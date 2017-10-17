العلاقات الإنسانية في إدارة الدولة والمجتمع – عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي

العلاقة في اللغة العربية تعني: الصداقة – كما تعني الحب اللازم للقلب وهي على العموم صلة بين طرفين . ووصف العلاقة يتحدد بطبيعة الموصوف ، كونه الامر الاساس المرجح الذي تقوم عليه العلاقة ، او لان الموصوف هو العامل الاساسي في تحديد طبيعة العلاقة . فعندما تكون الاعتبارات السياسية في الصلة بين طرفين هي الاساس الاول لها تكون علاقات سياسية …. وعندما تكون الاعتبارات الاقتصادية هي الاساس الاول في العلاقة تكون العلاقة اقتصادية .

وعليه فأن (العلاقات الانسانية) هي التي تضع الاعتبارات الانسانية في المقام الاول بالتعامل …. والاعتبارات الانسانية تستند على مراعاة حاجات الشخصية الانسانية .

ومع ان حاجات الانسان متنوعة ، تختلف باختلاف الزمان والمكان لكنها تتفق في الحاجات الاساسية للانسان وهي :-

حاجات طبيعية مادية كالمأكل والمشرب والملبس والمسكن والعمل والاجور المناسبة …. الخ .

حاجات معنوية مكتسبة او نفسية واهمها الشعور بالطمأنينة والثقة بالمستقبل …. والتوافق الاجتماعي باندماج الفرد مع المجتمع الذي يعيش فيه اندماجاً مقبولاً …. والتقدير اي شعور الفرد باحترام المجتمع له ورضائه عن عمله وتقديره له … وعزة النفس واحترام الكرامة الانسانية .

ومع ان الحاجات الانسانية هي المحرك الاول للسلوك الانساني ولكن من الضروري فهم العوامل الاخرى المؤثرة في هذا السلوك … وهذه العوامل هي :-

مراعاة الفروق الفردية بين البشر بفعل عوامل الوراثة (الصفات المتقولة عن الاصول) ، والبيئة (العالم المحيط بالفرد منذ مولده) ، والخبرة نتاج التجارب والتأهيل والتدريب والممارسة العملية ، والخصائص الصحية البدنية والنفسية والعقلية …

احترام القيم الروحية او الادبية وهي المثل العليا التي تغرس في نفس الانسان بفعل احوال المجتمع وظروف الاسرة والمعتقد الديني والسياسي .

الحوافز الايجابية بالثناء والتقدير والمكافأة والتكريم مقابل الالتزام باحكام الدين وضوابط الاخلاق وقواعد القانون ، والحوافز السلبية بالعقاب القانوني المقيد او السالب للحرية او بالغرامة المالية او الالتزام بالتعويض عن الاضرار التي تصيب المجتمع او الفرد .

وهذا العامل اي الحوافز هو اكثر العوامل التي نستطيع التحكم بها لضبط السلوك الانساني …..

واغلب دساتير الدول وبرامج الاحزاب السياسية وانظمة عمل منظمات المجتمع المدني تؤكد على وجوب التزام الدولة والمجتمع باحترام الحقوق الانسانية واعتماد التربية والتعليم والارشاد الديني ببناء شخصية الفرد واشاعة روح الالفة والمحبة والتسامح والشفافية في العلاقات العامة داخل المجتمع باطار اشاعة الحريات العامة في حدود القانون بوصفه ميزان العدالة ، والاساس المتين للامن والاستقرار في الدولة .

واهم تطبيقات (العلاقات الانسانية) من قبل القيادات السياسية والادارية :-

الزيارات التفقدية للعاملين في مواقع عملهم وللمقاتلين في جبهات القتال والتعرف على ظروفهم واحتياجاتهم وتذليل مشاكلهم في حدود القانون .

التكريم المادي والمعنوي للمتميزين المبدعين من المقاتلين والعلماء والادباء والفنانين وعموم العاملين في الدولة .

المقابلات الفردية والجماعية للمواطنين لسماع شكاواهم والتعرف على احتياجاتهم وتذليل مشاكلهم في حدود القانون .

تفقد المرضى والجرحى والعناية بالرعاية الصحية العامة لذوي الاحتياجات الخاصة .

الاهتمام بما تنشره الصحافة ووسائل الاعلام عن احتياجات المواطنين ومعالجة ما يرد فيها من اقتراحات بناءة .

الاجتماعات الدورية والمؤتمرات السنوية لوضع الخطط الكفيلة بالادارة الرشيدة للاعمال اليومية ، باطار اشاعة اجواء حرية العاملين في ابداء ارائهم وتوجيه الانتقادات البناءة .

