أحاديث الشارع الكروي: تقدم الوطني على لائحة التصنيف الدولي خطوة مهمة

تألّق الحدود تدفع نعمة إلى أجواء عمل أوسع في الممتاز

الناصرية – باسم ألركابي

الموقع الذي احتله منتخبنا الوطني في التصنيف الدولي لاتحاد الدولي لكرة القدم عندما تقدم الى الموقع 80 امر يستحق التوقف ويعكس الأهمية عند المجتمع الرياضي العراقي بعدما نال التراجع المؤسف في موقف المنتخب الى الوقت الذي خرج به من تصفيات كاس العالم عندما استمر واقفا خلف منتخبات فقيرة ومغمورة حتى اثار الشارع الرياضي في انتقاد اتحاد الكرة واللاعبين بسبب التراجع في التصنيف الذي يعلم الكل انه المقياس الحقيقي لواقع الكرة عندنا التي تراجعت وازد الطين بلة الخروج المر من تصفيات كاس العالم المشكلة التي شكلت غصة في نفوس الكل بعدما تبخر حلم الوصول الى كاس العالم وما أثره من ردود أفعال في وقتها من خلال التظاهرات والحملة الإعلامية الى اخر الأمور قبل ان يستلم المهمة المدرب باسم قاسم الذي وصفها بالشيء المشرف ويبدو كان ينتظرها من وقت قبل ان يظهر بشكل واضح في الموسمين الأخيرين بعدما خطف لقب الدوري الممتاز مع الزوراء وبعدها لقب الاتحاد الأسيوي ثم لقب الدوري الممتاز مع الجوية في وضع سلط الأضواء على المدرب الذي واصل التدريب وتطوير نفسه ما جعله تحت الأنظار بعدما تسلم مهمة المنتخب الوطني وتغير الوضع الفني وتغير موقع المنتخب في التصنيف الدولي في فترة قصيرة واستعادة وضع المنتخب في هذا المجال الذي يمثل التقييم الحقيقي لفرق العالم لان التقييم يصدر من قبل ألفيفا الذي مؤكد يخضع الأمور لضوابط دقيقة وعالية المستوى ما يجعل من المنتخبات ان تقبل به دون اعتراض.

ومؤكد ان اهم عوامل تحسين الموقع ياتي من خلال واقع النتائج وتحسينها من اجل تعزيز المهمة والسير بها بالاتجاه المطلوب عبر خطوات عملية ممثلة في تحقيق النتائج التي صاحبة المنتخب من يوم استلام المهمة من قبل المدرب عندما قاد المنتخب في اللقاء التجريبي مع الاردن والفوز في اول مباراة يخوضها المنتخب في ملعبه المحلي في البصرة التي حققت أهدافها وضر ب عصفورين بحجر واحد حيث النتيجة والخطوة الاولى باتجاه رفع الحظر الكلي من الملاعب المحلية.

نجاح المنتخب

وبعدها نجح المنتخب في تحقيق نتيجة مهمة بالتعادل مع منتخب اليابان التي كانت اكثر من معنوية كما استفاد المنتخب من المباريات التجريبية التي لعبها خلال شهر ايلول وعندما حقق فوزين متتالين على تايلاند والإمارات ضمن مجموعته ولو بوقت متأخر لكن اهم ان تخسر جميع المباريات وكذلك التقدم في الواجهات التجريبية ما منح المنتخب مكانا متقدما في التصنيف الدولي والتقدم من الموقع 102 الى 88 في امر مرحب به بعد العمل الجدي للاعبين والمدرب خلال فترة ظهرت و انعكست على الفريق

وشكلت النتائج نقطة التحول كما اتجهت الأنظار نحو المنتخب بعد التحول في النتائج المقبولة التي أتت بوقت المدرب باسم الذي رفع رصيد المنتخب الى 12 نقطة بعد ان خرج من التصفيات بخمس نقاط حينما مر بسلسلة من النتائج السلبية في سبع مواجهات أي ان المدرب الأخير جمع سبع نقاط من خلال ثلاث مباريات في وقت جمع المدرب راضي شنيشل خمس نقاط مع حصول النكسة الكروية التي شكلت غصة في النفوس يعدما تبخر حلم اللعب في المونديال .

