مسؤولية القادة في تعزيز الأمن -حيدر حاشوش العقابي

القيادة فن هذا الذي اكدته التجارب الماضية والتي شكلت توجها منظورا ايجابياً لانها منحت الاطمئنان الفعلي لكل المواطنين الذين يطلبون الامان والاستقرار دائما بحكم هذا التواتر والحاصل في العالم من صراعات شتى لا حدود لها ,والمواطن بتماس مباشر مع الحدث دائما وهو يميز دائما ماهو المطلوب وماهو المراد من خدمات اضافية وهذه المرة خدمات امنية …الملاحظ ان هناك عوامل كثيرة لهذا النجاح الفعلي واي قائد اذا اراد النجاح حقاً عليه ان يكون بتماس مباشر مع المواطن يعرف مشاكله يسعى للحيلولة دون الظلم او السماح لمن يريد العبث بالمنظمة الامنية ..من الانصاف ان لا نبخس حق الاخرين ..من حقنا ان نفتخر بوجود رجال يواصلون الليل والنهار في خدمة البشر وخدمة الانسانية ..وعطاؤهم لا ينضب ..بالأمس شاهدت هذا التقارب بوجه النبيل وزير الداخلية ..وهو في القاعدة الامامية في ساحة القتال ..اقول ان هذا التواصل والتقارب يؤيد ما ذهبت اليه ..فهو يلغي الكثير من الاشكاليات التي يراها رجل الامن ..ومن الجميل حقا ان ترى قائداً ميدانياً مثل وزير الداخلية في الحلقة الأمامية لمعارك الشرف ليعطي حافزا جديدا لكل القطعات المنضوية مع بعضها ويشحذ الهمم ..ان الاشتراك في الوعي يتم بهذه العلاقة التواصلية المكثفة …هناك حالة صحية ..الرجل وزير الداخلية قاسم الاعرجي كنت اعرفه عن كثب فعلا …رجل قيادي يمتثل للمرجعيات وللأوامر التي يراها مناسبة ..واعتقد انه قدم اشياء لا حصر لها رغم الفترة القصيرة لتسنمه المنصب ..وهو اتمام لعملية الخلق الامني الذي يوازي طموحات المواطن العراقي الذي ينشد الامان بكل الاحوال ,وهذه ما أكدته التجارب اليومية حين كان يتابع كل صغيرة وكبيرة في المركز بغداد كونها عاصمة والامان فيها ضرورة من ضرورات الامن ..الامر الثاني هو فتح منافذ عديدة لسماع شكاوى المواطنين والمنتسبين الذي هم تحت معيته .

الرجل يدرك ان الواجب يحتم عليه ان يكون قريبا دائما مع كل الحالات الصادمة والتي تحتاج ان يكون القائد قريباً منها ..وهذه الضرورة جعلت منه شخصية قيادية رائعة ..ليس من باب المجاملة ان قلت انه اعطى واضاف اشياء عديدة للوزارة بكل مفاصلها .

وهيبة اضافية للداخلية …والمنتسب يلتمس هذا الفعل حقا وينتظر المزيد …وهو قادر على العطاء والتواصل المثمر من اجل ايصال الصوت الامني بكل امان لكل الشوارع والازقة ..وليكون المواطن في امان فعلا ويدرك قيمة هذا الانتصار الذي تؤطره الحكمة ..ولكن الحاجة الملحة الان ان يكون المواطن في القائمة الاولى من العملية الامنية وان يكون في الصف الاول منها ..وان يكون عينا اضافية للقوات الامنية التي وجدت ليطمئن على مستقبله ومستقبل اولاده وعائلته .

شكرا للسيد قاسم الاعرجي الرجل الغيور الذي وضع بصمات اضافية لهذا البناء الامني مع قادة اكفاء باستطاعتهم ان يجعلوا هذا العراق امناً مزدهراً بالقريب العاجل ..