5 أندية إماراتية فقط تحصل على الرخصة الآسيوية

{ دبي – وكالات: قررت لجنة التراخيص الابتدائية في اجتماعها الثاني لدورة الموسم الحالي، منح الترخيص لخمسة أندية بعد استيفائها لجميع شروط ومتطلبات نظام تراخيص الأندية الآسيوية، وهي الظفرة، النصر، الوصل، الإمارات والشارقة. فيما قررت اللجنة منح ترخيص مشروط لناديي الجزيرة والوحدة، وعدم منحه لأندية العين، بني ياس، دبا، اتحاد كلباء وحتا، لعدم استيفائها لبعض المعايير الخاصة بنظام تراخيص الأندية الآسيوية.

كما قررت اللجنة استبعاد ملف نادي شباب الأهلي دبي، حسب لوائح تراخيص الأندية الآسيوية، لعدم استيفائه شروط نظام التراخيص، وذلك بعد الاطلاع على التقرير النهائي. ويعني ذلك أحقية نادي النصر في المشاركة بالدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا 2018، بعد عدم منح الرخصة للعين وشباب الأهلي دبي. ويحق للأندية التقدم بطلب الاستئناف على قرارات لجنة التراخيص الابتدائية في مدة أقصاها 5 أيام عمل من تاريخ استلام قرار اللجنة. الجدير بالذكر أنه يتوجب على الأندية المتأهلة للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2018، الحصول على الترخيص.