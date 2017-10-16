ضبط 100 الف تأشيرة دخول ايرانية مزيفة الى العراق

طهران- (أ ف ب) – ضبطت الشرطة الايرانية 100 الف تأشيرة دخول مزيفة إلى العراق مخصصة للايرانيين الراغبين بالقيام بزيارات دينية، على ما نقل عدد من الصحف في طهران الاثنين. وصرح قائد شرطة طهران الجنرال حسين رحيمي ان «قوى الامن فككت عصابة من ستة اشخاص وضبطت 100 الف تأشيرة دخول مزيفة مع اقتراب ذكرى الاربعين» للامام الحسين، حفيد النبي محمد الذي قتل عام 680 في معركة كربلاء التي تقع على بعد حوالى 100 كلم إلى جنوب غرب بغداد، على ما نقلت وسائل الاعلام. ويشهد احياء ذكرى الاربعين في كربلاء (الذي كان محظورا على الايرانيين اثناء حكم صدام حسين) توافدا حاشدا من ايران منذ سنوات. وفي 2016 شارك بين 17 و20 مليون شيعي بينهم مليونان او ثلاثة ملايين ايراني في هذه الذكرى. وتخلل المناسبة هجوم انتحاري بشاحنة مفخخة تبناه تنظيم الدولة الاسلامية واسفر عن مقتل 70 شخصا على الاقل في محطة وقود تجمعت فيها سيارات تقل زوارا عائدين من كربلاء. وكثف المسؤولون الحكوميون والاعلام الايراني منذ أيام التحذيرات للراغبين بزيارة العراق من التأشيرات المزيفة. ونقل موقع التلفزيون الرسمي الايراني عن رئيس اللجنة الايرانية لتنظيم الزيارات الى كربلاء بمناسبة الاربعين حسين ذو الفقاري ان «500 الف تأشيرة» اصدرت حتى الان مطالبا الزوار بالا ينتظروا اللحظة الأخيرة للحصول على تأشيرات دخول عراقية.