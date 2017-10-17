مصادرة كمية من الحليب الفاسد في مخزن بالبصرة

ضبط مواد مخدّرة بمنفذ الشلامجة الحدودي

بغداد – محمد الصالحي

ضبطت هيئة المنافذ الحدودية مواد مخدرة بحوزة مسافرين اثنين في منفذ الشلامجة الحدودي .

وقال مدير قسم العلاقات والاعلام في الهيئة العقيد محمد الشويلي في بيان امس ان (الهيئة ضبطت بمنفذ الشلامجة الحدودي نوعين من مادة الكرستال والترياك المخدرة وزنهما 70 غرام بحوزة مسافرين اثنين بعد كشفهما في جهاز فحص المخدرات وتم تسليمهم الى القضاء).

معلومات دقيقة

وفي البصرة قال مصدر امس ان (مفرزة من جهاز الأمن الوطني قامت في ضوء معلومات دقيقة بضبط شحنة من حليب الأطفال المجفف منتهي الصلاحية منذ أشهر داخل مخزن تجاري في إحدى المناطق الواقعة ضمن مركز المحافظة). مبيناً أن (الكمية التي تم ضبطها تتكون من 7200 علبة مختلفة الأحجام).لفت الى أن (الجهاز قام بإحالة الأوراق التحقيقية الى السلطة القضائية لإكمال الاجـــــــراءات القانونية).

تمكنت مديرية شرطة محافظة ميسان من تحرير مختطف وإلقاء القبض على الخاطف بعد ساعة واحدة من اختطافه.

وقال مدير الشرطة العميد نزار موهي ألساعدي في بيان امس ان ( مفارز مكتب مكافحة إجرام الخطف في شرطة ميسان تمكنت من تحرير مختطف وإلقاء القبض على الخاطف خلال ساعة واحدة من تنفيذه عملية الخطف، وذلك بعد ورود معلومات بوجود حالة خطف شاب يبلغ من العمر20 سنة من سكنه مركز المدينة).

وأشار الى ان (الخاطف احيل الى القضاء والذي قرر توقيفه وفق قانون جرائم الخطف).

الى ذلك قالت قيادة شرطة ديالى في بيان تلقته ( الزمان) امس ان (دوريات من اقسام المديريات في شرطة ديالى اعتقلت خمسة مطلوبين على قضايا ارهابية وجرائم قتل وخطف في مدن الخالص والمقدادية والعبارة).واضاف أن (المعتقلين تم ارسالهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وعرضهم على القضاء).

وفي الانبار قال امر الفوج الاول للحشد الشعبي في المحافظة العقيد محمود مرضي الجميلي في تصريح امس ان (القوات الامنية شرعت بحملة امنية هي الاولى من نوعها منذ ثلاثة اعوام لتعقب المخالفين للضوابط الامنية وحجز العجلة المخالفة وإحالة سائقها إلى المحاكم المختصة )..

واضاف ان ( القوات الامنية تقوم بعمليات مطابقة لمواصفات العجلات باستخدام الحاسوب في خطة تهدف الى ضبط العجلات المسروقة للحيلولة دون استخدامها من قبل العصابات الاجرامية بعمليات ارهابية ناهيك من ان هذه الحملة تأتي ضمن خطة عودة الاستقرار الى المناطق المحررة).

وأكد ان (مديرية مرور الانبار اصدرت تعليمات صارمة تتوعد المخالفين فيها بعقوبات رادعة في حالة مخالفتهم لأنظمة المرور، موضحا ان الهدف من الحملة هو القضاء على ظاهرة العجلات التي لا تحمل أرقاما رسمية).

الى ذلك وصلت قوة كبيرة من الجيش الى قاعدة عين الاسد الجوية للمشاركة بعملية تحرير قضاءي راوة والقائم في محافظة الانبار فيما اعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي عن تدمير أربع مضافات لداعش بقصف جوي في بعقوبة.

وقال مصدر امس ان (قوات الفرقة الثامنة وصلت الى مقر الفرقة السابعة في قاعدة عين الاسد الجوية للمشاركة في عملية تحرير قضاءي راوة والقائم، بالتزامن مع قيام طيران الجيش بقصف مواقع ارتكاز داعش ).

واضاف ان (وصول قطعات عسكرية الى المناطق الغربية للمحافظة يأتي قبيل انطلاق حملة امنية واسعة النطاق لتحرير ما تبقى من مناطق المحافظة من ايدي ارهابي داعش لإعلان الانبار محررة بالكامل).

عملية اقتحام

مبينا ان (القوات الامنية والقوات الساندة لها اكملت كافة استعداداتها لعملية اقتحام معاقل التنظيم ).

وفي يغداد قال مصدر امس ان (قوة من مكافحة المتفجرات تمكنت من تفكيك عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب أحد الطرق في منطقة الطاقة الحرارية ضمن قاطع جنوب بغداد من دون وقوع خسائر بشرية أو مادية).

وفي ديالى قال قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي لـ( الزمان) امس ان (طائرات القوة الجوية دمرت اربع مضافات داعشية في اطراف وادي ثلاب).

مشيرا الى أن (القصف جاء وفق معلومات استخبارية دقيقة).

واضاف، أن (التنسيق الاستخباري حقق نتائج مهمة في الحرب على الارهاب خاصة في المناطق المعقدة من ناحية الجغرافية والتضاريس).