الجبوري يدعو إلى إجراءات تنهي التوتر وتجنّب التهديدات

نائب لـ (الزمان): البرلمان يناقش تشكيل حكومة إنقاذ في كردستان

بغداد – قصي منذر

توقع النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي موحان مناقشة تشكيل حكومة انقاذ في اقليم كردستان الى حين اجراء الانتخابات فيها خلال جلسة البرلمان اليوم الاربعاء . وقال موحان لـ (الزمان) امس انه (من المؤمل ان يناقش البرلمان خلال جلسته موضع تشكيل حكومة انقاذ في كردستان لحين اجراء الانتخابات فيها من اجل انهاء ومعالجة القضايا الخلافية)، واضاف ان (مجلس النواب كان قد فوض الحكومة باتخاذ ما يلزم للحفاظ على وحدة العراق واعادة المناطق المتنازع عليها تحت اشراف السلطة الاتحادية).

تعديل قانون

وتابع ان (جدول اعمال الجلسة يتضمن انجاز التصويت على تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 وكذلك مناقشة تقريــر لجنـــة الخبـــراء لاختيــار اعضاء للمفوضيـــة فضلا عن المباشرة بالتصويت على التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 بالاضافة الى التصويت ايضا على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013)، مبينا ان (البرلمان سيناقش تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 والتصويت على قانون تصديق اتفاقيــة التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين العـــراق والايران فضلا عن تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين وكذلك اجراء التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي)، مشيرا الى ان (الجلسة ستشهد مناقشــة قانون الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية بالاضافة الى قانون انضمام العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995). ووجه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لجنتي حقوق الانسان والامن والدفاع النيابيتين بمتابعة الاوضاع في محافظة نينوى وتذليل العقبات امام عودة النازحين . ونقل بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجبوري استقبل نوابا عن محافظة نينوى وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الاوضاع الامنية في المحافظة وسبل دعم الجانب الخدمي والمعيشي في المحافظة كما بحث اللقاء جهود اعادة العوائل النازحة الى مناطقهم المحررة من سيطرة داعش)، واكد (ضرورة الحفاظ على ممتلكات المواطنين وتعويضهم بما يؤمن لهم حياة كريمة وامنة)، موجها لجنتي حقوق الانسان والامن والدفاع بـ(متابعة الاوضاع في المحافظة بما يضمن حفظ الدماء والعمل على تذليل العقبات امام عودة النازحين الى مدنهم المحررة). من جهة اخرى بحث الجبوري مع السفيرالامريكي لدى بغداد دوغلاس سيليمان تفعيل الاجراءات التي تفضي الى فرض النظام واعادة الاستقرار وانهاء حالة التوتر في العراق . وتابع البيان ان (الجانبين بحثا مستجدات الاوضاع الامنية والسياسية في العراق والمنطقة الاقليمية بالاضافة الى تطورات الاحداث في محافظة كركوك والمناطق الاخرى وسبل معالجة المشكلات الداخلية بالطرق الدستورية بعيدا عن التوتر والتصعيد ووفق ما جاء في الدستور والقوانين التشريعية).

تفعيل الإجراءات

ودعا الجبوري جميع الاطراف الى (التهدئة وتفعيل الاجراءات التي تفضي الى اعادة الاستقرار وانهاء حالة التوتروتجنيب المواطنين اي ضرر او تهديد). من جانبه اكد سيليمان ان (الولايات المتحدة تؤيد استقرار الدولة وتدعم الجهود الرامية الى ايجاد حلول مناسبة للقضايا العالقة). الى ذلك اقترح التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة الذي يتزعمه القيادي الكردي برهم صالح حلا عاجلا لازمة الاقليم وتدهور الاوضاع فيه بعد الاستفتاء يتمثل بتشكيل حكومة انتقالية في كردستان وظيفتها اجراء حوار بناء مع بغداد. وقال المتحدث الرسمي للتحالف ريبوار كريم في بيان امس (نطالب بايقاف التحركات العسكرية وسحب القوات من كركوك لغرض تهدئة الاوضاع ولتحقيق ذلك ندعو الاطراف المتعلقة بالأزمة وبالأخص الحكومة الأتحادية للعمل على منع أي انتهاك ضد حقوق المواطنين في تلك المناطق)، مقترحا (تشكيل حكومة انتقالية في كردستان وظيفتها اجراء حوار بناء مع بغداد لحين اجراء انتخابات نزيهة في الاقليم). وكانت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني الا طالباني قد طالبت القضاء والادعاء العام العراقي اضافة للجهات الرقابية الاتحادية اتخاذ موقف صارم بمحاسبة جرائم الفساد والسرقة التي قام بها رئيس الاقليم مسعود البارزاني. وقالت في تصريح امس ان (عودة كركوك لجسدها الوطني هي مرحلة جديدة نحو الاصلاح السياسي)، مؤكدة (لم نجد اذانا صاغية حينما جعل البارزاني من كركوك ونفطها لملء جيوبه هو وافراد اسرته) على حد تعبيرها . منوهة الى ان (الاكراد تعلموا من الرئيس الراحل جلال الطالباني العيش في البيت العراقي الواحد لكن اربيل كانت مصرة على فرض الارادات الشخصية).