للبرميل قبل ان يرتفع في ما بعد. وكان هناك تباين في آراء المحللين، لكن نيل ويلسون، من مؤسسة “إيتكس كابيتال”، قال إن أسعار خام برنت قد لا تتجاوز الـ 60 دولارا للبرميل، لأنه (من غير المرجح أن تثير الاشتباكات اضطرابات واسعة في الإمدادات من الشرق الأوسط).كما ساعدت المخاوف بشأن العقوبات الأمريكية المحتملة ضد إيران في رفع أسعار النفط، بعد أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي ضد إيران واتهامها بعدم الالتزام بالاتفاق النووي .