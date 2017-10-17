الرئيس يجب أنْ يسمع – عبدالكريم يحيى الزيباري

خَطب لويد جورج رئيس وزراء بريطانيا في جمعية اليهود التاريخية: مادة الأسيتون جعلتني أعتنق الصهيونية. وظَّفها في صناعة المتفجرات عالم الكيمياء اليهودي الروسي الصهيوني حاييم عيزر وايزمان (1874-1952) هذه المادة كانت سببا في انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الأولى، وبسببها صدر وعد بلفور وبسببها صار وايزمان أول رئيس لدولة إسرائيل، العلم يبني الدول ويحميها ويحقق لها الرفاهية والجهل والتعصب يهدم الأمم والدول ويهزمها.

روبرت فولتن (1765 -1815) عانى طويلاً من أجلٍ مقابلة نابليون بونابارت وأخبرهُ بأنَّهُ سيبني له سفينة تعمل بالبخار بدلاً من الشراع. رفضَ نابليون الفكرة قائلاً: هذه فكرة مجنونة. لم يلقَ تشجيعاً رسمياً حتى عام 1802 زار روبرت ليفنجستون الوزير المفوض للولايات المتحدة في فرنسا وأصبح الشريك العملي لفولتن، أنزلا قارباً تجريبياً إلى نهر السين في آذار 1803 لكنه غرق.

أما القارب الثاني الذي بني في نفس السنة فقد عمل بنجاح. ثمَّ أشرف فولتن على بناء قارب بخاري في نيويورك في 1807م وسماه قارب نهر الشمال البخاري، ولكنه أصبح فيما بعد يعرف باسم كليرمونت. في 17 اغسطس 1807م بدأت السفينة أول رحلاتها الناجحة أعلى نهر هدسون.

هذه القصة حَكاها الكسندر ساكس للرئيس روزفلت في 11/10/1939 في البيت الأبيض: ومغزاها: يجب أن تسمعني بانتباه. قَصَّ القصة قبل أنْ يُسلِّمَهُ رسالة تحذيرية من آينشتاين اللاجئ من محاولات ألمانيا الاستحواذ على يورانيوم الكونغو كله، وخطورة هذا العنصر واحتمال صنع قنبلة مدمرة.

وخشيَ ساكس أنْ لا تلقى الرسالة الاهتمام الذي تستحقه، فاقترحَ قراءتها بصوتٍ عالٍ، فسأله روزفلت: أنت تريد أنْ تتأكَّد أن النازيين لن يدمروننا؟ هذا الأمر يتطلب القيام بإجراءات.. بعد عشرة أيام اجتمعت اللجنة للمرة الأولى بصورة غير رسمية، في غياب آنيشتاين الذي لم يدعه أحد للحضور. .

بدأ العمل بشكلٍ بطيء، خصَّصَ البيض الأبيض ستة آلاف دولار فقط لإجراء تجارب تؤكِّد النظرية.

كتبَ شيرمان مايلز نائب رئيس أركان الحرب إلى إدجار هوفر مدير المباحث الفيدارلية: ماذا لديك من معلومات عن آينشتاين؟ كانت المعلومات مُضَلِّلَة وغير مُشَجِّعة لإشراكهِ في عمليات سرية. بدأ مشروع مانهاتن فائق السرية لإنتاج القنبلة الذرية يوم 6/12/1941 أي قبل يومٍ واحد من الهجوم الياباني على بيرل هاربر.

اضطرَّ فاينفار بوش مدير مكتب البحث العلمي والتنمية إلى طلب مشورة آينشتاين بخصوص مشكلة فصل النظائر التي تشترك في صفاتها الكيميائية. استناداً إلى خبرته في الانتشار والتناضح قام بعملية انتشار غازي جرى فيها تحويل اليورانيوم إلى غاز يُطرد من خلال المرشَّحات.

جاء الجواب بعد يومين من العمل لم يطلِّع عليه أحد غير آنيشتاين ولا حتى مساعدته هيلين دوكاس. وكتب الرد بخطِّ يدهِ ط= ك ع^2. هذه النظرية التي أكَّدت أنَّ الانفجار أمرٌ ممكن..انبهرَ العلماء بحلول آينشتاين البسيطة.

اقترحوا إشراكه رفضَ روزفلت بسبب التقارير المضلِّلة من الإف بي آي.

في 6/8/1945 سقطت القنبلة على هيروشيما.

آينشتاين سمع الخبر فلم يقل سوى كلمةً واحدة: يا إلهي!