الخطوط الجوية تستعد لإستقبال زوار الأربعينية

بدء تسيير رحلات طيران بين العراق والسعودية

بغداد – شيماء عادل

اتفق العراق والسعودية على تسيير رحلات جوية بين البلدين بدءاً من اليوم الأربعاء بعد توقف منذ احداث الكويت عام 1990.

وقال بيان امس ان (الوزير كاظم الحمامي ألتقى سفير السعودية لدى العراق عبد العزيز الشمري لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال النقل)، واكد الحمامي انه (في إطار التعاون المشترك بين العراق والسعودية تم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الطرفين لتنظيم خدمات النقل الجوي وتقديم الخدمات الارضية لطائرات السعودية وبالعكس)، مشيرا الى ان (العراق يسعى للأنفتاح على جميع دول العالم وبالاخص الاقليمية)، مبينا ان (هناك مصالح مشتركة مع الاشقاء السعوديين ونحن بصدد فتح آفاق جديدة للتعاون بمختلف مجالات النقل).

وأضاف انه (تم الاتفاق على تسيير رحلات جوية من مطارات السعودية الى المطارات العراقية)، وتابع الحمامي ان (اليوم الاربعاء سيشهد هبوط طائرة شركة ناس السعودية في مطار بغداد الدولي تليها طائرة اخرى).

من جانبه أبدى الشمري (استعداده بلاده لتقديم التسهيلات الخدمية كافة عبر مطاراتها وكذلك الاتفاق على رحلات جوية مجدولة ومنتظمة لشركة الخطوط الجوية العراقية الى مطارات جدة والمدينة والدمام).

وكانت شركة الخطوط الجوية العراقية التابعة للوزارة قد وقعت مع نظيرتها السعودية مذكرة تفاهم لتسيير الرحلات الجوية بين البلدين نهاية الشهر الجاري. وقال بيان امس ان (اجتماعاً موسعاً عقد بين مدير عام الشركة ميران فريد وعدد من مدراء الاقسام والشعب مع وفد شركة الخطوط الجوية السعودية بحضور السفير السعودي لدى العراق لتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الطرفين بشأن تنظيم خدمات النقل الجوي بين البلدين وتقديم الخدمات الارضية لطائرات السعودية وبالعكس).

واكد فريد ان (الاتفاق تضمن ايضاً تسيير رحلات جوية من مطارات السعودية الى المطارات العراقية وبالعكس ابتداءً من 30 الشهر الجاري على ان تشمل خدمات مختلفة ومنها الخدمات الارضية مثل الإعاشة والتنظيف والوقود وتحميل الحقائب والطواقم والمعدات الضرورية اضافة الى خدمات الشحن الجوي وتهيئة المستلزمات المطلوبة لتلبية احتياجات نقل البضائع بكل الأصناف).

تقديم تسهيلات

من جانبه أبدى الجانب السعودي (استعداده لتقديم التسهيلات الخدمية عبر مطاراتها وكذلك الاتفاق على رحلات جوية مجدولة ومنتظمة لشركة الخطوط الجوية العراقية الى مطارات جدة والمدينة والدمام).

ويأتي ذلك بعد الاهتمام الكبير الذي ابداه الوزير كاظم فنجان الحمامي بضرورة الانفتاح على المحيط الاقليمي والدولي في جميع المجالات المتعلقة بالطيران المدني والخدمات الاخرى التي ترافق ذلك . من جهة اخرى استنفرت الشركة جميع طاقاتها لاستقبال زوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام . وقال فريد في بيان امس ان (الخطة شملت مضاعفة وتيرة العمل في جميع مرافق الشركة وتهيئة اسطول طائراتها اضافة الى الايعاز الى قسم الاعاشة بالاهتمام بشكل اوسع بوجبات الطعام المقدمة للمسافرين وزيادة عددها حسب الجداول المعدة من قبل شعبة الحجز المركزي للوافدين الى مختلف محطاتها في المطارات العراقية).

جداول رحلات

مضيفا (كما وشملت الخطة ايضاً تهيئة جداول الرحلات لنقل الزائرين من لبنان وايران والهند والبحرين واذربيجان ودول اخرى)، لافتا الى انه (من المقرر ان تنطلق اول رحلة في الثاني من الشهر المقبل وتستمر لغاية العشرين من الشهر ذاته)، وتابع فريد انه (تم الاتفاق على اسعار التذاكر واستحصال الموافقات اللازمة لتحديد اسعار مخفضة خاصة للمسافرين على القطاعات المذكورة.

كما تم ايضاً اعتماد الية جديدة للعمل بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني وتشكيل لجان مشتركة مختصة لتهيئة صالات استقبال الوافدين).