ومهم جدا التصدي لهذه المهمة في تحسين الموقع الذي صدر الأسبوع الحالي وسط اهتمام الكل في ان يتقدم المنتخب خلال شهرين 22 مركزا ومتوقع ان يتقدم من خلال المباريات المقبلة التي سيلعبها من اجل رفع الحظر الكروي من الملاعب والتي تشكل أهمية والرد على قدرة الجهات المحلية ممثلة في وزارة الشباب والاتحاد في تنظيم الأمور وما يريده الاتحاد بعدما عزز الموقف من خلال الفوز على منتخب كينيا بداية الشهر الجاري ما لاقى ترحيبا كبيرا من اهل الكرة والشارع الذي يرى في ذلك الامر الأكثر أهمية لان المنتخب الشغل الشاغل للكل ولان الرياضة العراقية اختزلت بكرة القدم.

حافز للكل

كما يشكل التصنيف الجديد حافزا للكل في ان تتضافر الجهود لدعم الأمور مع ان كل ما يحصل من تغير في كل جوانب اللعب هنا لايوازي الخروج المخيب من كاس العالم وإعلان الاستسلام في وضع غير متوقع وضياع الفرصة التي ممكن ان تتحول لمصلحة المنتخب الذي مر بظروف عمل خضعت الى عدة أفكار تدريبية حتى تسلمها باسم قاسم بعدما راح المدرب راضي شنيشل يطالب بحقوقه من دون ان يغترف بالهزيمة و بالمستوى المتواضع والموقف المحزن الذي أعقب الخروج في مشاركة تعد الاسوء امام سلسلة النتائج السلبية التي سخر منها الجميع الذين توقعوا ان يقدم شنيشل استقالته كما يقوم اغلب المدربين في ترك المهمة او تتم إقالتهم ولان مسار مشاركة منتخبنا مؤلمة بكل منى الكلمة ك مع ان الاتحاد لم يقيم الأمور كما يجب وتحيد مؤشرات العمل المقبلة امام مستقبل المنتخب من خلال دعوة المختصين والإعلام لمناقشة الأمور التي لايمكن ان تبقى بهذا الشكل لان الكل يتفق ان ما يتحقق اليوم من تقدم ونتائج لأتساو شيء امام الخروج المذل من مونديال روسيا.

تواصل المساعي

الأهم هنا ان تتواصل مساعي المنتخب والاتحاد في مواصلة إقامة اللقاءات التجريبية التي هي من خلقت فرصة التقدم التي يتوجب الحفاظ عليها لتعزيز موقع المنتخب وتامين المركز الافضل مع ان ظروف اللعب لازالت صعبة إمام صعوبة اللعب في البلد واستمرار بقاء الحظر الذي مهم تفاديه من خلال بذل أقصى الجهود والعمل المشترك مع الإطراف البقية لدعم الجهود التي بذلت وإقناع الفيفا الذي مهم ان يراجع ملف رفع الحظر الكلي بعد حالة الاستقرار الأمني التي تحققت في المدن العراقي في طرد الارهابين والانتصار عليهم ما يجعل من البلد في تقبل الأمور بالاهتمام من الاتحاد الدولي ممثلا بالرجل المنصف والرائع انفانتينو الذي يدعم بوضح جميع اتحادات العالم.

ان الأمور بدأت تتحلحل من خلال خطوة لعب المنتخب في البصرة امام كينينا كما سيلعب مع أوغندا مع الحضور الجماهيري الكبير والتي أصبحت تعطي ثمارها كا هو الحال مع تقدم المنتخب في التصنيف الخطوة الجريئة التي تستحق التقدير لكل من اسهم فيها حيث المدرب واللاعبين ومن خلفهم الاتحاد المطالب في التنسيق وتوفير أجواء إعداد المنتخب الذي مهم ان يستقر على تشكيلة ثابتة والاعتماد على مجموعة اللاعبين للمناسبات المقبلة مع ان ما قدمه المنتخب من انجازات غيرت من الصورة التي خلفتها المشاركة والخروج من كاس العالم ومرارة الامور .

