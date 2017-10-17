حان قرار الحسم والثبات – قــــاســـم حــــمـــزة

اعيدوا السيطرة على كل شبر اغتصبها اهل الغدر واتركوهم في حدود الحكم الذاتي بكماشة رباعية يلقون المصير المحتوم محاصرين وبلا رحمة وهذا حكم التاريخ والشعب لمن غدر وخان الزاد والملح انها فرصة تاريخية ولاول مرة يتخذ العالم باجمعه مجلس الامن والامم المتحدة والاتحاد الاوربي وامريكا ودول اسيا والعرب والدول الافريقية موقفا واحدا يرفض التشرذم والعصيان من جانب واحد ويخالف دستور الدولة المعنية وله ابعاد سياسية مؤثره بالمنطقة.

وتساهم على عدم الاستقرار وتكون بادرة خطرة لتقسيم بلدان في عموم القارات وبحجج مغلفة بعواقب الدمار والضياع وبحقد اسود وفتنة قاتلة لذا فعلى السلطة الان ان يعوا المرحلة ويحافظوا على وحدة العراق وباي ثمن لانهم سيتحملون عواقب اكبر جريمة بحق اعرق شعب واقدم حضاره عرفها التاريخ ويعرفوا جيدا ان العراقين بالشدائد يتوحدون وينسون كل المشاكل من اجل الوطن ومعارك الدفاع في الثمانينات اكبر شاهد على التلاحم وحمل السلاح جنبا الى جنب لرد العدوان الفارسي والحفاظ على كرامة الوطن والمواطن لقد سالت دماء غزيرة على ارض شمالنا واعطينا من خيرة الشباب والقادة العسكرين من اجل الحفاظ على وحدة الوطن ونبعد ان يكون خنجرا مسموما في الخاصرة فقبلل كل شيء تم بيع اراض وبساتين واملاك الى الاسرائيلين وفي منطقة محددة لها ارتباط وعلى المدى البعيد لدولة اسرائيل الكبرى من الفرات الى النيل وتوسع الاستثمار اليهودي وفي كل المفاصل في الشمال في السياحة والزراعة والصناعة ومد الالعاب والاماكن الترفيهية لتكن هذه المرحلة المهمة ساعات لاتخاذ القرارات الشجاعة والتي تؤدي الى الحسم النهائي وقبر المشاريع المدمرة المخطط لها والثبات والاصرار على السير بها وعدم الرضوخ لاي ضغوط مهما كان مصدرها وسيكون الشعب باجمعه عونا لذلك ومستعدا بالتضحية من اجل وحدة الوطن وكرامته.

احذروا مكر الثعالب وليرحل كل من ايد او ساهم او عمل على هذه العملية القذرة وطرد اصحاب المسؤوليات وفق نظام المحاصصة وبكل المستويات وغلق كافة المنافذ واعادة المؤوسسات والمنافذ الحدودية مع دول الجوار ورفض الحوار رفــــــــــضا مطلقا ونشر قوات كافية للسيطرة على الامن في كل المناطق خارج حدود -الحكم الذاتي- ومطالبة دول العــــــــالم والتي بها ممثلية للاقليم بغلقها والتعميم للسفارات بقطع الصلة وابعاد كل من ساهم بالاســـــــــتفتاء وابلاغ الدول المعنية بعدم تمثيل هؤلاء كدبلوماسين وسحب الجواز الدبلوماسي والحصانة واتخاذ قرار حـــــــــازم بمقاطعة كل دولة تؤيد او تمد يد العون او تعمل تبادل ممثلين او اتفاقيات سياسية او اقتـــــــصادية او امنية او ثقافية وتعزيز ودعم الموقف الـــــــــدولي والامم المتحدة والذي كان في مستوى المسؤلية للوقوف مع اهل الحق ورفض التمرد على الشرعية الدستورية للدول الاعضاء وسيندحر وينهزم الغادر والخائن حتما.