نزوح كبير للكرد نحو أربيل والسليمانية يصاحب سيطرة القوات العراقية على كركوك

ترامب:لا نحاز لأي طرف في النزاع حول كركوك تركيا تعرض الدعم الحربي وحقلان نفطيان يتوقفان عن الانتاج

بغداد- كركوك- الزمان

واشنطن – مرسى ابوطوق

اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاثنين ان بلاده لا تنحاز لاي طرف في الازمة بين الاكراد وحكومة بغداد للسيطرة على محافظة كركوك العراقية.

وقال في مؤتمر صحافي في حدائق البيت الابيض «لا ننحاز لاي طرف، لكننا لا نحبذ ان يدخلوا في مواجهات».

فيما استعادت القوات العراقية من دون قتال السيطرة بشكل كامل الاثنين على حقول نفطية ومطار كركوك العسكري وأكبر قاعدة عسكرية في محافظة كركوك كانت قوات البشمركة الكردية سيطرت عليها في 2014 بعد انسحاب الجيش منها ..وطلب التحالف الدولي بقيادة واشنطن الاثنين من الحكومة العراقية وإقليم كردستان «تجنب التصعيد» بعد سيطرة القوات العراقية على منشآت نفطية وعسكرية في محافظة كركوك كانت في يد المقاتلين الاكراد.من جهتها، أبدت تركيا استعدادها «للتعاون» مع الحكومة العراقية لطرد مقاتلي حزب العمال الكردستاني، المنظمة المصنفة «ارهابية» من قبل انقرة، من الاراضي العراقية كما أعلنت وزارة الخارجية التركية الاثنين. وقالت مصادر أمنية وسكان إن رتلا من من ١٢ سيارة من القوات العراقية الخاصة سيطر على مبنى المحافظة في وسط كركوك الاثنين دون أي اشتباك ولا مقاومة من القوات الكردية المنتشرة في المدينة.وتمركزت القوات في المناطق المحيطة بالتعاون مع الشرطة المحلية في كركوك. وقالت الوزارة التركية في بيان «نحن مستعدون لاي شكل من اشكال التعاون مع الحكومة العراقية لانهاء وجود حزب العمال الكردستاني على الاراضي العراقية». وقال التحالف الدولي في بيان تحدث فيه عن «تحركات عسكرية في محيط كركوك»، انه «ملتزم بهزيمة داعش في العراق وسوريا، وهو ضد اي عمل يبعدنا عن مهمتنا»، مضيفا «يحث التحالف بشدة جميع الاطراف على تجنب التصعيد».وشهدت مناطق كردية في كركوك هروبا جماعيا كبيراً باتجاه محافظتي السليمانية واربيل ضمن اقليم كردستان. وتوقف حقلان نفطيان في كركوك عن الانتاج الاثنين بعد السيطرة العراقية عليهما.

وأفادت القيادة المشتركة للقوات العراقية في بيانات متلاحقة عن «استكمال قوات جهاز مكافحة الارهاب إعادة الانتشار في قاعدة كيه 1 بشكل كامل»، ثم عن «فرض القوات المشتركة الامن على ناحية ليلان وحقول نفط باباكركر وشركة نفط الشمال»، ثم عن «فرض قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع الامن على مطار كركوك (قاعدة الحرية)».

وسمح انسحاب قوات البشمركة من مواقعها في جنوب كركوك للقوات العراقية تحقيق هذا التقدم السريع، بحسب ما افادت تقارير مختلفة. وكانت العملية العسكرية بدأت على الارض الجمعة، لكن الحكومة العراقية أمهلت الاكراد وقتا للانسحاب من الحقول النفطية ومراكز عسكرية في المنطقة. بعد انتهاء المهلة، تسارعت التحركات على الارض لاستعادة المواقع. وتقع قاعدة كيه 1 شمال غرب مدينة كركوك. وتأسست على أيدي الاميركيين في عام 2003، وكانت مقر فرقة 12 للجيش العراقي. وسيطرت عليها قوات البشمركة في حزيران/يونيو 2014 بعد انهيار الجيش في الموصل، واستولت على المعدات والاسلحة، وطردت القوات العراقية منها بشكل مهين.

وتمكنت القوات المشتركة من فرض سيطرتها على منشآت نفطية وأمنية وطرق وأربع نواحي في الضواحي الجنوبية الغربية لمدينة كركوك. وتهدف العملية العسكرية اساسا، بحسب ما أعلن مسؤولون عراقيون، الى استعادة السيطرة على المنشآت والحقول النفطية في محافظة كركوك الغنية بالنفط.

ويقع المطار العسكري الى الشرق من مدينة كركوك، ويعتبر نواة تأسيس القوة الجوية بعد عام 2003.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي دعا القوات المسلحة لفرض الامن في كركوك بالتعاون مع ابناء كركوك وقوات البشمركة.

وانطلقت القوات العراقية منتصف ليل الاحد الاثنين من منطقة تمركزها جنوب كركوك باتجاه الحقول النفطية والقاعدة العسكرية في الجهة الشمالية الغربية. ووصلت الى مدخل مدينة كركوك الجنوبي وسيطرت على الحاجز الامني وأزالت العلم الكردي ورفعت بدلا عنه العلم العراقي، بحسب شهود. وقطع الطريق الرئيسي العام الرابط بين بغداد ومدينة كركوك.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان «ما زالت القطعات مستمرة بالتقدم». واوضح بيان لقيادة العمليات المشتركة «الحرص على تطبيق النظام والمحافظة على أرواح ومصالح أهل كركوك بعربهم وكردهم وتركمانهم ومسيحييهم».

وأضاف «من أجل المحافظة على النظام وتسيير أعمال المحافظة نوجه كافة الموظفين ومنتسبي قوى الأمن الداخلي والشرطة المحلية، بضرورة الالتحاق فوراً الى دوائرهم ومقراتهم وممارسة أعمالهم أصولياً، وسيكونون جميعاً بحماية قواتنا الاتحادية». وأظهر الهجوم الى العلن انقساما كبيرا بين الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان يفضل إرجاء استفتاء كردستان والبدء بمفاوضات مع بغداد برعاية الامم المتحدة، والحزب الديموقراطي الكردستاني برئاسة رئيس الاقليم مسعود بارزاني، منظم الاستفتاء.

وتسيطر قوات البشمركة التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني على المناطق الجنوبية في محافظة كركوك فيما تفرض البشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني سيطرتها على المناطق الغنية في النفط في شمال المحافظة وشرقها.

ودان هيمن هروامي، كبير مستشاري مسعود بارزاني، في تغريدة على موقع «تويتر»، ترك قوات البشمركة لمواقعها. واظهر شريط فيديو بثه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قيام مجموعة من المدنيين الاكراد بالبصق وقذف الحجارة على قوات البشمركة التي انسحبت من مواقعها. ويؤكد العبادي انه لا يريد حربا ضد الاكراد.

وكرر العبادي شرط حكومته بالغاء الاستفتاء حول استقلال الاقليم من أجل فتح باب الحوار لمعالجة الازمة.