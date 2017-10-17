من ظلم مام جلال؟ – حسين علي الحمداني

تشييع جثمان الرئيس الطالباني قضية شغلت الرأي العام العراقي والسبب في ذلك علم كردستان الذي غطى النعش، نحن كعراقيين بما فينا الأكراد نتصور إن العالم بأسره سيفرغ نفسه لمشاهدة تشييع جثمان الرئيس السابق وسيحدق رؤوساء الدول لأكثر من ساعة عبر شاشة التلفاز لمتابعة هذا الحدث.

من نظم عملية التشييع كان يريد إرسال رسائل للعالم وهذه الرسائل لم تصل لسبب بسيط جدا إن وفاة رئيس سابق حدث عادي جدا لا يتفرغ الإعلام العالمي له بقدر ما إن قضايا عديدة كانت حاضرة بقوة في الفضائيات العربية والعالمية ومنها زيارة العاهل السعودي لموسكو وقبلها العبادي في باريس وفوق هذا وذاك تحرير الحويجة آخر معقل لتنظيم داعش الإرهابي في العراق، كل هذه ألأحداث كانت لها أولوية في القنوات الفضائية العربية والعالمية.

العالم تناقل خبر التشييع بشكل عادي جدا دون المرور إلى التفاصيل ربما لأن هذا الخبر ليست له أولوية في نشرات الأخبار العالمية وحتى العربية ،فقط في قنواتنا الفضائية المحلية كان الأول وهذا خطأ إعلامي كبير يقع فيه الإعلام المرئي العراقي عندما يحاول إبقاء المتلقي في دائرة الأزمات .

كنت أتوقع أن يتم تشييع جثمان الراحل مام جلال في بغداد بحضور رسمي كبير خاصة وإن الرجل له مكانته العراقية والإقليمية والعالمية ، كنت أتوقع وأتمنى ذلك ، لكن على ما يبدو سارت الأمور بالطريقة التي شاهدناها ونتج عنها ما نتج من ردود أفعال شعبية فيسبوكية .

علينا أن نقولها بصراحة إن من نظم التشييع وأشرف عليه قد ظلم مام جلال ظلما كبيرا عندما جرده من عراقيته بحرمانه من أمرين مهمين الأول التشييع في بغداد بعلم عراقي ومن ثم الانتقال به للسليمانية وضعوا عليه ما شئتم من الرايات لأن مام جلال رجل دولة عراقي قبل أن يكون كرديا.

ومام جلال أحد صمامات الأمان في عراق ما بعد 2003 وهو الأحرص على وحدة العراق من غيره.