الزراعة تشرع بتنفيذ الخطة الشتوية وآلية تسويق المحاصيل

بغداد ــ داليا احمد

بيروت – وجدان شبارو

بحثت وزارة الزراعة تنفيذ الخطة الزراعية للموسم الشتوي 2017 – 2018 وآلية جني وتسويق المحاصيل. وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس ان (الوزير فلاح حسن زيدان ترأس اجتماعا لمدراء الزراعة في بغداد والمحافظات لبحث تنفيذ الخطة الزراعية للموسم الشتوي والمساحات المستهدفة فضلا عن كميات البذور والأسمدة ومرشاة الري وغيرها من المستلزمات الضرورية للفلاحين والمزارعين وآلية جني وتسويق المحاصيل)، واضاف انه (تم وضع الخطة بالاتفاق مع وزارة الموارد المائية وتوزيع الاراضي المروية على المحافظات كافة حيث باشرت أغلبها بالعمل وفق الضوابط المعمول بها)، مبينا ان (البذور والاسمدة وغيرها من المستلزمات الزراعية بكميات كافية ومن مناشىء رصينة لسد حاجة المزارعين على ان يكون توزيعها من المديريات والشعب الزراعية)، واوضح البيان ان (الاجتماع طرح مشروع زيادة المساحات المخصصة لمحصول الشلب في محافظتي النجف والديوانية على مجلس الوزراء كونه ذا أهمية كبيرة للفلاحين بالاضافة الى منحهم فرصة لزيادة إنتاجهم)، مشيرا الى (الاستمرار بعقد الاجتماعات الدورية طيلة تنفيذ الخطة الزراعية الشتوية من اجل الوقوف على آخر تطوراتها وتذليل العقبات والمعوقات التي تواجه الفلاحين خلال الموسم فضلا عن دفع مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الموسم الشتوي). فيما جهزت الوزارة من خلال الشركة العامة للتجهيزات الزراعية عدد من الفلاحين بمحافظة واسط بمعدات زراعية مختلفة الأنواع وبدعم يصل إلى 50 بالمئة من سعرها الكلي .

استخدام تقنيات

وقال البيان ان (المعدات الزراعية تتضمن حاصدات و باذرات و معدات لتنعيم التربة ومنظومات ري محورية مخصصة لمشروع استخدام تقنات الري والمكننة)، لافتا إلى (وجود 144 باذرة مسمدة اسبانية المنشأ ومنظومات ري محورية نمساوية بسعة 60 دونماً دعما للعملية الزراعية ومواكبة التطور وكذلك لتسهيل عمل الفلاحين والمزارعين ). من جهة أخرى يستمر قسم الوقاية في مديرية زراعة بابل شعبة زراعة الشوملي بنصب المصائد الصفراء للشهر الجاري ضمن المبادرة الزراعية في المحافظة . يشار إلى إن حشرة ذبابة الياسمين هي المستدفة من نصب المصائد كونها من الآفات الضارة التي تمتص العصارة النباتية مما يتسبب في قصور بعملية البناء الضوئي للنبتة . من جهتها نظمت دائرة وقاية المزروعات بالتعاون مع دائرة الارشاد الزراعي في محافظات النجف وبابل وكربلاء والمثنى والقادسية و ذي قار ورشاً تدريبيةً بشأن ادغال الحنطة . واكد البيان ان (الورشة تناولت أهم أنواع الأدغال التي تنمو مع محصول الحنطة وأضرارها و كيفية تمييزها في الحقل وطرق مكافحتها باستخدام مبيدات حديثة مسجلة من اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد المبيدات)، واضاف ان ( تلك المبيدات أمنتها دائرة وقاية المزروعات وستقوم بتوزيعها مجاناً على مزارعي الحنطة في المحافظات)، واوضح البيان ان (الورش تطرقت ايضا الى آلية مسح الكثافة العددية لأنواع الأدغال المرافقة لمحصول الحنطة والتي من شأنها تحديد وجوب القيام بالمكافحة من عدمه فضلا عن شروحاتٍ عن كيفية تعيير أجهزة الرش الأرضي التي يتم استخدامها في المكافحة وأهميتها في توزيع المبيد بشكل منتظم و دون أي هدرٍ في كمية المبيد مع مراعاة تغطية المساحات المستهدفة بشكل تام).