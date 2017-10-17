معصوم يدعو أهالي كركوك لإحترام القانون والبارزاني يعزو تسليم المدينة إلى قرار فردي

العامري: إنجاز الصفحة الثانية من فرض الأمن والبيشمركة إتسمت بالحكمة

بغداد – صباح الخالدي

اعلن القيادي بالحشد الشعبي هادي العامري امس عن اكمال الصفحة الثانية من عملية فرض الامن في كركوك والمناطق المتنازع عليها، فيما استعادت القوات الامنية السيطرة على آبار النفط في كركوك كما دخلت قضاءي سنجار ومخمور وناحية بعشيقة في محافظة نينوى واستعادت السيطرة على منفذ ربيعة الحدودي مع سوريا بعد انسحاب قوات البيشمركة من تلك المناطق وغيرها من دون قتال.وقال العامري في تصريح ان (قوات الجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع ومكافحة الارهاب والحشد الشعبي اكملوا الثلاثاء الصفحة الثانية من عملية فرض الامن في كركوك بالسيطرة على حقول النفط شمال كركوك وهي حقول خباز وباي حسن الجنوبي وباي حسن الشمالي وحقول الدبس)، مضيفاً أن (العملية نظيفة جدا ولم يحدث اي تعرض للمدنيين). وتقدم العامري بالشكر للبيشمركة وقال انها (اتخذت قرارا حكيما بعدم التصادم مع القوات الامنية). وانسحبت قوات البيشمركة ظهر امس من مواقع عدة في كركوك ، بحسب النائب احمد الجبوري الذي اوضح ان (قطعات البيشمركة انسحبت من معسكر الكسك واسكي موصل وقرى شندوخة وتل الريم والقادسية باتجاه ناحية زمار شمال غرب الموصل). بدوره، افاد النائب عن تحالف القوى العراقية خالد المفرجي بأن العمل جار لحل اجهزة الاسايش الكردية في كركوك. وعادت امس آلاف العوائل التي غادرت كركوك متوجهة الى اربيل غداة بدء عملية فرض الامن في المحافظة. واعلنت قيادة شرطة كركوك عن فتح الطريق بين كركوك واربيل، ودعت المواطنين الذين غادروا المدينة اول امس الى العودة اليها. واعلنت هيئة الحشد الشعبي عن استعادة قضاء سنجار بمحافظة نينوى بعد انسحاب البيشمركة منه بشكل سلمي. بدورها، اكدت قيادة قوات البيشمركة في منطقة غرب دجلة امس دخول القوات العراقية والحشد الشعبي الى مركز سنجار.وقالت في بيان أن (حماية قضاء سنجار كانت مناطة للبيشمركة الإيزيديين ضمن قيادة سنجار التابعة لوزارة البيشمركة والبالغ عددهم 8 آلاف عنصر وقد امنت هذه القوات مع مجموعة إيزيدية داخل الحشد على دخول القوات المشتركة الى سنجار). وأعلن النائب جاسم محمد جعفر عن سيطرة القوات الاتحادية على ناحية كوير شرقي الموصل والقرى التابعة لها بمحاذاة نهر الخازر إلى الطريق الرابط بين الموصل واربيل مرورا بالمناطق ووصولا إلى ناحية برطلة، شمال شرق الموصل.كما أفاد مصدر امني باستعادة السيطرة على منفذ ربيعة الحدودي مع سوريا شمال غرب نينوى.

وأفاد مصدر امني بدخول القوات الى ناحية بعشيقة وقضاء مخمور التابعين لمحافظة نينوى بعد انسحاب قوات البيشمركة منها. وأفاد القيادي في الحشد الشعبي ابو آلاء الولائي بنجاح التفاوض مع البيشمركة وانسحابهم الى حدود عام 2003 وتسليم سد الموصل من دون معارك.وفي ديالى اعادت القوات الامنية فتح مقر مديرية شرطة ناحية جلولاء ورفعت العلم العراقي . كما رفع العلم العراقي في ناحية قره تبة بمحافظة ديالى وعادت الحياة الطبيعية الى قضاء الطوز بمحافظة صلاح الدين. وفي السياق ذاته، سوغ رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني استعادة سيطرة الحكومة الاتحادية على كركوك نتيجة قرار اتخذه عدد من الأشخاص في طرف سياسي داخل الاقليم.وقال في بيان (إن ما حدث في كركوك، كان نتيجة لقرار انفرادي اتخذه بعض الأشخاص التابعين لجهة سياسية داخلية في كردستان، وانتهت نتيجة هذا القرار بانسحاب قوات البيشمركة بهذا الشكل والطريقة التي رآها الجميع). في اشارة الى اعضاء في الاتحاد الوطني الكردستاني. واوضح أنه (نتيجة لهذا الانسحاب تحول خط التماس الذي تم الاتفاق عليه قبل عملية تحرير الموصل في 17-10-2016 بين بغداد واربيل الى أساس للتفاهم بشأن كيفية نشر القوات العراقية والقوات في كردستان).وتابع البارزاني (أننا نطمئن شعب كردستان ونؤكد لهم، إننا سبذل كل جهدنا وسنفعل كل ما هو ضروري من أجل الحفاظ على مكتسباتنا وحماية الامن والاستقرار لشعب كردستان). واكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ان اجراء الاستفتاء اثار خلافات خطيرة دفعت القوات الاتحادية الى استعادة السيطرة على المناطق المتنازع عليها. ودعا في كلمة متلفزة امس اهالي كركوك الى (احترام سلطة القانون والدولة وممارسة حياتهم الطبيعية), مشددا على (مضاعفة الجهود للعودة الى الحوار على اساس الدستور والقانون)، مشيرا الى ان (ترك الخلافات على وضعها يفاقم الازمة الى نزاعات قد تؤثر على الجميع دون استثناء), واوضح معصوم ان (اجراء الاستفتاء في كردستان اثار خلافات خطيرة بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم والقوى الكردستانية ادت الى عودة القوات الاتحادية للسيطرة على المناطق المتنازع عليها)، داعيا الى (اصدار التشريعات اللازمة للحفاظ على النظام الديمقراطي الاتحادي)، مثمنا (دعوة المرجع علي السيستاني إلى الالتزام بالدستور نصاً وروحاً والاحتكام إليه لحل الخلافات الداخلية كافة). وكان معصوم قد تسلم أوراق اعتماد رئيس بعثة الاتحاد الأوربي الجديد في العراق رامان بيكاو كاساس وكذلك سفير السويد لدى بغداد بونتس ميلاندر. فيما طالبت وزيرة خارجية الاتحاد الاوربي فيديريكا موغيريني خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء حيدر العبادي اطراف الازمة في كركوك الى الحوار.