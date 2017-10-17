الشرطة الإيرانية تضبط 100 ألف تأشيرة دخول مزيفة إلى العراق

إستراتيجية جديدة في كربلاء لزيارة الأربعينية

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

طهران – رزاق نامقي

ضبطت الشرطة الايرانية 100 الف تأشيرة دخول مزيفة إلى العراق مخصصة للايرانيين الراغبين بزيارات العتبات المقدسة في العراق . وقال قائد شرطة طهران الجنرال حسين رحيمي في بيان امس ان (القوات الامنية فككت عصابة من ستة اشخاص وضبطت 100 الف تأشيرة دخول مزيفة مع اقتراب ذكرى زيارة الاربعين للامام الحسين عليه السلام ، واضاف البيان ان (احياء ذكرى الاربعين في مدينة كربلاء الذي كان محظورا على الايرانيين اثناء حكم صدام حسين يشهد توافدا حاشدا من ايران منذ سنوات ففي 2016 شارك بين 17 و20 مليون شيعي بينهم مليونان او ثلاثة ملايين ايراني في هذه الذكرى)،

واوضح انه (تخلل المناسبة هجوم انتحاري بشاحنة مفخخة تبناه تنظيم داعش واسفر عن مقتل 70 شخصا على الاقل في محطة وقود تجمعت فيها سيارات تقل زوارا عائدين من كربلاء وكثف المسؤولون الحكوميون والاعلام الايراني منذ أيام التحذيرات للراغبين بزيارة العراق من التأشيرات المزيفة) .

ونقل البيان عن رئيس اللجنة الايرانية لتنظيم الزيارات الى كربلاء حسين ذو الفقاري القول ان (500 الف تأشيرة اصدرت حتى الان مطالبا الزوار بالا ينتظروا اللحظة الأخيرة للحصول على تأشيرات دخول عراقية).وعلى صعيد نفسه ضعت الحكومة المحلية في كربلاء خطة متكاملة من خلال اعتماد ستراتيجية جديدة لإيواء الزائرين الاجانب خلال زيارة اربعينية الامام الحسين (ع). وقال مسؤول ملف الزيارات المليونية في المحافظة عادل الموسوي لـ (الزمان) امس. أنه ( تم التنسيق مع القنصلية الإيرانية في المحافظة دون تدخل أي وسيط ويكون ذلك من خلال هيئة الحج والزيارة الايرانية بأعتبارها ذات عمل برتكولي بهذا الشأن ). موضحاً انه (تم تهيأة مواقع عدة لإيواء الزوار الايرانيين القادمين الى المحافظة خلال هذه الزيارة وذلك من خلال تهيئة 110 مدارس مهيأة لهذا الغرض بالاضافة الى الملاعب والقاعات التابعة لمديرية الشباب والرياضة فضلاً عن 3 ساحات تابعة للبلدية ).

اعداد كبيرة

مشيراً الى ان ( هذا العام 2017 سيشهد توافد أعداد كثيرة من الزوار الايرانيين خلال زيارة الاربعين ومن المتوقع ان يصل الى 3 ملايين زائر كحد ادنى ). وقال الموسوي انه ( تمت مخاطبة وزارة المالية ولم نحصل على نتيجة فالاموال كتخصص موجودة فعلاً ضمن موازنة المحافظة ولكن لا يوجد تمويل لذلك وسيكون بالاعتماد على الجهد البشري للمحافظة مع المتطوعين من المحافظات ومن خارج العراق ) .

موضحاً انه ( سيتم إشراك قطاع النقل ضمن محاور القطع الثلاثة اثناء الزيارة مع العجلات التابعة لوزارة النقل مع مفاتحة الوزارات والمحافظات للاشتراك في هذه العملية بالاضافة الى الاعتماد على النقل بالقطارات وخاصة في محور بغداد ).

واضاف الموسوي ( لدينا تنسيق مع العتبة الحسينية والعباسية والمحافظات والوزارات والجانب الايراني والمتطوعين اللبنانيين من اجل بلورة عملنا على شكل خطط متينة ). مؤكداً انه ( سيكون للاعلام دور مهم خلال هذه الزيارة المليونية بأعتماد خطة اعلامية بالتنسيق مع المركز الاعلامي التابع للادارة المحلية حيث تسعى الى الاستفادة من قضية الامام الحسين (ع) وتوجيه الزائرين في النواحي العقائدية والاخلاقية والاجتماعية وذلك بالعمل الجدي لمحاربة الاشاعة ) واكد مسؤول اعلام مديرية شرطة كربلاء العقيد علاء الغانمي ان ( المديرية سوف تسعى لإعداد خطة امنية بالتنسيق مع قيادة عمليات الفرات الاوسط استعداداً لزيارة اربعينية الامام الحسين (ع)واوضح الغانمي لـ ( الزمان) امس . انه ( سيتم القيام بعمليات استباقية واحترازية استعداداً لاستقبال هذه الزيارة ولالقاء القبض على المطلوبين للقضاء ). وأعرب الغانمي عن امله (بأن تلقى الخطة الامنية القادمة لزيارة الاربعين ارتياحاً من قبل المجتمع الكربلائي والوافدين الى المحافظة من حيث بسط الامن والاستقرار والانسيابية العالية لسير العجلات وتوفير الحماية لاستقبال الزيارة الاربعينية المليونية ). من جانب آخر اكد النائب الثاني لمحافظ كربلاء علي الميالي ان الحكومة المحلية تستلم اموالاً لميزانيتها من قبل وزارة المالية ومنذ عدة سنوات وقال الميالي في تصريح صحفي امس . ( كان المفروض بوزارة التربية ان تقوم بمهامها الرئيسية من اجل النهوض بالعملية التعليمية في البلاد وخصوصاً في كربلاء ).

واضاف ان ( عدم وضع الخطط الكفيلة من قبل الوزارة لهذا القطاع التعليمي في وقت مبكر ادى الى تكرار نفس المشاكل في كل عام ).