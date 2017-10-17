القيلولة والأداء – غلام محمد هايس

القيلولة هي المنام منتصف النهار و القيلولة والمقيل عند العرب الاستراحة نصف النهار ،

وقد أكدت الدراسات ان القيلولة مفيدة جدا للدماغ و مفيدة في تعزيز اداء المهام المختلفة.

و كما أكدت ايضاً ان الأشخاص الذين لا يقيلون في الظهيرة يصابون بنوع شــــــــبيه بمرض الكآبة و لكنه ليس كآبة حقيقية وانه نتيجة للعمل الشاق لأوقاف طويلة و بدون استراحة أو قيلولة في الظهيرة .

و في بحث نشر في مجلةً بحوث الــــــــنوم (سليب سيرتج ) أكدت فيه ان القيلولة مهمة حيث تحسن من اداء مهام كثيرة مثل التفكير المنطقي والتفاعل مع الزمن بالاضافة لتحسين المزاج و الانتباه و الأداء العقلي لدى الانسان .

اشارت الاية (23) من سورة الروم الى المنام في النهار فقد قال تعالى (وَمِنْ آَيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ )

و نلاحظ ارتباط النوم بالعمل حيث اكدت الاية على طلب الفضل من الله تعالى وهو العمل وكما ذكرت الاية ان هذه ايات لقوم يسمعون لان السمع هو اكثر الحواس التي بواسطتها يمكن للشخص النائم ان يستيقظ بتحفيز هذه الحاسة.