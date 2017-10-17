الكونغرس: على بغداد عدم إستخدام السلاح الأمريكي ضد الإقليم

خيبة أمل كردية من موقف الولايات المتحدة حيال أحداث كركوك

بغداد – الزمان

ابدت ممثلة حكومة اقليم كردستان في واشنطن خيبة املها من رد الفعل الامريكي ازاء الأزمة الراهنة بين اربيل وبغداد، لافتة الى إن الولايات المتحدة اسهمت في عزل الأكراد بالدعوة علانية لتأجيل الاستفتاء على استقلال الإقليم.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن بيان سامي عبد الرحمن قولها إن واشنطن (شجعت بغداد وإيران وتركيا في كل خطوة… وكل منهم يقول لنفسه :ها هم الأكراد أصبحوا وحدهم وبوسعنا أن نفعل ما نشاء). وأبدت عبد الرحمن قلقها من الدور الإيراني في الأزمة وانتقدت التوصيف العسكري الأمريكي لاحداث كركوك بأنها ناجمة عن (سوء فهم) بما يهون من الخسائر في الأرواح. واعربت عن إعتقادها بأن (الولايات المتحدة يجب أن تدرك جيدا جدا ما تطلقه من تصريحات وما لا تطلقه من تصريحات).واعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اول امس أن الولايات المتحدة لا تنحاز لطرف على حساب الآخر في الصراع الداخلي بين بغداد والأكراد بعد أن تقدمت القوات الحكومية العراقية وسيطرت على كركوك. وقال ترامب لصحفيين في البيت الابيض (لا نحب نشوب صراع بينهم. نحن لا ننحاز إلى طرف).وأضاف (على مدى سنوات طويلة أقمنا علاقات طيبة للغاية مع الأكراد ووقفنا أيضا إلى جانب العراق).وقوبل هذا النهج الحيادي بفتور، فيما كانت سيطرة الحكومة الاتحادية على كركوك أقوى خطوة أخذتها بغداد حتى الآن لقطع الطريق على سعي الأكراد للاستقلال.كما دفع ذلك واشنطن إلى وضع حرج تضطر معه للاعتراف بسلطة الحكومة العراقية وتسعى في الوقت نفسه للحفاظ على العلاقات مع حلفائها الأكراد. وكان الدعم العسكري الذي قدمه التحالف بقيادة الولايات المتحدة للقوات العراقية والكردية حاسما خلال أخطر مراحل الحرب على تنظيم داعش الإسلامية ولكن لم يتضح مدى النفوذ الذي تتمتع به الولايات المتحدة لدى رئيس الاقليم مسعود البارزاني بعد أن أخفقت في اقناعه بإرجاء الاستفتاء.وقال بول سالم من معهد الشرق الأوسط في واشنطن إن البارزاني بدأ يدرك أن لديه (أصدقاء قليلين للغاية وأنه أضعف كثيرا) مما كان يعتقد قبل الاستفتاء.

نفوذ واشنطن

وأضاف أن الولايات المتحدة (لديها بعض النفوذ). وقال الخبير بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى مايكل نايتس إن (الولايات المتحدة بحاجة لاتخاذ خطوات لتحاشي عزل الأكراد في المنطقة. ومن هذه الخطوات إيفاد ضابط كبير من التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة إلى قاعدة عسكرية رئيسة هناك والضغط من أجل تعيين محافظ كردي مرحليا في كركوك). وأضاف إن هذا (سيحافظ على اتفاق تقاسم السلطة الذي تفاوضت عليه القيادات المجتمعية في كركوك). بدورها، وأكدت وزارة الدفاع الامريكية أن القوات الأمريكية لها وجود في محيط كركوك لكنها لم تذكر الموقع بالتحديد.

وجود ردع

ومن الممكن استغلال هذا الوجود في ردع أي صراع آخر وهو أسلوب استخدمته في سوريا لمنع اقتتال الأكراد والأتراك. من جهته، قال السفير الأمريكي السابق لدى بغداد جيمس جيفري إنه يعتقد أن إيران التي تؤيد الفصائل الشيعية العراقية في وضع يتيح لها اكتساب النفوذ بفضل الصراع العراقي الكردي. ولفت الى إن الولايات المتحدة بحاجة للتأكد من أن القوى المدعومة من إيران لن تدخل منطقة كركوك لتحدي مقاتلي البشمركة الأكراد. وقال ان(على الولايات المتحدة أن توضح تمام الوضوح: أننا لن ندافع عن كركوك … لكن إذا تقدمت الفصائل الإيرانية فسنساعد البشمركة) إذا اقتضت الضرورة.وأثار احتمال اقتتال القوات العراقية والكردية المزودة بالسلاح الأمريكي انزعاجا في الكونغرس.وحذر رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ السيناتور جون مكين الحكومة العراقية من (عواقب وخيمة) لأي إساءة أخرى لاستخدام السلاح الذي زودتها به الولايات المتحدة ضد القوات الكردية.وقال ان(الولايات المتحدة قدمت العتاد والتدريب لحكومة العراق لمحاربة داعش وتأمين نفسها من التهديدات الخارجية لا لمهاجمة عناصر من واحدة من حكوماتها الاقليمية). وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد حثت جميع الأطراف على إعادة الهدوء وحذرت من أن النزاع يصرف الأنظار عن الحرب على داعش.