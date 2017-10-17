إفتتاح طرق مرتبطة بشارع القناة في بغداد

بغداد – قصي منذر

اعادت مديرية المرور العامة افتتاح الطريق الرابط بين تقاطع المهندسين وشارع القناة في بغداد. وقال العميد عمار وليد من اعلام المديرية في تصريح امس ان (قيادة عمليات بغداد اكملت ربط تقاطع المهندسين مع الشارع المؤدي الى طريق القناة في بغداد)، واضاف ان (ذلك جاء بعد رفع الكتل الكونكريتية بالتعاون مع مديرية مرور بغداد الرصافة)، وتابع ان (المديرية كانت قد رفعت الحواجز الكونكريتية في الشارع الخدمي الذي يقع مقابل نادي الحدود ضمن شارع فلسطين وأصبح الشارع الخدمي مرتبطا مباشرة بشارع القناة وهذا سيخفف الازدحام المروري في ساحتي المستنصرية وبيروت)، لافتا الى ان (ذلك جاء بناءً على متابعة مدير المرور العام عامر العزاوي وبالتنسيق مع عمليات بغداد بإشراف آمر القاطع)، وبشأن تثبيت اللوحات في محافظة بابل دعا وليد (اصحاب المركبات الخصوصي والاجرة مراجعة مديرية المرور في المحافظة لتثبيت اللوحات)، مؤكدا أن (يومي الجمعة والسبت سيكونان دواما رسميا).

وكانت مديرية مرور محافظة كربلاء قد باشرت بتوزيع اللوحات الخصوصي خلال الدوامين الصباحي والمسائي من اجل بذل اقصى الجهود في توزيع اللوحات وخدمة للمواطنين.