الاشادة بالجهود الطبية للمتقاعدين ورعاية اسر الشهداء والمعوزين من ذوي العاملين في مؤسسات الدولة والمجتمع .

تفعيل قوانين رعاية العلماء وتكريم المتميزين والمبدعين من مختلف الاختصاصات العلمية والفنية والادبية .

تشجيع انشاء الجمعيات التعاونية للاسكان وتيسير حصول المواطنين على قروض ميسرة لبناء المساكن ضمن موقع مسقط رأسهم .

القضاء على البطالة بشتى صورها وايجاد فرص عمل شريفة باجور مناسبة ورعاية صحية ملائمة .

ان اشاعة اجواء العلاقات الانسانية في الدولة والمجتمع ، مظهر رقي حضاري ، وعامل مهم لاستتباب الامن الاجتماعي وسيادة القانون في الدولة . وقد حرص المشرعون في مختلف الدول ، كما حرص القضاء الاداري على دعم ضوابط واصول العلاقات الانسانية …. وذلك :-

اصبحت العلاقة بين العمال واصحاب العمل تقوم على اساس مراعاة قوانين وانظمة العمل التي تصون حقوق العاملين بالحصول على اجور وضمانات مناسبة للعيش الكريم .

لثبوت كون (العلاقات الانسانية) تشجع العاملين على زيادة الانتاج وتحسينه عندما تتوفر لهم ضمانات احترام كرامتهم واحتياجاتهم الانسانية .

علاقات طيبة

باطار الادارة العامة تعتبر العلاقات الطيبة بين المؤسسة وجمهورها ، ضرورة لتقدم تلك المؤسسة ورقيها ونجاح العلاقات العامة يعتمد على اشاعة اجواء العلاقات الانسانية داخل المؤسسة ذاتها بان تسود بينهم علاقات التعاون والمودة والرحمة والاخلاص في العمل لتحديد اهداف مؤسستهم .

اعتنى فقهاء القانون الاداري عند تناولهم موضوعات (الوظيفة العامة) و (تشريعات العمل) بمسألة (حقوق العاملين) على وفق مبدأ الموازنة بين (الواجبات والحقوق) .

واهم حقوق العاملين هي :-

حق الراتب اثناء الخدمة وبعد التقاعد .

حق الترقية في سلم البناء التنظيمي للمؤسسة .

حق التمتع بالاجازات (اعتيادية ، مرضية ، دراسية …. الخ) .

حق الحماية القانونية . ((للمزيد راجع مؤلف – عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي – النظرية العامة لواجبات وحقوق العـــــــــــاملين في الدولة – مطبعة الشعب – بغداد . ((1984

ومحكمة القضاء الاداري في مصر ، ارست قواعد سديدة في الادارة العامة والعلاقات الانسانية في حكم اصدرته في 21/6/1950 اعتنى اساتذة القانون الاداري في الدول العربية بتكرار نشره والتعليق عليه في مؤلفاتهم …. لحد الان … ومما جاء فيه (لا تثريب على الموظف ان كان معتداً بنفسه ، واثقاً من سلامة نظره ، شجاعاً في ابداء رأيه ، صريحاً في ذلك امام رئيسه ، لا يداور ولا يرائي ، مادام لم يجانب ما تقتضيه وظيفته من تحفظ ووقار ، وما تستوجبه علاقته برئيسه من التزام حدود الادب واللياقة وحسن السلوك ، اذ الصراحة في ابداء الراي بما فيه وجه المصلحة العامة مطلوبة حتى لا تضيع تلك المصلحة في تلافيف المصانعة والرياء ، وتتلاشى بعوامل الجبن والاستخذاء ، كما لا يضير الموظف ان تكون له وجهة نظر معينة في المسألة التي يدافع عنها ، ويجتهد في اقناع رئيسه للاخذ بها ، مادام يفعل ذلك بحسن نية في سبيل المصلحة العامة .

وجهات نظر

ولا جناح عليه ان يختلف مع رئيسه في وجهات النظر ، ان الحقيقة دائماً وليدة اختلاف الراي لا يجليها الا قرع الحجة بالحجة ، ومناقشة البرهان بالبرهان .

وانما ليس له ان يخالف ما استقر عليه راي الرئيس نهائياً . او يقيم العراقيل في سبيل تنفيذه ، اذا اصبحت الطاعة واجبة ، بعد ان خرجت المسألة عن دور البحث الى دور التنفيذ). (الدكتور سليمان الطماوي – قضاء التأديب – دار الفكر العربي – القاهرة – 1971 – صفحة168 ) .