إعتقال دواعش بعملية إستباقية في صحراء راوة

مكافحة الإرهاب: صد إعتداء التنظيم على الدبس وقتل جميع المهاجمين

بغداد – محمد الصالحي

فرضت قوات جهاز مكافحة الإرهاب سيطرتها على قضاء الدبس بكركوك بعد تسلل عناصر داعشية الى القضاء، فيما اكد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار مقتل ثمانية من عناصر داعش بعملية امنية استباقية. وقال مصدر امس ان (قوات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت، صباح اليوم، من فرض سيطرتها على قضاء الدبس بمحافظة كركوك).وأضاف أن (ذلك جاء بعد تسلل عدد من عناصر تنظيم داعش إلى القضاء، ما أدى إلى نزوح عدد من العوائل).وكان مصدر محلي في محافظة كركوك أفاد، بأن عشرات العوائل نزحت من قضاء الدبس شمال غربي المحافظة، بعد اندلاع اشتباكات بين القوات الأمنية وعناصر من داعش في قرية تابعة للقضاء. وفي الانبار قال مصدر امس ان (القوات الامنية نفذت حملة امنية تعرضية استهدفت صحراء راوة غربي مدينة الرمادي، ماادى الى مقتل 8 من عناصر عصابات داعش الاجرامية بينهم من جنسيات اجنبية).واضاف ان (القوات الامنية والقوات الساندة لها تمكنت ايضا من تدمير ثلاث عجلات دفع رباعي مثبت عليها سلاح رشاش احادي وقتل من فيها).

إصابات بشرية

موضحا ان (القوة الدهم عادت الى مواقعها دون وقوع اي اصابات بشرية او مادية). مشيرا الى ان (القوات الامنية اعتقلت اربعة من مجرمي التنظيم خلال العملية). وقال مصدر امس ان (عبوة ناسفة كانت موضوعة بجانب احدى الطرق في ناحية الدولاب بقضاء هيت غربي الرمادي، انفجرت ما ادى الى اصابة مدنيين اثنين بجروح خطرة تم نقلهما الى احدى المستشفيات القريبة من مكان الحادث لتلقي العلاج اللازم).

واضاف ان ( العبوة من مخلفات عناصر عصابات داعش ابان سيطرته على المنطقة). مبينا ان (القوات الامنية سارعت الى اغلاق كافة مداخل ومخارج منطقة مكان الحادث وشرعت بعملية تفتيش دقيقة تحسبا من وجود عبوات ناسفة اخرى معدة للتفجير موضوعة في مكان اخر). وأضاف أن (العملية نفذت وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة). و في بغداد قال مصدر امس ان (قوة أمنية تمكنت ومن خلال عملية أمنية نفذتها في منطقة العطيفية ببغداد من اعتقال مطلوب في قضايا جنائية). وتابع المصدر ان (قوة أمنية عثرت على جثة رجل مغدور وعليها آثار اطلاقات نارية في رأسه وصدره مرمية في إحدى الساحات الفارغة في منطقة الراشدية).