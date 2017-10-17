(الزمان) تستطلع الجنوب اللبناني (3)

حولا أول قرية أحتلتها إسرائيل وميس الجبل أستقبلت الغفاري وقلعة الشقيف عنوان الشموخ

حمدي العطار

في مدن الجنوب اللبناني لا تسأل عن جمال الطبيعة وكثرة الاشجار والهواء النقي،أنت هناك لا تحتاج الى مطعم أو مقهى أو دار استراحة، فكل شيء على الاخص في عاشوراء متوفر ويلحون عليك ان تتناوله ليكسبوا الثواب ولتحل في رحلتك البركة.

ففي طريقنا الى بلدة (حولا) تناولنا أكلة (الهريسة) بالدجاج وهي لأول مرة تكون هكذا ففي العراق يعملونها باللحم! كما إن مجموعة من الصبايا الجنوبيات المفعمات بالحيوية والاصرار وقوة الشخصية كانوا يوزعون على المارة الخبز الحار الملئ بالسمسم.

شباب أخرون يصبون لك القهوة المرة،مع الحلويات والكيك، وفي هذه بلدة (حولا) قصتها مع الاحتلال الاسرائيلي لم تبدأ كما في الجنوب سنة 1982 بل هي مثل فلسطين بدأت عام 1948.

حولا تدفع ثمن حبها للمقاومة الفلسطينية

– حولا قرية من قضاء مرجعيون تعني (القوة والحول) هي كانت من ضمن بلدة (الطيري) وهجم عليها “النمل الفارسي” وتعرضت الى زلزال فأنتقلت الى مكانها الجديد! ترتفع عن سطح البحر 75 م،فيها أمكنة تاريخية ودينية مباركة “شجرة النبي أيوب” وهي الشجرة التي جلس تحتها النبي ويطلق عليها (شجرة الحجة) والتي القى النبي الحجة على قومه إن لا يعبدوا ألا الله!

– قصتها مع الاحتلال الاسرائيلي اقدم من قصص القرى الجنوبية الاخرى، ففي عام 1948 دخل اليهود المسلحون الى هذه البلدة وهم يرتدون اللباس العربي،كان رجال المقاومة الفلسطينية يترددون الى هذه البلدة يرحبون الاهالي بهم ويلقون عليهم التحية والاشادة والقبلات. وحينما دخل الى البلدة المليشيات الصهيونية المسلحة متنكرين كأنهم رجال المقاومة فتجمع اهالي البلدة لتحيتهم عندها قام المتسللون بأعدام ما يزيد عن 80 مواطنا من قرية (حولا) لذا كان للبلدة ثأر قديم مع العدو الاسرائيلي وفي فترة الاحتلال لم يجعل رجال الحولا العدو يلتقط أنفاسه وقدمت المقاومة الكثير من الشهداء فأطلق على البلدة (حولا بوابة التحرير)

بوابة كفر رمز الشموخ

مررنا ببلدة كفر شوبا وهي تتبع قضاء حاصيبا الجنوبي وفيها قلعة مشهورة قديمة تسمى (الشقيف) ترتفع 700 م عن سطح البحر وهي تشرف على الحدود اللبنانية – السورية – الفلسطينية،لهذه القلعة مدخل واحد وهي تطل على النهر الليطاني ،وهي من القلاع الجبلية استخدمت في الحروب عبر التاريخ وشهدت معركة في الحروب الصليبة بين صلاح الدين الايوبي ورينو،كانت محط اطماع العدو الاسرائيلي لموقعها الاستراتيجي، في 7 حزيران 1982 سارع العدو الاسرائيلي الى أحتلال قلعة الشقيف بعد شن غارات جوية كثيفة مع قصف بالمدفعية استمر ليومين حتى سيطرت عليها وسلمتها الى العميل- هكذا يطلقون عليه في الجنوب- الرائد سعد حداد- الذي كان يتعاون مع العدو الاسرائيلي ضد أبناء بلده،ولأهمية القلعة من الناحية العسكرية فقد زارها رئيس وزراء اسرائيل “مناحيم بيغن” واستمر رجال المقاومة بتسلق القلعة وضرب العدو وقوات الرائد سعد الحداد وقدموا الكثير من الشهداء،وبعد احتلال القلعة لمدة 28 سنة انسحب العدو من القلعة بعد أنسحابه من الجنوب عام 2000 ووضعوا كميات كبيرة من المتفجرات لتدمير تحصيانتهم في القلعة،وهناك جهود من اهالي الجنوب في اعادة تأهيل القلعة لأن حتى تلك المتفجرات لم تنهي معالم القلعة الراسخة في الارض والشامخة بوجة الزمن والاعداء.

