 داعش يتحصن بالدروع البشرية في مستشفى الرقة

اسرائيل:ضربنا بطارية صواريخ شرق دمشق ولا نية للتصعيد

بيروت- الزمان

أعلن متحدث باسم الجيش الاسرائيلي الاثنين ان الطائرات المقاتلة الاسرائيلية شنت غارة جوية استهدفت بطارية للدفاعات الجوية السورية في موقع رمضان 50 كم شرق دمشق بعد اطلاق صاروخ ارض جو على طائرة اسرائيلية في الاجواء اللبنانية صباحا. وقال المتحدث باسم الجيش افيخاي ادرعي في تغريدة على موقع تويتر «أغارت مقاتلاتنا على بطارية للدفاعات الجوية السورية في موقع رمضان شرق دمشق بعد اطلاقها صاروخ أرض-جو على طائرتنا في الاجواء اللبنانية صباحا» موضحا في تغريدة اخرى ان اسرائيللا نية لديها للتصعيد. وتابع «البطارية السورية أطلقت صاروخ أرض-جو من طراز sa-5 على طائرة لسلاح الجو كانت في مهمة اعتيادية في الأجواء اللبنانية»، محملا النظام السوري مسؤولية اي إطلاق نار من سوريا باتجاه قوات العدو الاسرائيلي لافتا الى انهم اعتبروا الامر «استفزازًا سوريًا وخطًا أحمر لن نسمح بتجاوزه».

وختم مؤكدا على انه «ليس هناك اي نية للتصعيد ومن جانبنا الحدث انتهى رغم استعدادنا لأي تطور وننصح عدم امتحان عزمنا وتصميمنا».

فيما تخوض قوات سوريا الديموقراطية المؤلفة من فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن، معارك هي «الأقوى» في إطار هجومها الأخير على تنظيم الدولة الاسلامية المتحصن في جيوب في معقله السابق في مدينة الرقة. وتأتي هذه الاشتباكات بعد خروج نحو ثلاثة آلاف مدني فضلاً عن عشرات المقاتلين المحليين في صفوف التنظيم المتطرف من المدينة، بموجب اتفاق بوساطة وجهاء عشائر. ويقدر عدد داعش المتبقين بنحو 300 يتواجدون في نحو عشرة في المئة من مساحة المدينة. وقالت المتحدثة باسم حملة «غضب الفرات» جيهان شيخ أحمد لفرانس برس عبر الهاتف «تخوض قوات سوريا الديموقراطية حالياً معارك هي الأقوى في مدينة الرقة، مشيرة إلى أنه «من خلال هذه المعركة سيكون انهاء الوجود الداعشي وهذا بحد ذاته يعني إما موت داعشأو استسلامه، اي القضاء عليه». وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية الأحد بدء هجوم أخير لانهاء وجود تنظيم داعش في الرقة، حيث لا يزال يتحصن في مواقع عدة بوسط وشمال المدينة كما في الملعب البلدي والمستشفى الوطني.وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية طلال سلو لفرانس برس عبرالهاتف الأحد «خرج أكثر من ثلاثة آلاف مدني مساء السبت الى مناطق آمنة تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية بموجب الاتفاق الذي تم بين مجلس الرقة المدني ووجهاء العشائر، ومقاتلين محليين من تنظيم الدولة الاسلامية». وأوضحت شيخ احمد أن «عناصر داعش المتبقين يقاومون»، مشيرة الى أن المواقع الذين يسيطرون عليها «محصنة ومزروعة بألغام كثيفة».

وفي إطار معارك مستمرة منذ السادس من حزيران/يونيو في مدينة الرقة، باتت قوات سوريا الديموقراطية تسيطر على تسعين في المئة منها، فيما «تدور المعارك في المساحة المتبقية» التي تتضمن أحياء في وسط وشمال المدينة بينها البدو (وسط) والأندلس (شمال).

ومنذ اعلانها المرحلة الاخيرة من المعركة، حققت قوات سوريا الديموقراطية تقدماً وتمكنت الأحد من استعادة حي البريد (شمال غرب)، وفق شيخ أحمد التي أشارت الى أن القوات تسعى اليوم الى «تحرير حيي الأندلس والمطار» (شمال).

في المدينة، أفادت مراسلة الصحافة الفرنسية عن دمار كبير في محيط المستشفى الوطني حيث تمركز داعشيون واتخذوا من المدنيين دروعاً بشرية.

وقال المقاتل في صفوف قوات سوريا الديموقراطية شورش حلب (22 عاماً) لفرانس برس «تمشط قواتنا المنطقة حالياً لكنها لم تدخل المستشفى حتى الآن»، مشيراً الى أنه لم يعد بإستطاعة التنظيم استخدام المدنيين كدروع بشرية.