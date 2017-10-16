نطالب مصر بالتوسط لإنقاذ اليمن من التقسيم

مسؤول الاتصال بالحراك الجنوبي لـ (الزمان):

القاهرة – مصطفى عمارة

طالب عبدالله العتيقى مسئول الاتصال بالحراك الجنوبى فى تصريحات خاصة للزمان مصر بالتوسيط لدى الاطراف المتحاربة فى الازمة اليمنية لعقد تسوية سياسية تنهى الحرب والتى يدفع ثمنها المدنيون وتهدد اليمن بخطر التقسيم واضاف ان الدور المصري فى الازمة مقبول من الاطراف كافة ، كما ان المملكة السعودية لن تمانع فى القيام مصر بهذا الدور لحفظ ماء وجه المملكة واخراجها من مستنقع اليمن . من جهته قال الخبير فى شئون الشرق الاوسط د / طارق فهمى فى تصريحات خاصة ان مصر لديها انفتاح على كل القوى اليمنية وهو مايعطي مصداقية لمصر فى التحرك دون قيود اذا رغبت الاطراف المعنية ،واضاف ان القاهرة اكثر مصداقية من اي طرف اخر، لأنها ليست متورطة فى اليمن ،ولديها قابلية لاجراء حوارات مع كافة الاطراف كما ان مصر مؤهلة لاخراج السعودية من المستنقع اليمنى بعد ان ادركت السعودية استحالة الحل العسكري للازمة. وقال الخبير العسكري اللواء جمال مظلوم ان عدم مشاركة مصر فى الحرب البرية فى اليمن يجعلها مؤهلة للقيام بالوساطة بين كل الاطراف واعتبر ان رفض مصر المشاركة فى حرب اليمن فيما رحب عضو المجلس السياسى لانصارالله بالدور المصري فى الازمة السياسية مؤكدا ان كل الاطراف ترحب بالوساطة المصرية فى الازمة لاخراج اليمن محنته.