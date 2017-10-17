إستقالة رئيس الإقليم لا تحتاج إلى موافقة أربيل أو بغداد – طارق حرب

في 2017/10/16 ودخول القوات الاتحادية الى كركوك في ساعات قليلة وفرض القانون وتطبيق الدستور ورفض الدكتاتورية والحكم الفردي ووضع اليد على محطة النفط الرئيسية المسماة k1 وهذه محطة تتحكم بجميع نفط كركوك بحيث لا يمكن خروج قطرة نفط واحدة من كركوك دون ان تمر من هذه المحطة ما يعني ان من يتحكم بهذه المحطة النفطية يتحكم بجميع نفط كركوك ولا يمكن خروج قطرة نفط واحدة الى الاقليم او تركيا او ايران او اي مكان اخر داخل العراق او خارجه ما لم تتحكم به هذه المحطه حيث ان جميع أبار النفط في كوكوك ترسل نفوطها الى هذه المحطة التي بدورها تتولى ضخ النفط الى اقليم كردستان ومن ثم الى تركيا او ضخها الى الانبوب الثاني الذي يذهب الى صلاح الدين ونينوى ومن ثم الى تركيا وهي اول محطة تتولى ضخ النفط الى الخارج لاجل التصدير والبيع والمحطة الثانية في بيجي صلاح الدين والمحطة الثالثة غرب الرطبة والرابعة داخل الاردن حيث كان ينقل النفط العراقي الى حيفا على ساحل البحر الابيض المتوسط ولا يحتاج الموضوع الى صعوبة في فهم ان سيطرة الحكومة الاتحادية على محطة نفط كركوك يعني انقطاع سيل الدولارات التي كان يقبضها ويستلمها من قادة اربيل وبالتالي فان وضع اليد على هذه المحطة من بغداد يعني انها وضعت اليد على جميع كردستان وشمال العراق وبالتالي فأن اربيل سوف لن تستطيع العيش دون اموال تدفعها حكومة بغداد الى اربيل وهذا ما يمكن ملاحظته وهي اهم نقطة جوهرية تعني حياة اربيل او موتها بالتالي فان بغداد لا تحتاج بعد ذلك الى فتوحات جديدة او الاستيلاء على الاراضي العراقية سواء من اراضي الاقليم او الاراضي المتنازع عليها او اية اراض اخرى طالما وضعت يدها على خاتم سليمان وهو محطة ضخ النفط في كركوك والذي يعتبر مفتاحا ذهبيا بيد بغداد الذي يجعل الاقليم يرفع الراية البيضاء امام حكومة بغداد وختاما نقول ان من الافضل للسيد مسعود بارزاني الاستقالة لان الامور قد تتطور وتصل الى الاقالة والعزل والفصل لذا فان النصيحة التي تقدم هي الاستقالة لجميع قادة اربيل واولهم السيد مسعود بارزاني علما ان الدستور والقانون الاتحادي والتشريعات في اقليم كردستان لم تشترط موافقة من اية جهة للموافقة على الاستقالة فلا تحتاج الاستقالة الى موافقة رئيس الوزراء او مجلس الوزراء او مجلس النواب او رئيس الجمهورية على استقالة رئيس الاقليم وانما تعتبر الاستقالة نافذة حال اعلانها.

بغداد