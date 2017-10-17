جمر الفيدرالية وأخطاء التأسيس – مازن صاحب

تعكس الاحداث المتتالية في العلاقة ما بين بغداد واربيل نموذجا مختلفا على اوصافه بين القوى السياسية لمعالجة ما يعرف بـ (أخطاء تأسيس العراق الجديد) واليوم تبدو وقائع الأمور وكأن الحكومة الاتحادية تستعيد صلاحياتها التي فقدتها، مقابل سلطات غير محدودة لسلطات إقليم كردستان، والسؤال كيف حصل ما حصل وما هي المخرجات المتوقعة مما يحصل اليوم؟؟

الدرس الأول الذي تخرج به الأحزاب العراقية من احداث اليوم، عبور عنق الزجاجة في فرض سيادة السلطة الاتحادية بنص حاكم او تفسير من المحكمة الاتحادية يحدد مفهوم الخيانة العظمى والتخابر مع دولة اجنبية، لان الخيانة تبقى منهجا لكل من رفع سلاحه بوجه العراق، سواء اكانت مصدرها من فيدرالية مسعود البارزاني، او من أي مسمى يتمسك بأوهام التاريخ، القديم والجديد!! مشكلة المتصديين للسلطة من جميع الأحزاب، عدم وضع المصلحة العراقية العليا في فقرة دستورية، جرى النقاش حولها في ذات القاعة الدستورية، ورفضت من بعض الأحزاب التي تعرف ذاتها وهي تقرأ هذه السطور فيما وقفت الأحزاب الكردية عند نص فقرة الوضع الخاص لإقليم كردستان، وهكذا أصبحت الاجندات الحزبية وتحالفاتها الإقليمية هي المحرك الأساس للسياسات الحكومية العامة، كل حسب وضعه في محاصصة السلطة، وليس مصلحة الدولة العراقية الأعلى بموجب نص دستوري معترف به. واقع الحال، كتب الدستور العراقي بكلمات غير حاكمة لضمان وحدة سيادة العراق ارضا وشعبا وموارد طبيعية ، بل تمت صياغته بعبارات تمكن ما عرف بالمكونات الاجتماعية من تنفيذ اجندات احزابها ، وهي اجندات في الاغلب الاعم لم تكن عن عراق واحد وشعب واحد، له مستقبل واعد، بتنمية مستدامة، توظف موارده الطبيعية في نهوض اقتصادي شامل ، بل تحدثت نصوص الدستور عن دولة اتحادية ووضع خاص لإقليم كردستان ، وصلاحيات لثلاث محافظات بنقض أي قرار عام من خلال الاستفتاء بعد اقراره في مجلس الامن ، وحين نسأل كصحفيين أصحاب الامر والنهي في القاعة الدستورية لمبنى قصر المؤتمرات التي شهدت المناقشات على كتابة قانون الدولة الانتقالي والدستور الدائم ، تأتي الأجوبة بان النظام الفيدرالي هو الحل الوحيد لتمكين المكونات الاجتماعية العيش بسلام ، وان الوضع الخاص لإقليم كردستان لا يمكن تجاوزه بسبب التضحيات التي قدمها ( المكون الكردي) في الجهاد مع المكون (الشيعي) ومثل هذه التبريرات اليوم هي ما جعل الحشد الشعبي وقياداته تتقدم الصفوف في رفع العمل العراقي على مبنى محافظة كركوك، كنموذج من تصحيح الأخطاء بعد ان سقط (جمر الفيدرالية) من أيديهم، بعد فشل مشروع الفيدرالية من بغداد حتى البصرة ، وأيضا انهيار مشروع فيدرالية البصرة ، وغيرها من المحافظات، مقابل تمدد فعلي وسيادي واقتصادي لحكومة إقليم كردستان على سيادة الدولة الاتحادية. في المقابل ، لا يمكن نكران حقوق الشعب العراقي من القومية الكردية، وفي خط مواز لا يمكن نكران حقوق أي مواطن عراقي بموجب مواد في الدستور لابد وان تحدد بألفاظ حاكمة حقوقه وواجباته، وان تكون المحكمة الدستورية والتي تقوم المحكمة الاتحادية مقامها مؤقتا، بدورها السيادي لإلزام من يخالف هذا النص الدستوري الحاكم ، وهذا غير متوفر ما دامت هناك قراءات سياسية لكل مكون اجتماعي عراقي ، تقرأ النص الدستوري ليس بحكمه القاطع، بل بمفهوم اجنداتها الحزبية.

وهكذا كانت سورية بشار الأسد مصدرا للإرهاب، وهي اليوم من ابرز الحلفاء ، فمن المسؤول عن جرائم هذا النظام قبـــــــــــيل ان يتحول الى حليف ؟؟