اختلاف الاجواء

ونجد ان أجواء العمل اختلفت في فترة قصيرة ما يتوجب الاستمرار في دعمها وممكن القول ان التحول فأجا الكل قبل ان يظهر محل تقدير واحترام الجميع هنا بعد فترة صعبة نالت الكثير من سمعة المنتخب والكرة العراقية التي يأمل ان تستعيد دورها بسرعة من خلال العمل الجدي بعد تغير الكثير من الامور ولان الوقت حان وبقوة وان يفرض نفسه في ان تتصاعد الجهود العملية والمهنية ويظهر العمل المطلوب لان في ذلك فوائد مهمة منها استعادة المنتخب لتوازنه وتجاوز الفترة التي جرته للوضع المحير والمخيب وكذلك نحن امام مهمة مواصلة العمل بقوة لرفع الحظر الكروي وما عكسه من أمور سلبية كثيرة .

ويقول نجم المنتخب الوطني هادي احمد مهم ان ياتي تغير مركز المنتخب في التصنيف الدولي في هذه الفترة القصيرة ومحو شيء من اثار النتائج السلبية والخروج المؤلم من كاس العالم الحلم الذي كان الجميع ينتظر تحقيقه لان أفضل مكان للتسويق والسمعة هو بطولة كاس العالم لكن حصل الذي حصل وعلينا ان نواصل المساعي من خلال تفعيل الأمور بشكل عملي لدعم الجانب المعنوي والتفكير في المشاركات المقبلة لكن علينا ان نثمن جهود المنتخب في تحقيق التحول في التصنيف بهذا الوقت الذي مؤكد يشكل محفزا على مواصلة العمل من اجل احداث التغيرات في صورة المنتخب بشكل اكبر وكذلك مهم جدا ان تتواصل الجهود لتي تمكننا من أقناع ألفيفا في طي ملف رفع الحظر.

امر مهم

بصراحة ان المركز المذكور الذي عليه المنتخب يعد امرا مهما بد نكسة النتائج التي طالت المنتخب كما تنظر المنتخب مهام كثيرة لكن الأول ان يستمر التعاون مع المدرب باسم قاسم واللاعبين من اجل دعم المهمة التي تتعلق طبعا بالدوري المحلي الذي مهم ان يقام ضمن قناعات الفرق لأنها صاحبة الحق في تقرير مصيره من خلال تحديد إلية اللعب التي يجب ان تحدد من قبل الفرق بعيدا عن التسويات التي تطلق من هنا وهناك لانه لامجال لتطوير اللعب الا من خلال دوري قوي ومنظم ومستمر وثابت لايمكن ان يتغير بين فترة وأخرى كما هو الحال علية وعلى بعد شهر على افتتاح الدوري دون ان تعرف الفرق إليته قبل ان تنتدب اللاعبين وتصرف المليارات من اجل عيون اللقب

نتمنى ان يصل الاتحاد الى الحالة التي ان ينتظم فيها الدوري ويسير بالاتجاه الصحيح وان يخضع للتعليمات والضوابط التي مهم ان تسري على الكل وكل فريق يأخذ حقه وليس هذا حسب بل ان ينظم دوري يخدم اللعب والفرق التي ملت التنظيم المرتبك . الأهم هنا ان يتركز الحديث عن دعم المنتخب والسعي بقوة الى التقدم بالتصنيف الذي هو من يعكس واقع اللعبة التي تتركز على نتائج المنتخب الوطني الذي مهم ان يستقر وان يمثله من يستحق وان يجهز للمنافسات القادمة عبر الاستقرار الذهني والنفسي واستقرار الجاهز التدريبي ومؤكد كلما اتت النتائج الايجابية كلما انعكست على واقع الفريق وجهازه الفني والاهم هنا التطور الذي تحقق من خلال التقدم في المركز الدولي والحال في الاسيوي والعربي وكلها امور داعمة باتجاه تطوير المنتخب.

