توهّج إيكاردي وصدارة نابولي أبرز ملامح الكالتشيو

تألق دي بروين وتأثير كانتي العلامة الفارقة في جولة البريميرليغ

{ مدن – وكالات: شهدت الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، 3 مباريات من العيار الثقيل، ساهمت في تحديد شكل جدول الترتيب، فكانت جولة قاسية على يوفنتوس ورائعة لنابولي ومبشرة لإنتر ميلان.

صدارة نابولي

ظل نابولي بقيادة مدربه ماوريسيو ساري، في صدارة جدول الترتيب بعد مرور 8 جولات، وذلك بعدما حقق فوزًا مهمًا على روما في عقر داره بهدف دون رد. وحصل فقراء الجنوب على النقاط الكاملة حتى الآن، ليصبح المتصدر بـ24 نقطة، بفضل أسلوب ساري الهجومي الممتع. وقدم روما قمة متواضعة، حيث ساعد وسط الملعب في هزيمته، ولم يقم بدوره في افتكاك الكرة والمساندة الدفاعية، أو دفع الفريق للأمام، وظهر دفاع الذئاب في حالة تمركز غير جبدة وارتباك واضح. حسم إنترميلان ديربي الغضب، بثلاثة أهداف لهدفين بعد مباراة مثيرة، حسمها النيراتزوري بركلة جزاء في الوقت القاتل. تعد نتيجة الديربي مبشرة للنيراتزوري، حيث صعد للمركز الثاني بفارف نقطتين عن المتصدر نابولي قبل القمة التي تجمعهما السبت المقبل بالجولة التاسعة. أما على مستوى الأداء فقدّم فريق المدرب لوتشيانو سباليتي، الشوط الأول أمام ميلان بصورة ممتازة، سيطر من خلاله على مجريات اللعب، وحقق الفوز في الشوط الثاني بالوقت القاتل. أما ميلان، فكاد أن يخطف التعادل لولا أخطاء فردية من لوكاس بيليا وريكاردو رودريجيز، لكن بشكل إجمالي قدم الرسونيري شوطًا ثانيًا رائعًا بعدما امتاز فيتشينزو مونتيلا المدير الفني للروسونيري بالمرونة التكتيكية، وتمكن من إصلاح أخطاء الشوط الأول، لكن رصيد ميلان توقف عند 12 نقطة في المركز العاشر.

جولة قاسية

كانت الجولة الثامنة قاسية على يوفنتوس بعد هزيمته أمام لاتسيو الذي قلب تأخره بهدف دون رد لفوز بهدفين مقابل هدف. وخسر يوفنتوس أولى مبارياته هذ الموسم بالدوري الإيطالي، ليفقد 5 نقاط خلال آخر مباراتين، بعد تعادله مع أتالانتا في الجولة السابعة، ليحتل المركز الثالث برصيد 19 نقطة. يوفنتوس سيطر وسجل في الشوط الأول وكان ممتعًا لجماهيره بفضل أداء وسط الملعب بالتحديد من جانب بليز ماتويدي الذي أفسد هجمات لاتسيو، ودفع البيانكونيري للأمام بالاشتراك مع رودريجو بيتانكور، ومساند خضيرة الهجومية، لكن سرعان ما تغير الحال بتراجع ومعاناة الفريق في الشوط الثاني ليستسلم لانتفاضة لاتسيو.

توهج إيكاردي

إيكاردي مثل إبراهيموفيتش، لاعب متكامل ويعرف ما يريده، يكون حاسمًا في الأوقات الصعبة، ويتطور، إنه لاعب فخم هكذا وصف المدرب سباليتي، قائد الأفاعي ماورو إيكاردي. إيكاردي قاد إنترميلان لحسم الديربي بفضل تسجيله ثلاثة أهداف هاتريك، ليثبت أنه مهاجم من الطراز الرفيع، كما أنه أحرز إيكاردي 9 أهداف خلال 8 مباريات خاضها هذا الموسم.