ميس الجبل” عروس جبل عامل

الشوفير او السائق الطيب الجنوبي من هذه القرية – ميس الجبل- لذلك تعرفنا على الكثير من المعلومات عن هذه القرية، وهي من القرى الكبيرة حتى كادت تتحول الى قضاء، تتبع هذه القرية الى قضاء مرجعيون وتقع على الحدود مع إسرائيل، تقع على ارتفاع 700م عن سطح البحر وهي ليست مظلومة من استهداف إسرائيل لها منذ 1948 والاجتياح سنة 1978 في عملية اطلق عليها العدو (عملية الليطاني) بل إن 45 الف دونم عائدة الى هذه القرية ما زالت تحت سيطرة الاحتلال الاسرائيلي ويرجع تاريخ هذه الاراضي التي تعود الى ميس الجبل واصبحت بعد الخط الازرق تعود لإسرائيل الى ترسيم الحدود الاستعماري سنة 1923 حيث وضعت هذه الاراضي ضمن فلسطين ومنها الى إسرائيل !

– سميت ميس الجبل نسبة الى (شجرة الميس) التي تكثر في هذه البلدة ،تهتم بزراعة الزيتون والتبغ وتجارة السجاد والادوات المنزلية،وللمغتربين والمهاجرين من هذه البلدة الاثر في تطوير مدينتهم ،وأكتسب شباب ميس الجبل في المهجر سمعة وشهرة لأنهم من شاركوا في تأسيس الجمعية الخيرية للشبيبة الاسلامية العاملية في باريس وفي الارجنتين سنة 1928.

في الجنوب انطلق من ميس الجبل التعايش المسيحي – الاسلامي ،وانت تدخل الى حدود بلدية ميس الجبل تواجهك هذه العبارة (نجمة جبل عامل وعرين أسوده) وما يسجل من مؤشرات إن في هذه البلدة هناك منافسة شديدة لأدارة هذه البلدة

– تاريخيا الصحابي “أبو ذر الغفاري” أستقر في ميس الجبل مدة طويلة وهذا ما جعل المذهب الشيعي ينتشر في جنوب لبنان وهناك مساجد تحمل أسم أبو ذر الغفاري ، ويعدها اهل البلدة مباركة !، ولكنه انتقل من ميس الجبل الى الصرفـــند .

قرية مركبا تاج مرجعيون

من ضمن قرى قضاء مرجعيون هي (مركبا) وتعني – الموضع المرتفع- التاج لانها تقع على تلة عالية مشرفة على باقي القرى لذلك اطلق عليها (التاج) كأنها تاج في رأس المنطقة، تشتهر بزراعة التبغ- القمح والزيتون ،ترتفع 900 م عن سطح البحر،شباب من اهالي البلدة مهاجرين الى امريكا الجنوبية وافريقيا واوربا وامريكا الشمالية يسهمون في تطوير بلدتهم، ادارة هذه البلدة من قبل حزب الله تعرضت ايضا للاحتلال الاسرائيلي سنة 1978 وفيها مقام يثير الجدل وهو للنبي (منذر) ويقولون انه من أنبياء بني إسرائيل – ومن المعروف إنه لا يوجد نبي بأسم منذر- ويبدو هو لرجل صالح وادعى اليهود انه نبيهم من اجل احتلال البلدة .

على طول الطريق ونحن نمر بهذه القرى كانت هناك إستذكارا لاستشهاد الامام الحسين و مراسيم عاشوراء واضحة وينتشر السواد في كل مكان وعبارات التحدي تشير الى روح التصدي والجاهزية لكل عمل عدائي يفكر العدو التعرض فيه لأهالي هذه القرى المسالمة ولكنها قوية عنيفة عند المواجهة فترى اسباب انتصارهم يحملونه في قلوبهم ويكتبون على الجدران “شعب يحمل روح الحسين لا يهزم”

يتبع