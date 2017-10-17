السماح للطلبة الراسبين بالمراحل المنتهية الدوام سنة في المسائي

بغداد – تمارا عبدالرزاق

قررت وزارة التربية السماح لطلبة الثالث المتوسط والسادس الإعدادي الراسبين سنتين متتاليتين في المدارس النهارية ،الدوام سنة واحدة فقط في المدارس المسائية. وقال بيان تلقته (الزمان ) أمس إن (هذا القرار صدر بالاعتماد على المادة 56 من نظام المدارس الثانوية رقم 2 لسنة 1994 والتعديل الثالث لنظام المدارس الثانوية رقم 2 لسنة 1977 ووجهت الوزارة مديرياتها العامة للتربية بتنفيذ هذا القرار من العام الدراسي الجاري) ، واضاف ان ( سبب إصدار القرار هو من اجل تنظيم آلية قبول طلبة الصف الثالث المتوسط والسادس الإعدادي في المدارس المسائية )، واشار البيان الى ان (الوزارة ستصدر تعليمات جديدة بخصوص تسجيل طلبة الصفوف الأخرى في المدارس المسائية في الأيام المقبلة).

وتابع البيان ان (المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ الثالثة باشرت بتنفيذ تطبيق برنامج العلاوات الالكتروني لإدخال بيانات منتسبي المديرية والهيئات التعليمية والتدريسية وتحديد استحقاقهم السنوي للعلاوات آليا للعام الجديد)، واضاف ان (المديرية تعد سباقة بتطبيق هذا البرنامج الالكتروني الحديث الذي سيعمل على تسهيل انجاز معاملات العلاوة السنوية والترفيع للهيئات التعليمية والتدريسية والموظفين وتنفيذها بدقة الكترونيا، كما ان قسم الشؤون المالية في المديرية أسهم في توفير أجهزة الحاسوب الآلي اللابتوب لتسهيل عمل الشعبة وتنفيذ البرنامج بالسرعة الممكنة)، مؤكداً إن (منتسبي الشعبة باشروا بإدخال بيانات العلاوة والترفيع لعدد من المدارس والعمل جار لإضافة جميع المدارس وأقسام المديرية خلال المدة المقبلة و سوف يتم تطبيق البرنامج خلال العام المقبل بعد تجربته)، وأوضح البيان إن (البرنامج يتضمن آلية الكترونية يتم من خلالها إدخال بيانات الهيئات التعليمية والتدريسية والموظفين ليعمل البرنامج على تحديد مقدار العلاوة واستحقاق الترفيع آليا وان البرنامج سيوفر الوقت والجهد لموظفي المديرية بالإضافة إلى الهيئات التعليمية والتدريسية كافة في مراجعة المديرية لانجاز معاملاتهم).وعلى صعيد اخر ناقشت الوزارة مشروع القرض الذي أطلقه البنك الدولي وآلية صرفه بغية ترميم وإعادة تأهيل المدارس التي تضررت جراء العمليات الإرهابية تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد .

وتابع البيان إن (الاجتماع ناقش محاور أخرى مهمة منها ضرورة ترشيح 12 مدرسة لاستلام كرفان إداري توزع بين المدارس التي يوجد فيها طلبة نازحون وانه تم اختيار المدارس التي كانت مرشحة من قبل المديريات العامة، وكانت على قسمين منها ترميم وإعادة تأهيل والأخر هدم وإعادة بناء).

كما أكد (الاجتماع ضرورة الاهتمام بالمدارس التراثية والتي تعد منارة من منارات العلم في العراق ولابد من الاهتمام بها، فضلا عن مناقشة إمكانية إدراجها ضمن التراث العالمي والاتصال بالمنظمات الدولية بشأن إمكانية ترميمها والحفاظ عليها كتراث عراقي أصيل) .