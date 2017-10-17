ديالى توزّع مساعدات إنسانية في بعقوبة

الهجرة تطلق المبالغ المخصّصة للنازحين الأسبوع المقبل

البصرة ــ الزمان

ديالى ــ سلام عبد الشمري

عقدت وزارة الهجرة والمهجرين اجتماعا ضم الوزير جاسم محمد ورئيس لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين النيابية رعد الدهلكي ووكيل وزارة المالية والمعنيين من الوزارة. وقال بيان امس ان (الأسبوع المقبل سيشهد إطلاق المبالغ المخصصة للنازحين حسب قانون الموازنة) واضاف ان (وزارة المالية وعدت بتأمين التمويل لصرف المنحة المالية الأسبوع المقبل وتوزع بين العوائل النازحة المصدرة للبطاقة الذكية).

توزيع منحة

وكانت الوزارة اعلنت في وقت سابق عن توزيع منحة المليون دينار لـ99 الف عائلة عن طريق البطاقة الذكية، فيما اشارت الى انها مستمرة بتقديم الخدمات الضرورية للعوائل النازحة بعموم البلاد وتأمين الاحتياجات الطارئة الغذائية وغير الغذائية وايصالها للنازحين. وطالب رئيس لجنة النازحين والأمنية في مجلس قضاء الزبير التابع لمحافظة البصرة مهدي ريكان الجهات الحكومة المختصة بنقل مفردات البطاقة التموينية في محافظات العوائل النازحة الى مراكز وزارة التجارة في البصرة وتقسيمها جغرافيا بين وكلاء المواد الغذائية لحين الانتهاء من ملف النازحين نهائياً. وقال ريكان في تصريح امس ان (المنظمات الدولية المسؤولة عن توزيع الحصص الغذائية للنازحين توقف دعمها منذ شهر تموز الماضي والعوائل النازحة بحاجة الى دعم غذائي يكون من خلال نقل المواد الغذائية المخصصة لها في محافظاتهم السابقة ونقلها بشكل مؤقت كحالة انســــــانية الى البصرة) .

مشيرا الى ان (هناك اعدادا كبيرة من النازحين لاتزال في اغلب مناطق القضاء ولايمكن لها العودة في الوقت الحاضر بسبب ظروفها المعيشية والاجتماعية هناك) واوضح ريكان ان (هناك اكثر من 300 عائلة نازحة لاتزال موجودة في القضاء من اصل اكثر من 800 عائلة تم استقبالها خلال عام 2014 من محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين وديالى). فيما اعلنت مدير دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة ديالى ابتهال الدايني عن التنسيق مع المفوضية السامية في الامم المتحدة لشؤون اللاجئين لغرض اغاثة نازحي قرى ناحية العظـــــــــــيم التابعة لقضاء الخالص.

مساعدات انسانية

وقالت الدايني لــ ( الزمان ) امس ان (المفوضية استجابت لطلب دائرة هجرة المحافظة وقامت مع ملاكاتنا الميدانية بشمول نازحي قرى البو بكر والبو خيال بالمساعدات الانسانية حيث تضمنت 146خزانا لقرية البو خيال و129خزانا لقرية البو بكر ماء سعة 500 لتر) .

ودعت الدايني المنظمات الدولية كافة الى (الاسراع بتقديم مساعداتها الى العوائل النازحة والعائدة بالتنسيق مع دائرتها من اجل التخفيف عن معاناتهم وتجاوزهم للمحنة التي يمرون بها لحين عودتهم الى مناطقهم الاصلية المحررة) .

واعلن قائممقام قضاء بعقوبة مركز المحافظة عبدالله الحيالي عن إن القضاء اصدرقرارا يقضي التريث برفع العشوائيات السكنية الموجودة في قلب الاحياء والازقة في القضاء ) ،

مشيرا الى أن ( القرار مؤقت وسيتم رفع تلك العشوائيات في اشعار آخر ) وأضاف الحيالي لـ (الزمان) أن ( التريث جاء لحين ايجاد بديل او الاتفاق مع العوائل، بالإضافة الى مراعاة الاوضاع الانسانية لتلك العوائل المتجاوزة لان اغلبها من الفقراء والبسطاء والمهجرين ) .

الى ذلك اعلنت مدير دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة ديالى ابتهال الدايني ، ان (كوادرها الميدانية وللأسبوع الثاني على التوالي مستمرة بتوزيع المساعدات الانسانية بين نازحي قضاء بعقوبة لغرض التخفيف عن معاناتهم نتيجة لطول فترة النزوح التي استمرت منذ حزيران من العام 2014 ولحد الان ) . واضافت الدايني لــ ( الزمان) ، انه ( تم شمول 2238 عائلة نازحة الى قضاء بعقوبة من المسجلين لدى دائرة هجرة ديالى بالمساعدات الانسانية) ،

مشيرة الى ، ان (المساعدات التي تم توزيعها تضمنت سلة غذائية لكل عائله) .

الى ذلك اعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى ، عن القاء القبض على مطلوبين على قضايا إرهابية وجنائية .

وقال المتحدث الرسمي للقيادة العقيد غالب العطية لــ ( الزمان ) ، ان ( دوريات من قسم شرطة بعقوبة والعبارة وفوج طوارئ ديالى الثالث وبالتعاون مع قسم أمن الأفراد في شرطة ديالى القت القبض على أربعة مطلوبين على قضايا ارهابية وجنائية ) .

واضاف العطية ، انه ( تم أرسالهم الى مراكز ألأحتجاز لعرضهم على القضاء ) .