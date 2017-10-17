مشاركة واسعة للشباب في فعاليات عروس الالعاب

موهوبات ألعاب القوى يتوّجن بلقب أندية العراق

بغداد – الزمان

احرز المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية بألعاب القوى في وزارة الشباب والرياضة لقب بطولة اندية العراق للناشئات التي اقيمت منافساتها على ملعب الراحل علي حسين بمقر الوزارة في المدينة الشبابية في شارع فلسطين بمشاركة واسعة للاعبي ولاعبات المركز التابع الى دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات.

وجمع فريق المركز 149 نقطة. وحل في المركز الثاني نادي نفط ميسان بـ 109 نقطة. ثم جاء ثالثاً نادي السلام بـ 101 نقطة. وفي فئة الناشين احرز المركز الوطني لالعاب القوى المرتبة الثالثة بعد ان جمع 116 نقطة. فيما ذهب المركزين الاول والثاني الى ناديي الحلة وعفك. وعلى صعيد المنافسات الفردية. فقد تمكنت فرق الفئات العمرية للناشئات والناشئين والشابات والشباب من تحقيق نتائج متميزة واحراز مراكز متقدمة في البطولة. ففي فئة الناشئات حلت اللاعب زهراء سعد بالمركز الاول في فعالية القفز العالي وحققت 40،1م

كما احرزت المركز الثالث في فعالية القفز الثلاثي بمسافة 95.8 م. اما اللاعبة افنان سعد فقد حققت المركز الثاني في فعالية القفز العالي ب 35.1م واحرزت ايضاً المركز الثالث في فعالية 100م حواجز بزمن قدره 18.9 ثانية. اما اللاعبة زينب علي فقد احرزت المركز الاول في فعالية 400م حواجز بزمن قدره 69.78 ثانية وحلت وصيفة في فعالية 400م حرة بزمن قدره 63.42 ثانية.

وتمكنت اللاعبة زينب رضا من احراز المركز الثالث في فعالية 400م حره بزمن قدره 65.30 ث ونالت المركز ذاته في فعالية 400م حواجز بزمن قدره 71.33 ث. وحلت اللاعبة رحمه فزع بالمركز الثاني في فعالية 100م حواجز بزمن قدره 18.2 ثانية والمركز الرابع في فعالية الوثب الطويل بمسافة 3.97م. اما اللاعبة ضحى حسين فتوجت بالمركز الاول في فعالية 800م وحلت اولاً في فعالية 1500م فيما جاءت شقيقتها نرجس حسين بالمركز الثاني في فعالية1500 م .

فعالية 3000م

واحرزت اللاعبة ساره فاضل المركز الاول في فعالية 3000م والمركز الثالث في فعالية 800 م اما اللاعبة نبأ علاء فجاءت بالمركز الرابع في فعالية 100م بزمن قدره 14.46 ث واحرزت ايضاً المركز السابع في فعالية الوثب الطويل بمسافة 3.11م ونالت اللاعبة بادية قاسم المركز الخامس في فعالية رمي الرمح بمسافة 17.80 متر اما اللاعبة طيبة فاضل فجاءت بالمركز السابع في فعالية100م بزمن قدره 14.13 ث. وحلت اللاعبة سجى فاضل بالمركز الرابع في فعالية رمي القرص بمسافة 13.33 م ونالت اللاعبة زينب اسعد المركز الرابع في فعالية رمي المطرقة بمسافة 15.22متر والمركز الثالث في فعالية رمي الثقل بمسافة 7.13 متر.

واحرزت اللاعبة روان خالد احمد المركز الرابع في فعالية رمي الثقل بمسافة 6.30 م وتمكنت اللاعبة ملاك قاسم تولد 2008 من احراز المركز الرابع في فعالية 100م بزمن قدره 15.31 ث والمركز الثالث في فعالية 200 م بزمن قدره 35 ث وتمكنت اللاعبة آيات رياض من احراز المركز الثاني في فعالية رمي الرمح بمسافة 23 م والمركز الثاني في فعالية رمي القرص بمسافة 18 م.وفي فعالية الوثب الطويل فئة الناشئين تمكن حبيب مهند من احراز المركز الاول بـ 6.43 متر اما اللاعب عبد الله جلال فقد تمكن من احراز المركز الثالث في فعالية الوثب الثلاثي بـ 13.08م .

وفي فئة الشباب فعالية الوثب الثلاثي احرز اللاعب محمد عبد الكاظم المركز الرابع بـ 13.85 متر وجاء زميله حسين حسن ثالثاً بـ13.98 متر.

وفي فعالية البريد المتنوع فئة الناشئين. احرز لاعبو المركز الوطني حبيب علي ومحمد صادق وعباس احمد وسجاد باسم. المركز الثالث. فيما تمكن انس ابراهيم من الامساك بالمركز الثالث في فعاليتي 100و200 م وفي فعالية رمي الثقل فئة الناشئين. احرز اللاعب عمر عماد المركز الخامس بمسافة 11.47 م ومحسن عبد الرضا المركز الثالث بمسافة 12.89 متر. وفي فعالية رمي الرمح فئة الناشئين. احرز اللاعب حسن احمد المركز الثالث بمسافة 40.94 م وحل رابعاً اللاعب محسن عبد الرضا بفارق سنتمتر واحد. وفي فعالية رمي الثقل لفئة الشباب احرز اللاعب احمد حميد المركز الثالث بمسافة 14.32 متر واحرز نفس المركز في فعالية رمي القرص بمسافة 39.57 م وحل في المركز الخامس زميله حسين كريم بمسافة 32.65 م. وفي فعالية رمي الرمح لفئة الشباب. فقد احرز اللاعب حيدر نصيف المركز الثاني بمسافة 42.80 م وحل زميله اللاعب حيدر كريم بالمركز السادس بمسافة 34.70 م وفي فعالية رمي المطرقة للناشئين فقد تمكن اللاعب محمد وسام من احراز المركز الثاني بمسافة 44.35 متر. وتمكنت اللاعبة هدير جبار في فعالية رمي الثقل من احراز المركز الاول بمسافة 9.89 متر. اما المشاركات الخارجية فقد شهدت مشاركة الناشئ محمد وسام مع فئة الشباب وتمكن من احراز المركز الثاني في فعالية الرمي بمسافة قدها 37.66 متر. ومشاركة لاعبين مبتدئين انضموا حديثاً للمركز الوطني لالعاب القوى هم كل من مفتدى محمد واحرز المركز الخامس في فعالية رمي القرص وعمر محمد وحل خامساً في فعالية دفع الثقل .

ويشرف على لاعبي المركز الوطني لرعاية الموهبة الدكتور صريح عبد الكريم مدير المركز والمدربين فراس راضي وعصام كاظم ونصر عبود وسعيده مهنا اداري وحسين عبود واحلام خالد وسهيل النعيمي والدكتور بلال علي وماجد عبد السادة وحسن نوري .