ثنائية ألبيرتو وإيمبويلي

محظوظ لاتسيو بوجود هداف مثل الدولي الإيطالي، تشيرو إيمبويلي، والإسباني لويس ألبيرتو، هذا الثنائي سر استمرار تألق أبناء العاصمة. انتقاضة الثنائي في الشوط الثاني أمام يوفنتوس، ساهمت في فرض سيطرة لاتسيو على وسط الملعب الذي تمكن من التحكم في مجريات الشوط. يشار إلى أن ألبيرتو صنع 3 أهداف وسجل مثلها، أما إيمبويلي فسجل 11 هدفًا وصنع 3 آخرين.

الجولة الثامنة بالبريمييرليغ

على صعيد اخر نجح مانشستر سيتي في الانفراد بصدارة الدوري الإنكليزي، بعدما اكتسح ستوك سيتي بنتيجة (7-2)، مستغلاً تعادل مانشستر يونايتد أمام ليفربول سلبيًا، ليصبح الفارق نقطتين بين الجارين.

وتتبقى مباراة واحدة في الجولة الثامنة من البريمييرليج، تقام مساء اول امس الإثنين، بين فريقي ليستر سيتي ووست بروميتش ألبيون.

تألق دي بروين

تفوق البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، أمام ستوك وساهم في صناعة للفرص والأهداف في الفوز العريض (7-2)، حيث قدّم مباراة مذهلة ونقل الهجمة من الدفاع للهجوم بصورة مثالية، كما وضع ليروي ساني وجابريل خيسوس في انفراد تام مع الحارس بوتلاند في أكثر من مناسبة. وخسر تشيلسي للمرة الثالثة خلال الموسم الجاري، ولكن المفاجأة أن الهزيمة جاءت أمام كريستال بالاس الذي سجل أول هدفين له بالبريمييرليج في مرمى البلوز، الذي ظهر خط وسطه مهتزًا وخاصة في الهجمات المرتدة التي كان يوقفها الفرنسي نجولو كانتي بقدرته على استعادة الكرة سريعًا، وبالتالي لعبت إصابته دورًا كبيرًا في النتيجة النهائية (2-1).

وقاد العجوز روي هودجسون كريستال بالاس للفوز أخيرًا في البريمييرليج بعد غياب دام 7 أسابيع كاملة دون تحقيق أي انتصار، أو تسجيل أهداف، وقد يكون الانتصار على تشيلسي هو البداية الحقيقية للنسور في الدوري الإنجليزي. وتعادل مانشستر يونايتد مع ليفربول سلبيًا في مباراة شهدت سيطرة الريدز على أغلب مجرياتها، وتألق الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى الشياطين الحمر الذي أنقذ كرة صعبة من أمام المدافع جويل ماتيب، كادت أن تغير سيناريو المباراة. ورغم تألق المصري محمد صلاح مع ليفربول ومنتخب بلاده في المدة الأخيرة، إلا أن اللمسة الأخيرة لا تزال تنقصه، فاللاعب لديه القدرة على صناعة الفرص وتهديد مرمى الخصوم، لكنّه يهدر الكثير من الفرص السهلة التي تتاح إليه، ما يؤكد أنه في حاجة إلى التطور خاصة أنه لا يزال في الخامسة والعشرين من عمره. ولايزال خط وسط أرسنال يعاني في ظل تراجع مستوى مسعود أوزيل وعدم جاهزية جاك ويلشير وسانتي كازورلا وآرون رامسي البدنية، ليصبح الثنائي الأفضل هو جرانيت تشاكا ومحمد النني، إلا أن السويسري يظهر بصورة جيدة في أغلب الفترات بينما يعاني المصري في إثبات أحقيته باللعب أساسيًا مع الجانرز. ووضعية إيفرتون السيئة خلال الدوري الإنجليزي والتعادل مع برايتون، جعلت مستقبل الهولندي رونالد كومان على المحك، فهو يواجه ظروفًا صعبة في الاستمرار بقلعة جوديسون بارك خاصة وأن التوفيز ضم العديد من الصفقات القوية خلال المدة الأخيرة دون نتيجة إيجابية حتى الآن.