تحول سريع

وأعرب لاعب الناصرية وصلاح الدين السابق ناصر حرابة عن تقديره للتحول السريع في تغير مركز المنتخب في هذا الجانب بعدما كان في موقع خجول ولايليق به بعدما بقي لفترة ليست بالقصيرة تحت منتخبات مغمورة لاحضور لها في المشاركات الأسيوية لكن ا ن تاتي التغيرات خلال شهرين فهو عمل كبير ويحتاج الى مضاعفة الجهود لإدامة التغير الذي يمثل منعطفا في مسيرة المنتخب التي مهم ان تبقى تسير في الاتجاه الصحيح من خلال تامين أجواء العمل لكي تتقدم الأمور نحو الأفضل وهو المطلوب كما نرى الجهود الواضحة من قبل المدرب الذي يقدم المنتخب بشكل ولد الارتياح للشارع الذي يهمه ان يجد ويرى المنتخب في لان يستمر دون توقف وان يتغير معنويا في هذه الفترة حتى المشاركات المقبلة التي ان يكون فيها جاهزا كما يجب.

فريق الحدود

لاادري لماذا فرطت ادارة نادي الحدود بالمدرب عماد نعمة بهذه السرعة بعد ان قدم نفسه مدرباً شاباً بشكل واضح والفريق الذي لعب بشكل جيد ونافس خارج وداخل ميدانه وظهر في وضع مقبول بعدما أنهى الموسم في الموقع الحادي عشر.

وكاد ان ينهي المهمة في موقع أخر بعدما تواجد في المواقع من التاسع الى الحادي عشر في ظل المستوى الذي قدمته عناصر الفريق من خلال النتائج التي بدا فيها بشكل مهم وتقدم بسرعة في سلم الترتيب وشكل طرفا في الصراع القوي من خلال مجموعة لاعبين واعدة اعتمدها المدرب الذي عمل بجد خلال فترة العمل مع الفريق للمواسم الأخيرة التي قدم فيها الفريق بشكل مهم كما انقذه من الهبوط رغم ظروف الفريق الصعبة والضائقة المالية التي يمر بها والتي منعته من انتداب الأسماء المؤثرة. والحديث ينصب اليوم عن مشاركة الفريق في دوري الموسم الأخير رغم صعوبته من حيث مواجهة الفرق الجماهيرية عندما وقف ند لأغلب المباريات الصعبة وتوازن في النتائج بعدما نجح في الفوز في ثمان مباريات خلال المرحلة الأولى التي توازن فيها وقدم اللاعبين ما عليهم في الظهور في المباريات التي منحته الفوز في العدد المذكور.

