أربيل تسلّم مكتب الأمم المتحدة مذكرة إحتجاج على دخول كركوك والقنصلية الروسية تنفي مغادرة الإقليم

الخارجية تدعو بريطانيا إلى محاسبة مثيري الشغب أمام السفارة العراقية

بغداد -عبد اللطيف الموسوي

اعربت وزارة الخارجية عن اسفها حيال قيام مجموعة ممن اسمته بدعاة التقسيم في بريطانيا باعمال الشغب والتخريب امام السفارة العراقية في لندن، داعية السلطات البريطانية الى محاسبة هؤلاء الخارجين عن القانون. وقال المتحدث باسم الوزارة احمد محجوب في بيان امس ان (الوزارة تعرب عن أسفها لاعمال الشغب التي أسفرت عنها تظاهرة قامت بها مجموعة من دعاة التقسيم والانفصال أمام السفارة العراقية في لندن بعد ان أطلقت تلك المجموعة هتافات مسيئة ودوافع مغرضة تقف وراء هذه الاعمال التخريبية)، مشيرا الى (رفض تلك الممارسات الخارجة عن القانون كما ونؤكد مضي الحكومة الاتحادية في طريق فرض القانون والتعامل الدبلوماسي البنّاء مع دول العالم والتعاون على بسط التعايش والامن والاستقرار في العراق والمنطقة والعالم)، داعيا السلطات البريطانية الى (محاسبة الخارجين عن القانون ومثيري الشغب)، وتابع ان (الوزارة وجهت سفارتها في لندن بمواصلة مهامها بشكل طبيعي وعدم التاثر بأي عملية اعاقة او تشويش وتقديم أفضل الخدمات لكل المواطنين العراقيين). من جهة اخرى وصل وزير الداخلية قاسم الاعرجي الى لندن لبحث التعاون الثنائي في مكافحة الارهاب. وقال المستشار الاعلامي للوزير وهاب الطائي في بيان ان (الاعرجي وصل الى لندن على رأس وفد وزاري ليناقش مع المسؤولين هناك توسيح آفاق التعاون الأمني من أجل مكافحة الارهاب)، مشيرا الى ان (الزيارة تستمر اربعة ايام). على صعيد اخر تظاهر العشرات من الاكراد امام مكتب الامم المتحدة في اربيل احتجاجا على دخول القوات الامنية الى محافظة كركوك. وقال مصدر في تصريح امس إن (العشرات من المواطنين تظاهروا أمام مبنى الأمم المتحدة في اربيل إحتجاجا على دخول القوات الامنية الى كركوك والمناطق المختلف عليها)، مبينا ان (التظاهرة طالبت بوقف زحف تلك القوات)، وتابع ان (المتظاهرين قدموا مذكرة للأمم المتحدة تطالب فيها المجتمع الدولي بدعم قوات البيشمركة ومساندة حقوق الشعب الكردي). في تطور لاحق اوقف الجيش الألماني مهمته التدريبية لقوات البيشمركة في اقليم كردستان بسبب التصعيد العسكري. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية في تصريح امس إن (الجيش الألماني أوقف مهمته التدريبية لقوات البيشمركة في شمال العراق بسبب التصعيد العسكري في المنطقة)، لافتا الى ان (التدريب تم تعليقه الجمعة الماضية بشكل مؤقت لأسباب تتعلق بحماية الجنود الألمان في ظل الوضع غير الواضح والظروف التي تمر بها المنطقة حالياً). ونفى القنصل الروسي لدى أربيل فيكتور سيماكوف الأنباء التي تحدثت عن إغلاق القنصلية الروسية في كردستان. وقال سيماكوف في تصريح امس إنه (لا توجد أي خطة أو برنامج لإغلاق القنصلية الروسية في أربيل)،لافتا الى ان (القنصلية الروسية لا تزال تزاول مهامها في أربيل ولا صحة للأنباء التي تحدثت عن إغلاقها)، مؤكدا ان (وزارة الخارجية الروسية لم تصدر أي قرار من هذا النوع). وكانت بعض وسائل الإعلام قد تداولت خبراً يفيد بنية روسيا إغلاق قنصليتها في أربيل . الى ذلك بحث رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم مع السفير الروسي لدى بغداد ماكسيم ماكاسيموف تطورات الاوضاع في كركوك . ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن الحكيم خلال استقبال ماكاسيموف القول ان (العراق مؤهل لاداء دور جسر التواصل بين فرقاء المنطقة)، مؤكدا ان (اجراءات فرض الامن والقانون والدستور في المناطق المختلف عليها تاتي لمصلحة وحفظ حقوق الجميع اولها الشعب الكردستاني والمواطنين في كركوك)، مشيدا بـ(الموقف الدولي الداعم لوحدة العراق والمتفهم لحقيقة الارتدادات السلبية التي ستحدث للمنطقة فيما لو تقسم العراق)، مشيرا الى ان (الاجراءات لن تستهدف احدا انما ستكون عاملا مهما في حصول الاكراد على حقوقهم الدستورية كمواطنين عراقيين).