الإعتدال الفكري

دعوني أتحدث بكل وضوح عن ما رأيته ولمسته في مجتمعنا من تصلب فكري في الأفكار والميل لجهة معينة دون إعطاء الحق في وجهات النظر وإبداء الرأي وميل البعض الى توجهات دينية وطائفية وتعدد الأفكار الغريبة وبعضهم يدعي الاعتدال حتى في المأكل والمشرب والملبس ماذا عن الاعتدال الفكري وقبول الآراء هل سألتم أنفسكم يومآ أنتم معتدلون تتقبلون اراء غيركم معتدلون في الدين أم متعصبون لطائفتكم وقومياتكم ، تسرفون في الطعام أم تحافظون عليه وتوفروها للفقراء ، تحب المال ام تساعد به غيرك ، ماذا عن دينك يتكلمون عن فريقك الرياضي فتقوم القيامة ولا تقعد وتدافع وتصرخ ام تتركهم يتكلمون عن الله وأنت ساكت وراض بما يحدث هل أنت مقتنع بنفسك وأفكارك أم كل من أتى ورقص على ليلاه ذهبت معه وأكملت رقصته وغيرت أفكارك لأجله، الفكر أساس بناء الحضارات وتقدمها فمن الطبيعي أن نرى انهيار الحضارات المتقدمة عندما يتسلل الى ثقافتها الفكر المتطرف وعلى المستوى ذاته تحجر الثقافات المتطلعة نحو التطور عندما يغيب عنها الفكر المعتدل الذي هو في أمس الحاجة له كي يدير عجلة تقدمها وهذا مايحصل بنا اليوم من تحجر ثقافي وتزمت فكري وتعصب في الآراء والمواقف ، علينا الاعتدال في كل شيء كي تسير بنا مركبة الحياة ونتقبل الاراء ونكون متسامحين بيننا ولا تفرض وجهات نظرك على غيرك ولا تدع من نفسك اضحوكة وتنجرف خلف المتطرفين والمتعصبين وأتبع قول الإمام علي عليه السلام (لا تكن لينآ فتعصر ولا تكن قاسيآ فتكسر).

دعاء عامر