كما تعادل في 14 مباراة التي كان بامكانه ان يفوز بعدد منها خلال فترات الدوري التي ظهر فيها بشكل مميز ونجح في مجاراة اغلب الفرق التي تعادل معها كما خسر الفريق 14 مباراة إمام الفرق القوية لكنه استمر منافسا لغاية الجولات الأخيرة وفيها نجح في تقديم مباريات على عكس فرق أخرى نجدها افتقدت لزمام الأمور وانحنت امام فرق صغيرة ولو توفرت ظروف لعب وإمكانات للفريق لتقدم وكسب وحول عدد من المباريات لمصلحته وهنا لايمكن التقليل من شان الفريق الذي نحج في المشاركة التي اختلف في الكثير من التفاصيل عن المشاركات السابقة مع ظروفها ممثلة بنوعية اللاعبين وإمكانات الفريق الذي قدم ما عليه من حيث المستوى وحقق هدف المشاركة حيث البقاء في الدوري وهو المطلوب من المدرب الذي اثار تركه للفريق بعد فترة عمل غير قصيرة التي قلة ما تحصل مع المدربين في الاستمرار والبقاء مع فرقهم كما ان المدرب حضر بشكل فني وتقدم اكثر من فريق وكان له ما اراد بعدما ترك عماد نعمة بصمة من خلال عمله الذي نال اهتمام المراقبين ولأنه قدم فريق الحدود من خلال لاعبين تعاونوا معه تحت ظروف مشاركة احتاجت للكثير من الدعم الذي قدمته الإدارة التي تشكو دوما ضعف الحال لكن ما يميز الامور في نادي الحدود هو تعاون الإطراف وحالة العمل المتقدمة لتحقيق المشاركة المطلوبة والتي قادت الفريق مهمة من حيث العمل للفريق الذي ظهر في حالة هجومية أفضل من الدفاع عندما سجل 35 هدفا من خلال لعب 36 مباراة ظهرت مختلفة خلال فترة الدوري عندما تباينت الأمور و نجد الفريق في حالة تقدم واداء في البداية قبل ان يتراجع بشكل سريع مع نهاية المرحلة الأولى والمشكلة ان جدول المباريات لم يخدم الفريق عندما كان يواجه الفرق القوية في اخر الجولات لكنه ظهر مهتما وتوازن في المرحلة الثانية من خلال تحقيق النتائج المطلوبة ذهابا وإيابا في الأدوار الأخيرة على عكس المرحلة الأولى وهذا يعود لقدرات اللاعبين التي خدمت المهمة التي كاد ان ينهيها بوضع أفضل لكن مع الية الدوري وصعوبة المباريات وفي مواجهات مباشرة مع الفرق المنافسة على اللقب قدم اللاعبين ما عليهم مع الوضع الغير مستقر للدفاع الذي تلقت شباكه 46 هدفا هو عدد كبير وهو ما كان ينقص الفريق الذي كان مهما ان يظهر ويلعب بخطوط منتظمة ومتكاملة من اجل تحقيق مشاركة أفضل لكن ما حققه من نتائج شيء يستحق الإشادة لفريق افتقد للكثير من عوامل اللعب وفي مشاركة صعبة وطويلة من حيث الوقت والأجواء وتأثر كثيرا كغيره من الفرق في استمرار وامتداد البطولة ما أثقل من الأمور على كاهل الإدارة واللاعبين بعدما انسحب الفريق من بطولة ألكاس الفرصة التي ممكن ان تخدم المشاركة بعدما رفض اللعب مع الميناء البصري مع ان الأمور اتجهت عكس رغبة الجميع والآمال في ان تستفيد لجنة المسابقات من الأخطاء التي رافقت المباريات والدوري الذي مهم ان يتجه نحو العمل المطلوب من خلال دور لجنة المسابقات التي عليها ان تتحمل المسؤولية.

فترة العمل

ويبدو ان فترة العمل التي قضاها المدرب الشاب عماد نعمة مع الحدود انعكست على عمله في ان تسلط الأضواء ويحصل على فرصة عمل مع احد الفرق القوية والمتكاملة التي تعرف كيف تنتدب اللاعبين والحال مع المدربين في ثلاث مشاركات نال الفريق في الاولى اللقب في ليلة تحطيم قلوب أنصار الجوية بملعب الشعب قبل ان يحقق الموقع الثاني في الموسم الماضي ووقف في الصف الاول في الترتيب ألفرقي حيث الموقع السادس قبل ان يقع الاختيار على المدرب عماد النعمة الذي يجد نفسه في مهمة كبيرة مع احد الفرق التي تنافس للمرة الثالثة على اللقب كما انه سيجد ظروف عمل أفضل مما كانت عليه في الحدود كما يريد ان يحقق الانجاز الشخصي له عبر فريق نفط الوسط الذي يتمتع بإمكانات عالية ولاعبين قادرين على العطاء ولان الفريق اعتمد حتى من كان يلعب بالدرجة الاولى على لاعبين من خارج المدينة وفي مواصفات لعب تخدم مهمة الفريق الذي سيقوده عماد النعمة الباحث والساعي الى منجز تدريبي شخصي مع الوسط .